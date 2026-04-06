적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책

파란색, 검정, 회색 음영의 기하학적 도형을 묘사한 그림
적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책을 사용하면 여기에 설명된 약관에 따라 라이선스가 부여된 모든 IBM 소프트웨어를 직접 또는 공인 IBM 리셀러를 통해 배포할 수 있습니다.

특정 소프트웨어 프로그램의 사용을 포함하는 정확한 약관 및 조건에 대해서는 해당 소프트웨어의 라이선스 계약서를 참조하시기 바라며, 여기에는 International Program License Agreement(IPLA)License Information Documents, 그리고 IBM International Passport Advantage Agreement와 같이 소프트웨어가 취득된 기타 관련 계약이 포함됩니다.

적격 IBM 소프트웨어

적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책을 통해 귀하는 사용 권한에 따라 IBM 라이선스 조건에 따라 직접 또는 공인 IBM 리셀러를 통해 라이선스가 부여된 모든 IBM 소프트웨어를 적격 퍼블릭 클라우드(EPC)에서 배포하고 실행할 수 있습니다. IBM International Passport Advantage(IPAA) 및 IBM International Program License Agreement(IPLA)를 포함하여 해당 소프트웨어에 대한 적용 가능한 라이선스 계약 및 거래 문서와 소프트웨어에 적용되는 라이선스 정보 문서에 명시된 제한 사항.

이 정책은 IBM z/OS 소프트웨어 또는 제3자가 귀하에게 하위 라이선스를 부여한 IBM 소프트웨어에는 적용되지 않습니다. 호스팅 환경에 솔루션을 배포할 권한이 있는 IBM Business Partner인 경우에도 이 정책은 적용되지 않으며, 이러한 상황은 별도의 계약에 따라 처리됩니다.

적격 퍼블릭 클라우드

라이선스가 부여된 IBM 소프트웨어를 배포할 수 있는 적격 퍼블릭 클라우드 (EPC) 의 승인된 목록은 아래 공급업체에서 정의합니다. "필수 IBM 라이선싱 툴"은 용량 기반 제품(즉, 프로세서 밸류 유닛(PVU) 또는 가상 프로세서 코어(VPC) 지표를 사용하여 라이선스가 부여된 제품)을 배포하는 경우에만 필수입니다.  다른 제품의 경우 IPAA에 따라 규정 준수 보고를 제공하기 위해 EPC에서 제공하는 다른 도구를 사용해야 합니다.

아래에 나열되지 않은 클라우드 공급자를 통해 배포된 IBM 소프트웨어가 있는 경우 'talk2sam@us.ibm.com' 으로 이메일을 보내주십시오. 제목 줄에 BYOSL을 반드시 포함하세요.

IBM

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
IBMIBM Cloud Virtual Servers(IBM Z/LinuxONE 포함)아래 참고 1 참조https://www.ibm.com/kr-ko/solutions/cloud

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

IBM Cloud Containers아래 참고 1 참조https://www.ibm.com/kr-ko/solutions/cloud
IBM Power Virtual ServerIBM Power Systems Virtual Server에 대한 고려 사항은 아래 노트 섹션에서 참조하십시오.https://www.ibm.com/kr-ko/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal Servers아래 참고 2 참조https://www.ibm.com/kr-ko/solutions/cloud
IBM Kubernetes Service(IKS)아래 참고 1 참조https://www.ibm.com/kr-ko/products/kubernetes-serviceIBM 라이선스 서비스
Red Hat OpenShift on IBM Cloud4아래 참고 1 참조https://www.ibm.com/kr-ko/products/openshift

 

Alibaba

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
AlibabaAlibaba Cloud(Elastic Compute Service)아래 참고 1 참조https://www.alibabacloud.com/

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

Amazon

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
AmazonAWS ECS Fargate아래 참고 섹션에서 AWS ECS Fargate에 대한 고려 사항을 참조하십시오.aws.amazon.com/fargate/IBM 라이선스 서비스가 컨테이너 라이선싱에 대한 PA 조항을 수정했습니다(Addendum 참조)
Amazon RDS for Db2아래 참고 9 참조aws.amazon.com/rds/db2/AWS License Manager
EC2 인스턴스 및 전용 인스턴스(AWS Outpost 인스턴스 포함)아래 참고 1 참조aws.amazon.com/ec2/instance-types

