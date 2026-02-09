컨테이너 라이선스

3D 효과가 있는 파란색과 검은색의 기하학적 디자인.

개요

IBM 인증 컨테이너

컨테이너는 애플리케이션 코드가 라이브러리와 종속 요소와 함께 패키징된 소프트웨어의 가벼운 이동형 실행 가능 단위(이미지)입니다.

IBM Certified Containers는 플랫폼 통합을 통해 컨테이너화된 소프트웨어의 패키징 및 배포에 대한 표준 기준을 충족하며 지원되는 모든 Kubernetes 오케스트레이션(데스크톱, 기존 IT 인프라 또는 클라우드 등)에서 실행될 수 있습니다.

모든 IBM 인증 컨테이너에 대해 라이선스 요구 사항(IBM 프로그램의 vCPU 용량 계산 방법론 섹션에서 도출)과 동일하며 IBM License Service에서 측정한 권한을 취득해야 합니다.

IBM Cloud Paks

IBM Cloud Paks는 Red Hat 하이브리드 클라우드 플랫폼을 기반으로 구축된 통합 소프트웨어 솔루션으로, 한 번 구축하면 어디서나 배포할 수 있습니다.

IBM Cloud Paks는 오픈 소스 Kubernetes 오케스트레이션 기술 위에 구축된 Red Hat OpenShift Container Platform(OCP)을 통해 컨테이너 배포 및 관리를 간소화하고, 인프라 간 이동성과 일관된 거버넌스를 가능하게 합니다.

컨테이너에 배포된 모든 IBM Cloud Paks에 대해 라이선스 요구 사항(IBM 프로그램용 vCPU 용량 계산 방법론 섹션에서 도출된 바와 같이)에 상응하는 권한을 획득해야 하며, 이는 IBM License Service에 의해 측정된 값에 필요한 Cloud Pak 변환율을 곱한 값으로 계산됩니다. 참고: 비율을 지정하지 않으면 1:1로 간주됩니다.

참고

2023년 2월 1일에 IBM Passport Advantage 계약이 출시됨에 따라, 컨테이너 라이선싱 약관은 개정된 약관에 대해 고객이 별도의 부록에 서명할 필요 없이 계약의 해당 섹션에 통합되었습니다.

참고: 기존 PA 고객에 대한 새로운 약관은 2023년 5월 1일부터 적용됩니다.

개정된 Passport Advantage 계약에 대해 알아야 할 사항에서 자세히 알아보세요.

IPAA 버전 10 이상을 사용하는 경우 컨테이너 라이선싱 추가 조항이 필요합니다.

IBM 약관 페이지에서 컨테이너 라이선싱에 대한 특별 옵션 견적 조건 부록을 다운로드하여 관련 지침을 확인하세요.

  • 규정 준수 및 보고
  • IBM License Service 사용

이 지침은 가상 프로세서 코어(VPC) 또는 PVU(Processor Value Unit) 코어 기반 컨테이너화 제품을 지원하며, Kubernetes 오케스트레이션과 함께 배포된 IBM License Service에서 지원합니다.

  • 파드*의 vCPU 용량*은 해당 파드 내 모든 컨테이너에 대한 CPU 제한*의 합입니다. 파드가 코어 1개 미만의 vCPU 용량을 갖는 경우 분수로 계산됩니다.
  • 작업자 노드* 내에서 IBM 프로그램의 모든 파드에 대한 총 vCPU 용량이 작업자 노드 용량을 초과하는 경우 vCPU 용량은 작업자 노드 용량과 동일합니다.
  • IBM 프로그램의 vCPU 용량은 클러스터 수준*에서 집계되며, 분수 값은 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
  • 라이선스 비율이 있는 여러 제품의 번들 솔루션인 IBM Cloud Paks 및 기타 IBM 프로그램의 경우 계산 방법론이 각 번들 제품에 적용됩니다.

정의

  • 클러스터 - 컨테이너화된 애플리케이션을 실행하는 작업자 머신 집합, 즉 노드입니다. 모든 클러스터에는 하나 이상의 작업자 노드가 있습니다.
  • 컨테이너 - 소프트웨어 및 모든 종속성을 포함하는 가볍고 이식 가능한 실행 이미지입니다.
  • CPU 제한 - 네임스페이스의 컨테이너당 리소스 소비를 제한하기 위해 Kubernetes CPU 제한 속성 “resources.limits.cpu”를 사용합니다.
  • 네임스페이스 - Kubernetes가 동일한 물리적 클러스터에서 여러 가상 클러스터를 지원하기 위해 사용하는 추상화입니다.
  • 파드 - 가장 작고 단순한 Kubernetes 객체입니다. 파드는 클러스터에서 실행 중인 컨테이너의 집합을 나타냅니다.
  • 가상 프로세스 코어(VPC) 및 PVU(Processor Value Unit) - 프로그램에 라이선스를 부여할 수 있는 측정 단위입니다(전체 정의는 아래 컨테이너 섹션의 VPC 및 PVU 참조). 이 지침의 목적상 VPC 1개는 vCPU 1개, 70 PVU는 vCPU 1개와 같습니다.
  • vCPU 용량 - 계산 방법론(아래)으로 정의된 파드에서 사용할 수 있는 총 vCPU 수입니다. 참고: CPU 제한이 없는 컨테이너를 포함하는 모든 파드는 작업자 노드 용량과 동일한 vCPU 용량을 가진 것으로 간주됩니다.
  • 작업자 노드 - 작업자 노드는 작업 실행을 위한 컨테이너화된 환경을 제공하는 노드입니다. 수요가 증가하면 클러스터에 더 많은 작업자 노드를 추가하여 성능과 효율성을 개선할 수 있습니다. 클러스터에는 여러 작업자 노드가 포함될 수 있지만 작업자 노드가 하나 이상은 꼭 있어야 합니다.
  • 작업자 노드 용량 – Kubernetes API에서 보고한 가상 코어 또는 물리적 코어로 측정된 작업자 노드에서 사용할 수 있는 총 용량입니다.

