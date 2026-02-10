서브 용량 FAQ 개요

1. 서브 용량(가상화) 라이선싱이란 무엇이며 표준 라이선싱과 어떻게 다른가요?

서브 용량 라이선싱은 적용 대상 가상화 환경에서 소프트웨어 프로그램이 배포된 경우, 서버의 전체 프로세서 코어 용량보다 적은 용량으로 코어 기반 소프트웨어 프로그램에 라이선스를 부여할 수 있도록 합니다. 전체 용량 라이선싱에서는 소프트웨어가 어떻게 배포되었는지와 관계없이 서버에서 활성화된 모든 프로세서 코어에 대한 라이선스 권한을 확보해야 합니다.

IBM의 Passport Advantage 서브 용량 라이선싱 제공 사항:

서버 가상화를 활용해 인프라를 보다 효과적으로 통합하고 전체 총소유비용(TCO)을 절감할 수 있도록 지원합니다.

공유 프로세서 풀, 마이크로 파티셔닝, 가상 머신, 리소스의 동적 재할당과 같은 고급 가상화 기능을 사용한 유연한 소프트웨어 라이선싱을 허용합니다.

하드웨어 설계와 소프트웨어 라이선싱 간의 타협 없이 워크로드 환경을 추가하는 방법을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.

IBM 소프트웨어를 호스팅하는 파티션에 제공되는 프로세서 코어 용량만큼만 소프트웨어에 라이선스를 부여할 수 있도록 합니다.

IBM 코어 기반 소프트웨어에 제공되는 프로세서 코어 용량을 추적하고 관리할 수 있는 툴(ILMT)을 제공합니다.

2. 가상화 라이선싱이란 무엇이며 서브 용량 라이선싱과는 어떤 관계가 있나요?

“가상화”라는 용어가 업계에서 일반화되었음을 고려하여, IBM은 때때로 “서브 용량” 제공을 “가상화 용량” 또는 “가상화 라이선싱”이라고 지칭합니다. 이러한 명칭은 서로 바꿔 사용될 수 있습니다. 라이선싱 목적상 컨테이너화는 별도로 취급됩니다.

3. 전체 용량 라이선싱이란 무엇이며 서브 용량 라이선싱과는 어떤 관계가 있나요?

전체 용량 라이선싱은 물리적 서버에 존재하는 모든 물리적이고 활성화된 프로세서 코어를 기준으로 합니다. 서버가 하나의 소켓에 하나의 칩, 그리고 하나의 프로세서 코어로 구성되던 시기에는 소프트웨어가 기본적으로 전체 용량 기준으로 라이선스되었습니다. 멀티코어 및 멀티소켓 서버가 보편화된 이후에도 전체 용량 라이선싱의 개념은 변하지 않았습니다. 라이선싱은 기본적으로 단순했습니다. 그러나 가상 CPU와 가상 서버/파티션(가상 머신, LPAR 등)을 생성하고 즉시 이동하거나 크기를 조정할 수 있는 파티셔닝 및 고급 서버 가상화 기술이 등장하면서, 보다 유연한 라이선스 조건에 대한 요구가 생겼습니다. 이에 따라 IBM은 2005년에 서브 용량 라이선싱 제공을 발표했습니다. 현재 IBM은 RISC 및 x86 플랫폼, System z의 Linux를 포함해 업계에서 가장 광범위한 가상화 기술 지원을 제공합니다. 또한 고객이 준수를 유지하는 데 도움이 되는 툴을 제공하는 유일한 공급자입니다.

4. 현재 서브 용량 라이선스 사용을 추적하기 위해 툴이 필요한가요?

네, 서브 용량 라이선싱에는 IBM License Metric Tool 사용이 필요합니다. IBM은 또한 고객이 추가로 승인된 툴을 사용할 수 있도록 허용합니다. 이러한 툴에 대한 자세한 내용은 ILMT 웹페이지를 참조하세요.

5. 고객은 라이선스 배포 현황을 IBM에 보고해야 하나요?

고객은 IBM 소프트웨어에 제공되는 용량에 대한 지속적인 라이선스 준수 관리의 증거로 문서를 유지해야 합니다. 제공 조건에 따라, 고객은 IBM이 요청할 경우 이러한 보고서를 제공해야 합니다(IBM Passport Advantage 계약 참조).