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

Elastic Kubernetes Service(EKS)아래 참고 1 참조aws.amazon.com/eks/IBM 라이선스 서비스
Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)4아래 참고 1 참조https://aws.amazon.com/rosa/
VMware Cloud on AWS아래 참고 2 참조https://aws.amazon.com/vmware/기존 배포: IBM License Metric Tool

Fujitsu

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
FujitsuFujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)아래 참고 1 참조https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

Fujitsu Cloud IaaS Instance(FJcloud-O)아래 참고 1 참조https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUD아래 참고 1 참조https://pfs.nifcloud.com

Google

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
GoogleGoogle 컴퓨팅 엔진아래 참고 1 참조cloud.google.com/compute/docs/machine-types

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

Google Kubernetes Engine(GKE)아래 참고 1 참조cloud.google.com/kubernetes-engine/IBM 라이선스 서비스
Red Hat OpenShift Container Platform4아래 참고 1 참조https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
IONOS컴퓨팅 엔진아래 참고 1 참조https://cloud.ionos.com/computeKubernetes/Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

KDDI

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
KDDIKDDI 클라우드 플랫폼 서비스Virtual Servers에 대해서는 아래 참고 1을 참조하십시오. Bare metal Server의 경우 아래 참고 5를 참조하십시오.biz.kddi.com/service/cloud-platform/

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

컨테이너 라이선싱에 대한 PA 약관 수정(VIA 부록 참조)

Microsoft

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
MicrosoftAzure HCI아래 참고 1 참조https://azure.microsoft.com/kr-ko/products/local/기존 배포: IBM License Metric Tool
Azure Virtual Machines아래 참고 1 참조

azure.microsoft.com/kr-ko/pricing/details/virtual-machines/linux/


azure.microsoft.com/kr-ko/pricing/details/virtual-machines/windows/

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

컨테이너 라이선싱에 대한 PA 약관 수정(VIA 부록 참조)

Azure VMware 솔루션아래 참고 2 참조azure.microsoft.com/kr-ko/services/azure-vmware/기존 배포: IBM License Metric Tool
Azure Kubernetes아래 참고 1 참조azure.microsoft.com/kr-ko/services/kubernetes-service/IBM 라이선스 서비스
Azure Red Hat OpenShift (ARO) 4아래 참고 1 참조https://azure.microsoft.com/kr-ko/services/openshift/

NEC

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
NEC클라우드 인프라 서비스(NEC 클라우드 IaaS)아래 참고 1 참조https://www.nec.com

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM Licene Service

NTT

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
NTT 클라우드 서비스 사업부멀티클라우드 서비스(VM만 해당)아래 참고 1 참조https://services.global.ntt/kr-ko/services-and-products/cloud/cloud-platform

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

NTT CommunicationsECL 1.0아래 참고 1 참조https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

스마트 데이터 플랫폼 클라우드/서버(ECL 2.0)아래 참고 1 참조

https://sdpf.ntt.com/

IPV(VMware 기반 IaaS)아래 참고 1 참조

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

NTT 데이터NTT Data OpenCanvas아래 참고 1 참조

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

Oracle

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
 Oracle클라우드 Compute 인스턴스아래 참고 3 참조https://www.oracle.com/cloud/compute

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

Oracle Kubernetes Engine아래 참고 3 참조https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/IBM 라이선스 서비스
Oracle Cloud VMWare 솔루션(OCVS)아래 참고 2 참조https://www.oracle.com기존 배포: IBM License Metric Tool

Tencent

제공자오퍼링라이선스 각주자세한 내용은 다음을 참조하세요.
필수 IBM 라이선싱 도구
     
TencentTencent Cloud Server Instance아래 참고 1 참조https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

기존 배포: IBM License Metric Tool

Red Hat OpenShift 배포: IBM 라이선스 서비스

참고: 아래의 라이선스 각주는 위의 클라우드 공급자 섹션에 구체적으로 명시된 경우에만 적용됩니다. 이러한 규칙은 모든 상품에 보편적으로 적용되는 것은 아닙니다.

