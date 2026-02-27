IBM License Metric Tool은 전체 용량 또는 가상화(하위) 용량 환경에 배포된 코어 기반 소프트웨어의 재고를 유지 관리하고 소프트웨어 제품에 필요한 라이선스를 측정하는 데 도움이 됩니다. IBM 소프트웨어 라이선스 요구 사항을 관리하고 감사 준비 태세를 유지하는 데 도움을 주기 위함입니다. 고객은 도구 설치에 필요한 하드웨어 및 설치 서비스를 제공할 책임이 있습니다.

IBM License Metric Tool 9.2 버전은 2015년 3월 17일에 소프트웨어 발표 215-076 에서 발표되었으며 현재 분기별로 업데이트되고 있습니다. 고객은 적격 가상화(하위) 용량 제품을 처음 배포한 날로부터 90일 내에 지원되는 가상화 기술을 위한 IBM License Metric Tool을 설치하고 사용할 수 있습니다.

ILMT 업데이트에 대한 자세한 내용은 ILMT 문서 페이지를 참조하세요.

참고:

IBM License Metric Tool은 연속적인 배포 모델을 가지고 있으므로, 각 기술에 대한 지원 종료는 특정 배포가 아니라 전체 IBM License Metric Tool 프로그램에 대해 공지됩니다. 모든 IBM License Metric Tool 고객은 최신 IBM License Metric Tool 버전을 사용해야 합니다.

고객이 ILMT 제품에 대한 내 알림을 구독하여 IBM License Metric Tool의 최신 업데이트와 하위 용량 적격성 목록에서 가상화 기술 및 운영 체제가 삭제되는 계획과 관련된 업데이트에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

2019년 6월 30일, HCL은 IBM으로부터 디지털 경험, IBM 협업, 커머스, AppScan & BigFix 솔루션을 인수했습니다.

IBM License Metric Tool은 BigFix 플랫폼을 사용합니다. IBM License Metric Tool과 HCL 관계에 대한 자세한 정보는 IBM License Metric Tool 및 HCL BigFix FAQ를 참조하세요.