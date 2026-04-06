적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책

특정 소프트웨어 프로그램의 사용을 포함하는 정확한 약관 및 조건에 대해서는 해당 소프트웨어의 라이선스 계약서를 참조하시기 바라며, 여기에는 International Program License Agreement(IPLA), License Information Documents, 그리고 IBM International Passport Advantage Agreement와 같이 소프트웨어가 취득된 기타 관련 계약이 포함됩니다.
적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책을 통해 귀하는 사용 권한에 따라 IBM 라이선스 조건에 따라 직접 또는 공인 IBM 리셀러를 통해 라이선스가 부여된 모든 IBM 소프트웨어를 적격 퍼블릭 클라우드(EPC)에서 배포하고 실행할 수 있습니다. IBM International Passport Advantage(IPAA) 및 IBM International Program License Agreement(IPLA)를 포함하여 해당 소프트웨어에 대한 적용 가능한 라이선스 계약 및 거래 문서와 소프트웨어에 적용되는 라이선스 정보 문서에 명시된 제한 사항.
이 정책은 IBM z/OS 소프트웨어 또는 제3자가 귀하에게 하위 라이선스를 부여한 IBM 소프트웨어에는 적용되지 않습니다. 호스팅 환경에 솔루션을 배포할 권한이 있는 IBM Business Partner인 경우에도 이 정책은 적용되지 않으며, 이러한 상황은 별도의 계약에 따라 처리됩니다.
라이선스가 부여된 IBM 소프트웨어를 배포할 수 있는 적격 퍼블릭 클라우드 (EPC) 의 승인된 목록은 아래 공급업체에서 정의합니다. "필수 IBM 라이선싱 툴"은 용량 기반 제품(즉, 프로세서 밸류 유닛(PVU) 또는 가상 프로세서 코어(VPC) 지표를 사용하여 라이선스가 부여된 제품)을 배포하는 경우에만 필수입니다. 다른 제품의 경우 IPAA에 따라 규정 준수 보고를 제공하기 위해 EPC에서 제공하는 다른 도구를 사용해야 합니다.
아래에 나열되지 않은 클라우드 공급자를 통해 배포된 IBM 소프트웨어가 있는 경우 'talk2sam@us.ibm.com' 으로 이메일을 보내주십시오. 제목 줄에 BYOSL을 반드시 포함하세요.
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|IBM
|IBM Cloud Virtual Servers(IBM Z/LinuxONE 포함)
|아래 참고 1 참조
|https://www.ibm.com/kr-ko/solutions/cloud
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|IBM Cloud Containers
|아래 참고 1 참조
|https://www.ibm.com/kr-ko/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|IBM Power Systems Virtual Server에 대한 고려 사항은 아래 노트 섹션에서 참조하십시오.
|https://www.ibm.com/kr-ko/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|아래 참고 2 참조
|https://www.ibm.com/kr-ko/solutions/cloud
|IBM Kubernetes Service(IKS)
|아래 참고 1 참조
|https://www.ibm.com/kr-ko/products/kubernetes-service
|IBM 라이선스 서비스
|Red Hat OpenShift on IBM Cloud4
|아래 참고 1 참조
|https://www.ibm.com/kr-ko/products/openshift
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|Alibaba
|Alibaba Cloud(Elastic Compute Service)
|아래 참고 1 참조
|https://www.alibabacloud.com/
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|아래 참고 섹션에서 AWS ECS Fargate에 대한 고려 사항을 참조하십시오.