6. 서브 용량 라이선싱에서 라이선스가 가능한 소프트웨어 지표는 무엇인가요?

IBM은 코어 기반 가격 책정 지표를 사용하는 모든 소프트웨어 제품을 지원합니다.

﻿﻿Processor Value Unit(PVU)

﻿﻿Virtual Processor Core(VPC)

﻿﻿Resource Value Unit: 관리되는 활성화된 프로세서 코어(RVU MAPC)

7. 제품이 PVU/VPC/RVU MAPC 기준으로 라이선스되는지 어떻게 확인할 수 있나요?

제품 및/또는 부품 번호 설명에는 거의 항상 라이선스 지표가 명시되어 있습니다. 다음 링크는 Passport Advantage 가격 책정 및 라이선싱 정보를 제공하는 소스입니다.

IBM 라이선스 정보 문서 데이터베이스

IBM Passport Advantage 라이선싱

8. “서브 용량 가격”을 결정하는 알고리즘은 무엇인가요?

IBM은 물리적 코어 수와 가상 코어 수 중 더 낮은 값을 기준으로 전체 프로세서 코어 단위로 라이선스를 부여합니다. 소프트웨어 라이선싱의 최소 요구 사항은 프로세서 코어 1개에 해당하는 적절한 수의 라이선스 권한입니다. 이 라이선싱은 IBM 소프트웨어에 제공되는 처리 용량을 기준으로 합니다. IBM은 가상 용량의 합계와 서버의 전체(물리적) 용량 중 더 낮은 값으로 라이선스를 부여합니다. 다양한 시나리오에서 서브 용량 라이선스 요구 사항을 계산하는 방법에 대한 세부 정보와 예시는 가상화 라이선싱 카운트 규칙을 참조하세요.

9. 모든 적용 대상 가상화 환경에서 서버의 프로세서 코어 1개에 대해서도 라이선스 권한을 부여할 수 있나요?

네. 적용 대상 프로세서 기술 및 적용 대상 가상화 기술 목록을 참조하세요.

10. 모든 적용 대상 가상화 환경에서 서버의 프로세서 코어 1개 미만에 대해 라이선스 권한을 부여할 수 있나요?

아니요. 소프트웨어 라이선싱의 최소 요구 사항은 전체 프로세서 코어 1개에 해당하는 라이선스 권한입니다.

11. VMware 가상화 환경에서 가상 머신(VM)에 필요한 라이선스 권한 수는 얼마인가요?

라이선싱은 IBM 소프트웨어에 제공되는 처리 용량을 기준으로 합니다. VMware의 경우, 파티션에 제공되는 가상 코어 수(VMware 용어로는 vCPU)를 기준으로 라이선스를 부여합니다. 라이선싱 목적상 각 CPU는 하나의 프로세서 코어에 해당합니다. IBM은 vCPU 합계와 서버의 전체(물리적) 용량 중 더 낮은 값으로 라이선스를 부여합니다. 자세한 내용은 서브 용량 웹사이트의 특정 가상화 기술을 사용한 소프트웨어 라이선스 카운트 문서를 참조하세요.

12. 적용 대상 PowerVM 가상화 환경에서 파티션에 필요한 라이선스 권한 수는 얼마인가요?

라이선싱은 IBM 소프트웨어에 제공되는 처리 용량(PVU로 표현됨)을 기준으로 합니다. PowerVM 파티션의 경우, 파티션 모드(캡드 또는 언캡드)에 따라 파티션에 제공되는 가상 프로세서 코어 용량을 기준으로 라이선스를 부여합니다.

일부 파티션(캡드 파티션)의 경우 분수 형태의 코어 처리 용량을 갖게 되며, 이때 분수 프로세서 코어를 합산하고 공유 풀 캡핑 규칙을 적용한 후 서버 수준에서 다음 전체 프로세서 코어로 올림 처리합니다. IBM은 가상 코어 합계와 서버의 전체(물리적) 용량 중 더 낮은 값으로 라이선스를 부여합니다.



자세한 내용은 다음으로 이동하여 상황을 가장 잘 설명하는 시나리오를 확인하세요.

Power Systems 시나리오는 특정 가상화 기술을 사용한 소프트웨어 라이선스 카운트에서 확인할 수 있습니다.



13. 일부 코어 기반 제품이 서브 용량 라이선싱 대상이 아닌 이유는 무엇인가요?

