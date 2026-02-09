컨테이너는 애플리케이션 코드가 라이브러리와 종속 요소와 함께 패키징된 소프트웨어의 가벼운 이동형 실행 가능 단위(이미지)입니다.

IBM Certified Containers는 플랫폼 통합을 통해 컨테이너화된 소프트웨어의 패키징 및 배포에 대한 표준 기준을 충족하며 지원되는 모든 Kubernetes 오케스트레이션(데스크톱, 기존 IT 인프라 또는 클라우드 등)에서 실행될 수 있습니다.

모든 IBM 인증 컨테이너에 대해 라이선스 요구 사항(IBM 프로그램의 vCPU 용량 계산 방법론 섹션에서 도출)과 동일하며 IBM License Service에서 측정한 권한을 취득해야 합니다.