|aws.amazon.com/fargate/
|IBM 라이선스 서비스가 컨테이너 라이선싱에 대한 PA 조항을 수정했습니다(Addendum 참조)
|Amazon RDS for Db2
|아래 참고 9 참조
|aws.amazon.com/rds/db2/
|AWS License Manager
|EC2 인스턴스 및 전용 인스턴스(AWS Outpost 인스턴스 포함)
|아래 참고 1 참조
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|Elastic Kubernetes Service(EKS)
|아래 참고 1 참조
|aws.amazon.com/eks/
|IBM 라이선스 서비스
|Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)4
|아래 참고 1 참조
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud on AWS
|아래 참고 2 참조
|https://aws.amazon.com/vmware/
|기존 배포: IBM License Metric Tool
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|Fujitsu
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)
|아래 참고 1 참조
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|Fujitsu Cloud IaaS Instance(FJcloud-O)
|아래 참고 1 참조
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|아래 참고 1 참조
|https://pfs.nifcloud.com
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|Google 컴퓨팅 엔진
|아래 참고 1 참조
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|Google Kubernetes Engine(GKE)
|아래 참고 1 참조
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|IBM 라이선스 서비스
|Red Hat OpenShift Container Platform4
|아래 참고 1 참조
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|IONOS
|컴퓨팅 엔진
|아래 참고 1 참조
|https://cloud.ionos.com/compute
|Kubernetes/Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|KDDI
|KDDI 클라우드 플랫폼 서비스
|Virtual Servers에 대해서는 아래 참고 1을 참조하십시오. Bare metal Server의 경우 아래 참고 5를 참조하십시오.
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|Microsoft
|Azure HCI
|아래 참고 1 참조
|https://azure.microsoft.com/kr-ko/products/local/
|기존 배포: IBM License Metric Tool
|Azure Virtual Machines
|아래 참고 1 참조
azure.microsoft.com/kr-ko/pricing/details/virtual-machines/linux/
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|Azure VMware 솔루션
|아래 참고 2 참조
|azure.microsoft.com/kr-ko/services/azure-vmware/
|기존 배포: IBM License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|아래 참고 1 참조
|azure.microsoft.com/kr-ko/services/kubernetes-service/
|IBM 라이선스 서비스
|Azure Red Hat OpenShift (ARO) 4
|아래 참고 1 참조
|https://azure.microsoft.com/kr-ko/services/openshift/
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|NEC
|클라우드 인프라 서비스(NEC 클라우드 IaaS)
|아래 참고 1 참조
|https://www.nec.com
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM Licene Service
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|NTT 클라우드 서비스 사업부
|멀티클라우드 서비스(VM만 해당)
|아래 참고 1 참조
|https://services.global.ntt/kr-ko/services-and-products/cloud/cloud-platform
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|NTT Communications
|ECL 1.0
|아래 참고 1 참조
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|스마트 데이터 플랫폼 클라우드/서버(ECL 2.0)
|아래 참고 1 참조
|IPV(VMware 기반 IaaS)
|아래 참고 1 참조
|NTT 데이터
|NTT Data OpenCanvas
|아래 참고 1 참조
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|Oracle
|클라우드 Compute 인스턴스
|아래 참고 3 참조
|https://www.oracle.com/cloud/compute
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
|Oracle Kubernetes Engine
|아래 참고 3 참조
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|IBM 라이선스 서비스
|Oracle Cloud VMWare 솔루션(OCVS)
|아래 참고 2 참조
|https://www.oracle.com
|기존 배포: IBM License Metric Tool
|제공자
|오퍼링
|라이선스 각주
|자세한 내용은 다음을 참조하세요.
|필수 IBM 라이선싱 도구
|Tencent
|Tencent Cloud Server Instance
|아래 참고 1 참조
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
기존 배포: IBM License Metric Tool
Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스
참고: 아래의 라이선스 각주는 위의 클라우드 공급자 섹션에 구체적으로 명시된 경우에만 적용됩니다. 이러한 규칙은 모든 상품에 보편적으로 적용되는 것은 아닙니다.
AWS ECS Fargate의 경우 IBM 라이선스 서비스는 라이선스 서비스 AWS S3 (링크는 ibm.com 외부) 버킷으로 표시됩니다.이 기능은 제품별로 제공됩니다. 자세한 내용은 제품 문서 또는 IBM 담당자에게 문의하십시오.참고: 절차의 예와 배포 방법은 WebSphere Application Server Liberty 문서를 참조하십시오.