  1. 모든 인스턴스: vCPU 1개 = 코어 1개 = VPC 1개 = PVU 70개
    • 하이퍼스레딩이 활성화된 컨테이너의 경우: vCPU 2개 = 코어 1개 = VPC 1개 = PVU 70개(자세한 내용은 컨테이너 라이선스 페이지 참조).
  2. 시스템 구성에 따른 요구사항은 프로세서 가치 단위 표 를 참조하세요. 클라이언트는 전체 ILMT 구성을 사용해야 합니다.
  3. Oracle Compute Unit(OCPU)은 vCPU로 알려진 두 개의 하드웨어 실행 스레드에 해당합니다.  PVU 라이선스는 1 OCPU = 2 vCPU = 140 PVU를 요구합니다
  4. 측정 및 보고 요구 사항은 Managed Kubernetes 환경(예: Red Hat이 관리하는 OpenShift)에서 클라이언트가 관리해야 합니다.
  5. Physical Server 또는 Bare Metal 고객은 EPC(상기 참조)가 제공하는 물리 서버 또는 베어메탈 기반 퍼블릭 클라우드 서비스 환경에 소프트웨어를 배포할 수 있습니다. 이러한 배포는 하위 용량컨테이너 라이선스 정책에 정의된 지침(라이선스 도구 사용 포함)을 따라야 합니다. PVU 배포의 경우 시스템 구성에 따른 요구 사항은 프로세서 값 단위 표를 참조하세요.
  6. 퍼블릭 클라우드 서비스(예: Oracle Cloud@Customer, AWS Outpost)의 온프레미스 배포는 지원되며 IBM Licensing Tools 사용을 포함하여 하위 용량 및 컨테이너 라이선스 정책을 따라야 합니다.
    PVU 라이선싱의 경우, 적격 서비스를 사용하는 배포는 퍼블릭 클라우드에서 배포된 경우와 유사하게 vCPU/코어당 70 PVU로 라이선스가 부여됩니다. IBM Licensing Tools를 사용하지 않는 경우 International Passport Advantage Agreement 조건에 따라 전체 용량 라이선스가 적용됩니다.
  7. 위의 모든 경우: Solaris x86은 지원되지 않으므로 사용할 수 없습니다.
  8. IBM Passport Advantage Agreement v11(릴리스: 2023년 2월)이 출시됨에 따라 컨테이너 라이선스 추가 조항이 더 이상 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 컨테이너 라이선스 웹페이지를 참조하세요.
  9. 옵션을 통해 Managed Services 환경에 Db2 소프트웨어를 배포하는 경우, 인스턴스의 전체 vCPU 용량을 기준으로 배포할 때 VPC 산정 방식은 다음과 같이 적용됩니다. IBM은 EC2 인스턴스 중 “Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type” 페이지에 물리적 코어 수가 공개된 인스턴스에 대해, vCPU 수가 물리 코어의 2배인 경우(즉, 하이퍼스레딩/동시 멀티스레딩(SMT) 차수가 (2) 로 설정된 경우), 1 VPC = 1 물리 코어 = 2 vCPU로 간주하여 계산합니다. Db2 Standard Edition, Db2 Advanced Edition, Db2 ESE Add-on 및 Db2 AESE Add-on 라이선스만 해당됩니다. 인스턴스 유형별 CPU 코어당 CPU 코어 및 스레드 참조(링크는 ibm.com 외부)

AWS ECS Fargate에 대한 고려 사항

AWS ECS Fargate의 경우 IBM 라이선스 서비스는 라이선스 서비스 AWS S3 (링크는 ibm.com 외부) 버킷으로 표시됩니다.이 기능은 제품별로 제공됩니다. 자세한 내용은 제품 문서 또는 IBM 담당자에게 문의하십시오.참고: 절차의 예와 배포 방법은 WebSphere Application Server Liberty 문서를 참조하십시오.