이러한 일부 예외 제품은 일반적으로 가상화된 서버 환경에 배포할 수 없거나, 항상 전체 서버 환경에 배포되거나, 제품 솔루션의 아키텍처 특성상 ILMT가 가상화된 서버 환경의 프로세서 코어 용량을 식별할 수 없기 때문입니다. 이러한 제품은 전체 용량 기준으로 라이선스를 부여해야 합니다. Passport Advantage 서브 용량 라이선싱 적용 대상 제품을 참조하세요.

14. Passport Advantage 및 Passport Advantage Express 고객 모두에게 서브 용량 라이선싱이 제공되나요?

예

15. 고객은 서브 용량 라이선싱 프로그램에 어떻게 등록하나요?

서브 용량 라이선싱 조건은 IPAA에 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 Passport Advantage를 방문하세요.

16. 고객이 16코어 서버를 보유하고 있지만 8개 코어만 활성화된 경우, 이는 서브 용량인가요?

아니요. 이 경우 전체 용량 라이선싱에서는 활성화된 8개 코어에 대해서만 라이선스를 확보하면 됩니다. 더 많은 프로세서가 활성화될수록 고객은 추가 소프트웨어 라이선스 권한을 확보해야 합니다. 서브 용량은 고객이 사용 가능한 활성 프로세서 코어 수가 8개 미만인 파티션을 설정한 경우에만 적용됩니다. 활성화된 프로세서 코어에 대한 자세한 내용은 아래의 다음 FAQ를 참조하세요.

17. 서버에서 비활성화된 프로세서 코어에 대해 고객이 라이선스 사용 권한을 취득해야 하나요?

아니요. IBM은 활성화된 프로세서 코어에 대해서만 라이선스를 요구합니다. 일부 서버는 향후 시스템 확장을 고려하여 하나 이상의 프로세서 코어가 비활성화되거나 꺼진 상태로 제공될 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 시스템이 물리적 프로세서 코어 8개를 탑재한 상태로 출하되지만, 그중 6개만 활성화되어 있을 수 있습니다. 이렇게 하면 고객은 워크로드 요구 사항이 증가함에 따라 향후 추가로 2개의 프로세서 코어를 활성화할 수 있습니다. 코어 단위로 라이선스가 부여되는 소프트웨어의 경우, 이 서버에는 활성화된 프로세서 코어가 6개만 존재합니다. 고객은 서버에서 사용 가능한 모든 활성화된 프로세서 코어에 대해서만 소프트웨어 라이선스를 취득하면 되므로, 이 예시에서는 나머지 2개의 코어가 활성화될 때까지는 라이선스가 필요하지 않습니다.

활성화된 프로세서 코어란 서버에서 사용 가능한 물리적 프로세서 코어를 의미합니다. 여기에는 다음과 같은 프로세서 코어가 포함됩니다.

서버가 제조업체에 의해 출하될 때 활성화되어 있는(사용 가능한) 프로세서 코어 고객이 서버 제조업체로부터 구매한 활성화 코드를 통해 이후에 활성화된 프로세서 코어

요약하면, 추가 프로세서 코어가 활성화되는 시점에 추가 라이선스가 필요합니다.

18. 가상 환경에서 이동성 기능이 사용되는 경우(예: Power Live Partition Mobility, Vmotion) 가상 코어가 새로운 서버로 이동할 때마다 다시 계산되나요?

아니요. 이동성 이벤트로 인해 이동한 가상 머신(VM)의 가상 코어는 두 번 이상 계산되지 않습니다. 동일한 VM은 두 개의 서버에서 동시에 실행될 수 없습니다.

19. 적용 가능한 환경의 수는 어떻게, 언제 확대되나요?

Passport Advantage 서브 용량 제공이 시작된 이후, IBM은 이 유연한 옵션에 참여할 수 있도록 새로운 서버 가상화 기술을 지속적으로 적용 대상으로 포함시켜 왔습니다. 가상화 서버 기술 시장이 빠르게 변화하고 있으므로, 추가적인 적용 대상 가상화 기술에 대한 IBM License Metric Tool 지원이 제공될 때 알림을 받으려면 고객은 “내 알림”을 구독해야 합니다(지침은 아래 별도의 FAQ에 있음). 또한 적격 가상화 기술 부록의 추가 사항을 모니터링해야 합니다.



