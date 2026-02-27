IBM License Metric Tool은 전체 용량 또는 가상화(하위) 용량 환경에 배포된 코어 기반 소프트웨어의 재고를 유지 관리하고 소프트웨어 제품에 필요한 라이선스를 측정하는 데 도움이 됩니다. IBM 소프트웨어 라이선스 요구 사항을 관리하고 감사 준비 태세를 유지하는 데 도움을 주기 위함입니다. 고객은 도구 설치에 필요한 하드웨어 및 설치 서비스를 제공할 책임이 있습니다.
IBM License Metric Tool 9.2 버전은 2015년 3월 17일에 소프트웨어 발표 215-076 에서 발표되었으며 현재 분기별로 업데이트되고 있습니다. 고객은 적격 가상화(하위) 용량 제품을 처음 배포한 날로부터 90일 내에 지원되는 가상화 기술을 위한 IBM License Metric Tool을 설치하고 사용할 수 있습니다.
ILMT 업데이트에 대한 자세한 내용은 ILMT 문서 페이지를 참조하세요.
참고:
2019년 6월 30일, HCL은 IBM으로부터 디지털 경험, IBM 협업, 커머스, AppScan & BigFix 솔루션을 인수했습니다.
IBM License Metric Tool은 BigFix 플랫폼을 사용합니다. IBM License Metric Tool과 HCL 관계에 대한 자세한 정보는 IBM License Metric Tool 및 HCL BigFix FAQ를 참조하세요.
전체 용량에는 IBM License Metric Tool을 사용하는 것이 좋으며 하위 용량 라이선스와 함께 사용하려면 필수입니다.
2023년 2월: IBM Passport Advantage Agreement v11의 출시와 함께 IBM은 하위 용량 보고 요구 사항에 대한 예외를 삭제했습니다.
2023년 5월 1일 이전에 IBM Passport Advantage Agreement v10에 명시된 예외로 인해 수동 보고를 수행하던 고객에게 관련 요구 사항을 여전히 준수하는 경우 2024년 1월 1일까지 하위 용량 배포에 대한 수동 보고 권한이 부여되었습니다.
2024년 1월 1일부터 이전의 모든 예외가 더 이상 적용되지 않습니다.
이전 IBM Passport Advantage Agreement v10 예외 조항에 따른 전체 용량 및 수동 보고의 경우 고객은 각 서버의 가상 용량 수동 계산 워크시트를 수동으로 관리, 추적 및 준비해야 합니다. 이 워크시트의 요구 사항에 대한 자세한 내용은 가상화 용량 라이선스 계산 규칙을 참조하십시오.
고객은 이러한 하위 용량 라이선스 조건을 지속적으로 준수하고 있음을 입증하기 위해 최소 2년 동안 문서를 보관해야 합니다.
IBM License Metric Tool 관리 서버 및 해당 에이전트를 사용하기 위해 지원되는 플랫폼 및 하드웨어 요구 사항에 대한 정보는 IBM License Metric Tool 문서를 검색하세요.
IBM License Metric Tool에서 지원하는 현재 기술 목록은 IBM License Metric Tool에서 지원하는 기술 목록을 참조하세요.
하위 용량 라이선스 요구사항(문서 유지 관리 요구사항 포함)에 대한 자세한 내용은 Passport Advantage 가상화 용량(하위 용량) 라이선스 및 가상화 용량 라이선스 계산 규칙을 참조하십시오.
BigFix Inventory는 이제 HCL 제품이며, IBM에서 제공하는 최신 BigFix Inventory 제품 릴리스 레벨은 BigFix Inventory 9.2.15입니다.
IBM과 HCL은 IBM 가상화 용량 보고용 IBM License Metric Tool의 대체 솔루션으로 BigFix Inventory가 계속 수용되는 것을 목표로 하는 협력 계약을 체결했습니다.
중요: IBM은 HCL BigFix Inventory를 사용하여 Red Hat OpenShift 및 Kubernetes에서 실행되는 소프트웨어의 재고 및 라이선스 사용을 보고할 수 없습니다.
허용 및 IBM 검증 BigFix Inventory 버전/릴리스/업데이트 및 추가 FAQ는 BigFix Inventory 및 HCL FAQ 를 참조하세요.
BigFix Inventory 제품 정보는 HCL 사이트에서 BigFix Inventory를 참조하세요.
IBM과 Flexera는 Flexera One IT 자산 관리를 IBM 가상화 용량 보고를 위한 IBM License Metric Tool의 대체 솔루션으로 인증하는 계약을 체결했습니다. 또한 IBM은 독립 실행형이 아닌 IBM 라이선스 서비스와의 통합을 통해 Flexera One IT 자산 관리를 승인하여 Red Hat OpenShift 및 Kubernetes에서 실행되는 소프트웨어의 인벤토리 및 라이선스 사용을 보고할 수 있습니다.
IBM 소프트웨어 고객은 IBM SaaS 오퍼링인 Flexera One with IBM Observability IT 자산 관리 (또는 동반자 Flexera One Select with IT Observability), Flexera SaaS 오퍼링, Flexera One IT Asset Management(또는 부속 Flexera One Select IT Asset Management)를 사용할 수 있습니다.
다른 Flexera 제품은 인증을 받지 않았습니다.
IBM은 Flexera FlexNet Manager와 그 관련 브랜드인 Flexera One with IBM Observability on-prem을 대체 측정 도구로 인정하고 있습니다. 그러나 승인된 측정 도구의 대안으로 Flexera FlexNet Manager 솔루션을 사용하려면 다음 조건을 충족해야 합니다:
Flexera One IT Asset Management가 지원하지 않는 환경의 경우, IBM 소프트웨어 고객은 해당 환경에 연결된 전용 ILMT 인스턴스를 설정하거나 이 환경에 대해 전체 용량 계산(하위 용량 절감을 활용하지 않음)을 선택해야 합니다.
다음 표에는 Flexera One IT Asset Management에서 지원하는 운영 체제 및 가상화 환경이 요약되어 있습니다.
|지원 운영 체제
|지원되는 가상화 환경