  • 동시 멀티스레딩(SMT) 또는 하이퍼스레딩(HT) 지원: IBM License Service 아웃풋은 하이퍼스레딩 또는 SMT 변형인 SMT2, SMT4, SMT8이 활성화된 작업자 노드에 맞게 조정됩니다.* 따라서,
    • 하이퍼스레딩이나 SMT2가 활성화된 경우(예: vCPU 8개는 vCPU 4개로 계산됨), 라이선스 집계 목적상 1코어당 vCPU 2개로 VPC 1개 또는 70 PVU로 간주됩니다.
    • SMT4가 활성화된 경우 라이선스 계산 목적으로 1코어당 vCPU 4개(VPC 1개) 또는 70 PVU로 간주합니다(예: vCPU 16개는 vCPU 4개로 계산).
    • SMT8이 활성화된 경우 라이선스 계산 목적으로 1코어당 vCPU 8개(VPC 1개) 또는 70 PVU로 간주합니다(예: vCPU 32개는 vCPU 4개로 계산).
    • 클러스터의 경우, 혼합된/다른 SMT 수준이 존재할 때 가장 낮은 계수가 적용됩니다. 예: 일부 노드는 SMT4를, 다른 일부 노드는 SMT8을 사용하며, 이 클러스터의 라이선스 계산에는 4의 계수를 사용합니다. HT/SMT 상태 식별은 수동으로 수행해야 하며 클러스터 수준에서 할당해야 합니다.
      참고: IBM License Service에 자동 조정 기능이 통합되기 전까지는 IBM License Service 아웃풋에 수동으로 조정해야 합니다. 기능이 제공되면, 사용자는 최신 IBM License Service 버전을 사용하고 클러스터가 제품 문서에 설명된 대로 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

*x86의 경우 물리적 수준에서 하이퍼스레딩/SMT를 활성화해야 합니다.

  • 일부 IBM 프로그램의 경우 구성 옵션 및 사용자 활동으로 인해 추가 워크로드가 생성되어 라이선스 요구 사항이 증가할 수 있습니다.
  • 고객은 IBM 프로그램에서 생성된 모든 워크로드를 라이선스해야 하며, 여기에는 제품 구성 변경으로 인한 작업량과 사용자 활동에 의해 생성된 동적 생성 작업량도 포함됩니다.
  • 고객은 Red Hat의 라이선스 계약에 따라 Red Hat OpenShift 구독에 라이선스를 부여할 책임이 있습니다. 자세한 내용은 각 IBM Cloud Pak의 라이선스 정보 문서를 참조하세요.
  • 고객은 네임스페이스* 할당량과 같은 Red Hat® OpenShift® 기능과 배포 옵션 및 규모 조정 제어와 같은 IBM 프로그램별 기능을 결합하여 라이선스 수요를 제어할 책임이 있습니다. 라이선스 수요 제어에 대한 IBM 프로그램별 정보는 해당 IBM 프로그램 문서를 참조하세요.
  • 각 프로그램과 함께 제공되는 resources.limits.cpu 기본 설정은 모든 QA, 성능 테스트 등에 사용됩니다. IBM은 이 설정을 변경하는 것을 권장하지 않지만, 변경해야 하는 경우 먼저 제품 설명서를 참조하여 프로그램에 대해 문서화된 허용 범위를 파악하세요.

참고: 라이선스 요구 사항에 대해 궁금한 점이 있으면 IBM 담당자에게 문의하여 추가 지원을 받으세요.

컨테이너 라이선싱을 활용하려면 IBM License Service를 사용하여 라이선스 사용량을 추적하고 필요한 권한을 결정해야 합니다. 이 규칙에는 예외가 없습니다.

IBM License Service는 라이선스 사용량 추적 및 컨테이너 라이선싱 보고를 위해 유일하게 허용되는 도구입니다. 사용하려면

  • IBM® Cloud Pak의 서비스에 포함
  • Talk2sam@us.ibm.com으로 문의하여 IBM Certified Containers에서 다운로드하세요(또는 제품 지원). 고객은 컨테이너화된 프로그램을 배포할 때 IBM License Service가 올바르게 설치 및 구성되었는지 확인해야 합니다.

사용 가능한 vCPU 용량은 매일 빈번한 간격(30분 이하)으로 폴링되며, 일중 계산의 최댓값에 따라 일일 사용 가능한 vCPU 용량이 결정되는 방식으로 처리됩니다.

각 Cloud Pak 서비스에 포함된 라이선스 사용량 추적 도구(IBM License Service: 아래 참조)를 반드시 사용하고 유지해야 합니다. 이 서비스는 라이선스 사용량을 추적하고 필요한 권한 요건을 결정합니다.

