적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책

아래 본 절의 규정은 IBM Power Systems Virtual Servers에 배포된 VPC 기반 또는 PVU 기반 프로그램에만 적용됩니다. 하위 용량 라이선싱의 경우, 코어는 공유 프로세서(즉, 처리 용량이 여러 논리 파티션 간에 공유되는 물리 프로세서)의 경우 최소 0.25 코어 단위로 할당될 수 있으며, 전용 프로세서(즉, 하나의 논리 파티션에 전체 물리 프로세서가 할당되는 경우)의 경우 1.0 코어 단위로 할당됩니다. 분할 코어는 합산된 후 다음 정수 단위로 올림 처리되며, 이때 동일한 머신 타입에서 실행되는 모든 논리 파티션은 서버별이 아닌 단일 풀로 집계됩니다.설명 목적(제한 목적이 아님)을 위해, 다음의 예시를 참고하시기 바랍니다.

3개의 논리 파티션이 각각 0.25 코어로 별도의 S922 서버에 배포됩니다. 계산 방법은 0.25 x 3 = 0.75코어이며, 이는 1.0코어로 반올림됩니다.

3개의 논리 파티션이 각각 0.25 코어의 S922 서버 2대와 E980 서버 1개에 배포됩니다. 계산은 다음과 같습니다. (0.25 x 2 = 0.5, 1.0 코어로 반올림) + (0.25 x 1 = 0.25, 1.0 코어로 반올림) = 2.0 코어.

고객은 IPAA의 섹션 1.13 및 1.14에 따라 ILMT v9.2.22 이상을 설치 및 구성하고 하위 용량 라이선스 및 보고 요구 사항을 준수해야 합니다.

IPAA 섹션 1.14에 명시된 보고 조건에 따라 고객은 분기당 한 번씩 배포 데이터를 수집하고 명령줄 인터페이스(CLI)(링크 참조)를 사용하여 IBM 소프트웨어에 대한 가상화 용량 수동 계산 보고서를 작성하여 코어 사용량을 결정합니다. Google Cloud의 경우 pcloud CLI 명령을 사용해야 합니다. 이러한 핵심 사용은 IBM 적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책을 준수해야 합니다.

코어당 PVU 값은 System z 및 Power를 사용하는 시스템을 기반으로 프로세서 밸류 유닛 웹페이지의 코어당 PVU 표(2개 중 섹션 1 - RISC 및 System z) 표에 설명된 대로 사용 중인 전력 시스템을 기반으로 결정됩니다.