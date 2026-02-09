컨테이너는 애플리케이션 코드가 라이브러리와 종속 요소와 함께 패키징된 소프트웨어의 가벼운 이동형 실행 가능 단위(이미지)입니다.
IBM Certified Containers는 플랫폼 통합을 통해 컨테이너화된 소프트웨어의 패키징 및 배포에 대한 표준 기준을 충족하며 지원되는 모든 Kubernetes 오케스트레이션(데스크톱, 기존 IT 인프라 또는 클라우드 등)에서 실행될 수 있습니다.
모든 IBM 인증 컨테이너에 대해 라이선스 요구 사항(IBM 프로그램의 vCPU 용량 계산 방법론 섹션에서 도출)과 동일하며 IBM License Service에서 측정한 권한을 취득해야 합니다.
IBM Cloud Paks는 Red Hat 하이브리드 클라우드 플랫폼을 기반으로 구축된 통합 소프트웨어 솔루션으로, 한 번 구축하면 어디서나 배포할 수 있습니다.
IBM Cloud Paks는 오픈 소스 Kubernetes 오케스트레이션 기술 위에 구축된 Red Hat OpenShift Container Platform(OCP)을 통해 컨테이너 배포 및 관리를 간소화하고, 인프라 간 이동성과 일관된 거버넌스를 가능하게 합니다.
컨테이너에 배포된 모든 IBM Cloud Paks에 대해 라이선스 요구 사항(IBM 프로그램용 vCPU 용량 계산 방법론 섹션에서 도출된 바와 같이)에 상응하는 권한을 획득해야 하며, 이는 IBM License Service에 의해 측정된 값에 필요한 Cloud Pak 변환율을 곱한 값으로 계산됩니다. 참고: 비율을 지정하지 않으면 1:1로 간주됩니다.
2023년 2월 1일에 IBM Passport Advantage 계약이 출시됨에 따라, 컨테이너 라이선싱 약관은 개정된 약관에 대해 고객이 별도의 부록에 서명할 필요 없이 계약의 해당 섹션에 통합되었습니다.
참고: 기존 PA 고객에 대한 새로운 약관은 2023년 5월 1일부터 적용됩니다.
개정된 Passport Advantage 계약에 대해 알아야 할 사항에서 자세히 알아보세요.
IBM 약관 페이지에서 컨테이너 라이선싱에 대한 특별 옵션 견적 조건 부록을 다운로드하여 관련 지침을 확인하세요.
이 지침은 가상 프로세서 코어(VPC) 또는 PVU(Processor Value Unit) 코어 기반 컨테이너화 제품을 지원하며, Kubernetes 오케스트레이션과 함께 배포된 IBM License Service에서 지원합니다.
정의
*x86의 경우 물리적 수준에서 하이퍼스레딩/SMT를 활성화해야 합니다.
참고: 라이선스 요구 사항에 대해 궁금한 점이 있으면 IBM 담당자에게 문의하여 추가 지원을 받으세요.
컨테이너 라이선싱을 활용하려면 IBM License Service를 사용하여 라이선스 사용량을 추적하고 필요한 권한을 결정해야 합니다. 이 규칙에는 예외가 없습니다.
IBM License Service는 라이선스 사용량 추적 및 컨테이너 라이선싱 보고를 위해 유일하게 허용되는 도구입니다. 사용하려면
사용 가능한 vCPU 용량은 매일 빈번한 간격(30분 이하)으로 폴링되며, 일중 계산의 최댓값에 따라 일일 사용 가능한 vCPU 용량이 결정되는 방식으로 처리됩니다.
각 Cloud Pak 서비스에 포함된 라이선스 사용량 추적 도구(IBM License Service: 아래 참조)를 반드시 사용하고 유지해야 합니다. 이 서비스는 라이선스 사용량을 추적하고 필요한 권한 요건을 결정합니다.
