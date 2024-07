여러 공급업체의 소프트웨어, 하드웨어 및 클라우드 솔루션이 혼재된 하이브리드 IT 환경의 복잡성으로 인해 관리가 점점 더 어려워지고 있습니다. Flexera One with IBM® Observability은 포괄적인 IT 자산 관리 및 클라우드 최적화 솔루션으로, IT 투자를 극대화하고 리스크를 완화할 수 있도록 지원합니다.

온프레미스부터 SaaS, 클라우드에 이르기까지 전체 자산을 시각화합니다. Flexera One with IBM Observability에는 IBM 지원을 포함하여 Flexera One의 모든 기능이 포함되어 있습니다. 또한 IBM Turbonomic®과 통합하여 라이선스 및 리소스 최적화를 자동화할 수도 있습니다.