20. 고객은 ILMT를 설치하는 데 얼마나 시간이 주어지나요?

신규 서브 용량 고객은 적용 대상 가상화 환경에서 첫 번째 적용 대상 서브 용량 제품을 배포한 후 90일 이내에 IBM License Metric Tool(ILMT)을 구현해야 합니다.

기존 서브 용량 고객은 IPAA 약관에 따라 새로운 버전, 릴리스 또는 수정 사항이 제공되면 즉시 업그레이드해야 합니다.

21. 서브 용량 라이선싱을 위해 ILMT를 사용해야 하는 요구 사항에 대한 예외는 무엇인가요?

IBM Passport Advantage Agreement v11의 출시와 함께, IBM은 서브 용량 보고 요구 사항에 대한 예외를 더 이상 지원하지 않습니다. 2023년 5월 1일 이전에 예외 기준으로 수동 보고를 하고 있었고 IBM Passport Advantage Agreement v10에 명시된 요구 사항을 충족하는 고객은 2024년 1월 1일까지 서브 용량 배포에 대해 수동 보고를 계속할 수 있습니다. 자세한 내용은 IBM® License Metric Tool을 참조하세요.

22. ILMT가 사용 중인 가상화 기술을 지원하지 않는 경우에는 어떻게 되나요?

IPPA v11 출시 이후 수동 예외는 더 이상 허용되지 않습니다. 지원되지 않는 기술은 전체 용량 라이선스를 통해 산정해야 합니다. 서브 용량 라이선스를 활용하려면 지원되는 가상화 기술을 사용해야 합니다. 이전에 수동 보고 대상이었던 경우, 2024년 1월 1일까지 서브 용량 웹페이지에서 제공되는 해당 가상화 기술에 대한 지침과 수동 추적 스프레드시트 예시를 참고할 수 있습니다.

23. 서브 용량 라이선싱에 ILMT는 필수인가요?

모든 고객은 코어 기반 소프트웨어 사용량을 측정하기 위해 승인되고 검증된 툴을 사용해야 합니다. ILMT는 IBM이 제공하고 유지 관리하는 표준 툴입니다. 다만, 고객은 서브 용량 및 ILMT 웹페이지에 언급된 대체 툴을 사용할 수도 있습니다.

24. ILMT 예외 대상에 해당하며 수동 추적 및 보고를 수행하는 고객의 경우, 수동 작업을 보완하기 위해 어떤 툴을 사용할 수 있나요?

2023년 5월 1일 이전에 보고 예외를 활용했던 경우, ILMT 요구 사항에 대한 공지된 예외에 따라 소프트웨어 제품별 최대 코어 용량을 정확하게 측정하는 데 도움이 된다면 대체 툴을 사용해 수동 계산 및 보고 요구 사항을 보완할 수 있습니다. 시장에는 간단한 소프트웨어 인벤토리 스캔을 수행할 수 있는 여러 제품이 있으며, 하드웨어 서버에서 프로세서 코어의 유형을 확인할 수 있는 솔루션은 더욱 제한적입니다(이는 라이선스 사용 권한 수를 산정하는 데 필요한 요구 사항입니다). 하지만 ILMT와 달리, 이러한 툴은 가상화된 파티션의 프로세서 코어 용량 변경을 지속적으로 모니터링하여 IBM 코어 기반 소프트웨어에 사용 가능한 최대(피크) 용량을 포착할 수 없습니다.

ILMT는 지원되지 않지만 적격인 서버 가상화 기술 환경에서도 서버의 기본 하드웨어 프로세서 코어 및 소프트웨어 인벤토리 정보를 수집하는 데 도움을 줄 수 있지만, ILMT가 해당 가상화 기술을 지원하지 않는 경우에는 파티션, LPAR, VM, 도메인 등에 대해 올바른 결과를 생성하지 못합니다. 해당 데이터는 운영 체제, 가상화 기술, 변경 관리 로그 등에서 제공되는 어떤 수단이든 사용하여 수동으로 수집해야 합니다.

25. ILMT 업데이트가 제공될 때 알림을 받으려면 IBM의 My Notification에서 어떤 항목을 선택해야 하나요?

IBM ID로 로그인한 후 제품 조회 표시줄에 IBM License Metric Tool을 입력한 후 '구독하기'를 클릭합니다. IBM ID가 없는 경우 내 계정 프로필을 방문하세요.