아래 본 절의 규정은 IBM Power Systems Virtual Servers에 배포된 VPC 기반 또는 PVU 기반 프로그램에만 적용됩니다. 하위 용량 라이선싱의 경우, 코어는 공유 프로세서(즉, 처리 용량이 여러 논리 파티션 간에 공유되는 물리 프로세서)의 경우 최소 0.25 코어 단위로 할당될 수 있으며, 전용 프로세서(즉, 하나의 논리 파티션에 전체 물리 프로세서가 할당되는 경우)의 경우 1.0 코어 단위로 할당됩니다. 분할 코어는 합산된 후 다음 정수 단위로 올림 처리되며, 이때 동일한 머신 타입에서 실행되는 모든 논리 파티션은 서버별이 아닌 단일 풀로 집계됩니다.설명 목적(제한 목적이 아님)을 위해, 다음의 예시를 참고하시기 바랍니다.
고객은 IPAA의 섹션 1.13 및 1.14에 따라 ILMT v9.2.22 이상을 설치 및 구성하고 하위 용량 라이선스 및 보고 요구 사항을 준수해야 합니다.
IPAA 섹션 1.14에 명시된 보고 조건에 따라 고객은 분기당 한 번씩 배포 데이터를 수집하고 명령줄 인터페이스(CLI)(링크 참조)를 사용하여 IBM 소프트웨어에 대한 가상화 용량 수동 계산 보고서를 작성하여 코어 사용량을 결정합니다. Google Cloud의 경우 pcloud CLI 명령을 사용해야 합니다. 이러한 핵심 사용은 IBM 적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책을 준수해야 합니다.
코어당 PVU 값은 System z 및 Power를 사용하는 시스템을 기반으로 프로세서 밸류 유닛 웹페이지의 코어당 PVU 표(2개 중 섹션 1 - RISC 및 System z) 표에 설명된 대로 사용 중인 전력 시스템을 기반으로 결정됩니다.
적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책은 하위 용량 및 컨테이너 라이선싱 정책에 정의된 가상화된 환경에서의 라이선스 소프트웨어 사용에 대한 요구 사항을 포함하여 해당 관리 라이선스 계약의 의무를 수정하거나 대체하지 않습니다.
해당 라이선스 계약의 확인 조건은 귀하가 EPC에서 적격 IBM 소프트웨어를 업로드, 설치 또는 사용할 때 귀하에게 적용되며, 귀하는 해당 EPC에서 라이선스가 부여된 소프트웨어에 필요한 사용 데이터를 수집하는 데 동의합니다. 클라우드 제공업체에 적격 IBM 소프트웨어에 대한 무단 사용 또는 액세스를 제공해서는 안 됩니다.
IBM이 지정한 보고 도구를 설치하고 구성하여 사용량을 보고해야 하며, IBM의 가이드라인에 따라 요청 시 보고서를 IBM에 제공해야 합니다.
본 정책에 따라 라이선스 권한을 사용하는 경우, 귀하는 해당 권한을 다른 목적으로 또는 다른 장소에서 동시에 사용할 수 없습니다.
위에 명시되지 않은 한, 적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책은 해당 공급업체가 자체 직원의 통제 하에 소프트웨어에 액세스하거나 컴퓨팅 환경의 일부 또는 전부를 실행 또는 관리하는 공급업체와의 계약에는 적용되지 않습니다. 이러한 계약에는 별도의 계약이 필요합니다(예: 전략적 아웃소싱, 웹 호스팅, 관리형 서비스 제공업체 등). 소프트웨어가 이러한 방식으로 배포된 경우 'talk2sam@us.ibm.com'으로 이메일을 보내주세요. 제목 줄에 BYOSL을 포함해야 합니다.
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