26. ILMT의 기본 보고 기간은 어떻게 되나요?

서브 용량 기간은 ILMT 보고서를 분석하고 조정하기 전에 허용되는 최대 시간으로 분기별 보고에 반영합니다. 대부분의 고객은 이 작업을 매월 수행해야 합니다. 파티션이 자주 크기 조정되거나 이동되고, 소프트웨어 인벤토리가 변경되는 등 서버 환경이 매우 동적인 일부 고객은 변경 규모를 따라가기 위해 주간 보고서를 생성해야 할 수도 있습니다. 가상화 서버 환경이 매우 안정적인 고객만이 분기별 보고를 통해 IBM 라이선스 약관을 준수할 수 있습니다.



27. 추가 학습을 위한 일반 정보, ILMT 관련 추가 FAQ, 사용 가능한 보고서 예시 및 추가 ILMT 지원은 어디에서 확인할 수 있나요?

더 많은 기술 정보와 리소스는 ILMT Documentation 웹사이트를 참조하세요.

28. 라이선스 약관에 따라 필요한 프로세서 코어 용량을 모니터링하기 위해 재해 복구 백업 서버에도 ILMT를 설치해야 하나요?

예, 주 서버/파티션에 ILMT가 설치되어 있는 모든 백업 서버에 에이전트를 설치해야 합니다.

그런 다음 라이선스가 필요하지 않은 경우 해당 인스턴스를 계산에서 제외할 수 있습니다(일반적으로 웜/콜드 백업이지만 라이선스 요구 사항은 제품마다 다를 수 있음). 자세한 내용은 오퍼링 정보 페이지에서 검색할 수 있는 제품 공지서 또는 소프트웨어 라이선스 계약 검색을 통해 확인할 수 있는 제품 라이선스 정보 문서를 참조하세요.

29. ILMT 에이전트는 어디에 설치해야 하나요?

ILMT 에이전트는 서브 용량 적격 제품을 호스팅하는 적격 가상화 환경에 설치해야 합니다. 또한 일부 가상화 기술의 경우, 가상 머신을 호스팅하는 시스템에도 에이전트를 설치해야 합니다.

에이전트 설치에 대한 Infocenter 주제





30. 고객은 IBM License Metric Tool을 어떻게 획득할 수 있나요?

ILMT는 무료 제품이지만, 라이선스에 대한 IBM 권한 기록과 소프트웨어 구독 및 기술 지원 S&S 적용을 위해서는 반드시 주문을 해야 합니다. 이는 ILMT가 기술 지원이 거의 없거나 없는 상태로 제공되는 일반 무료 툴과 달리, Passport Advantage 제품군과 동일한 수준의 기술 지원을 제공받기 때문입니다.

31. 고객은 왜 ILMT를 주문해야 하나요? 왜 그냥 다운로드하면 안 되나요?

대부분의 단순 다운로드 제품은 기술 지원이 거의 없거나 전혀 제공되지 않으며 있는 그대로 제공됩니다. IBM은 ILMT에 대해서도 다른 핵심 소프트웨어 제품과 동일한 수준의 지원을 제공합니다. 따라서 ILMT는 무료 제품으로 제공되지만, 라이선스에 대한 IBM 권한 기록과 소프트웨어 구독 및 기술 지원*(S&S) 적용을 설정하기 위해서는 반드시 주문을 해야 합니다.

32. ILMT를 주문할 때 사용하는 부품 번호는 무엇인가요?

ILMT 최초 주문에는 부품 번호 D561HLL을 사용해야 합니다. 권한 기록 유지를 위해 S&S는 부품 번호 E027NLL을 사용해 매년 갱신해야 합니다. ILMT 주문에 대한 추가 지침과 안내는 IBM License Metric Tool PA 온라인 주문 문서를 참조하세요.

33. 무료 제품에 대해 소프트웨어 구독 및 지원을 갱신해야 하는 이유는 무엇인가요?

부품 번호 E027NLL을 사용하는 S&S 갱신은 선택 사항이며, 고객이 제품 업데이트와 업그레이드, 기술 지원이 필요한 경우에만 필요합니다. 그러나 ILMT를 최신 상태로 유지하는 것은 서브 용량 제공 조건의 요구 사항이므로, ILMT 사용이 요구되는 모든 고객에게 S&S 갱신은 필수 요구 사항이 됩니다.