IBM Power Systems Virtual Server 고려 사항

아래 본 절의 규정은 IBM Power Systems Virtual Servers에 배포된 VPC 기반 또는 PVU 기반 프로그램에만 적용됩니다. 하위 용량 라이선싱의 경우, 코어는 공유 프로세서(즉, 처리 용량이 여러 논리 파티션 간에 공유되는 물리 프로세서)의 경우 최소 0.25 코어 단위로 할당될 수 있으며, 전용 프로세서(즉, 하나의 논리 파티션에 전체 물리 프로세서가 할당되는 경우)의 경우 1.0 코어 단위로 할당됩니다. 분할 코어는 합산된 후 다음 정수 단위로 올림 처리되며, 이때 동일한 머신 타입에서 실행되는 모든 논리 파티션은 서버별이 아닌 단일 풀로 집계됩니다.설명 목적(제한 목적이 아님)을 위해, 다음의 예시를 참고하시기 바랍니다.

  • 3개의 논리 파티션이 각각 0.25 코어로 별도의 S922 서버에 배포됩니다. 계산 방법은 0.25 x 3 = 0.75코어이며, 이는 1.0코어로 반올림됩니다.
  • 3개의 논리 파티션이 각각 0.25 코어의 S922 서버 2대와 E980 서버 1개에 배포됩니다. 계산은 다음과 같습니다. (0.25 x 2 = 0.5, 1.0 코어로 반올림) + (0.25 x 1 = 0.25, 1.0 코어로 반올림) = 2.0 코어.

고객은 IPAA의 섹션 1.13 및 1.14에 따라 ILMT v9.2.22 이상을 설치 및 구성하고 하위 용량 라이선스 및 보고 요구 사항을 준수해야 합니다.

IPAA 섹션 1.14에 명시된 보고 조건에 따라 고객은 분기당 한 번씩 배포 데이터를 수집하고 명령줄 인터페이스(CLI)(링크 참조)를 사용하여 IBM 소프트웨어에 대한 가상화 용량 수동 계산 보고서를 작성하여 코어 사용량을 결정합니다. Google Cloud의 경우 pcloud CLI 명령을 사용해야 합니다. 이러한 핵심 사용은 IBM 적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책을 준수해야 합니다.

코어당 PVU 값은 System z 및 Power를 사용하는 시스템을 기반으로 프로세서 밸류 유닛 웹페이지의 코어당 PVU 표(2개 중 섹션 1 - RISC 및 System z) 표에 설명된 대로 사용 중인 전력 시스템을 기반으로 결정됩니다.

라이선스 요구 사항 및 조건

적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책은 하위 용량 및 컨테이너 라이선싱 정책에 정의된 가상화된 환경에서의 라이선스 소프트웨어 사용에 대한 요구 사항을 포함하여 해당 관리 라이선스 계약의 의무를 수정하거나 대체하지 않습니다.

해당 라이선스 계약의 확인 조건은 귀하가 EPC에서 적격 IBM 소프트웨어를 업로드, 설치 또는 사용할 때 귀하에게 적용되며, 귀하는 해당 EPC에서 라이선스가 부여된 소프트웨어에 필요한 사용 데이터를 수집하는 데 동의합니다. 클라우드 제공업체에 적격 IBM 소프트웨어에 대한 무단 사용 또는 액세스를 제공해서는 안 됩니다.

IBM이 지정한 보고 도구를 설치하고 구성하여 사용량을 보고해야 하며, IBM의 가이드라인에 따라 요청 시 보고서를 IBM에 제공해야 합니다.

본 정책에 따라 라이선스 권한을 사용하는 경우, 귀하는 해당 권한을 다른 목적으로 또는 다른 장소에서 동시에 사용할 수 없습니다.

위에 명시되지 않은 한, 적격 퍼블릭 클라우드 BYOSL 정책은 해당 공급업체가 자체 직원의 통제 하에 소프트웨어에 액세스하거나 컴퓨팅 환경의 일부 또는 전부를 실행 또는 관리하는 공급업체와의 계약에는 적용되지 않습니다. 이러한 계약에는 별도의 계약이 필요합니다(예: 전략적 아웃소싱, 웹 호스팅, 관리형 서비스 제공업체 등). 소프트웨어가 이러한 방식으로 배포된 경우 'talk2sam@us.ibm.com'으로 이메일을 보내주세요. 제목 줄에 BYOSL을 포함해야 합니다.

변경 로그

2024년 3월 변경 로그

  • z시리즈 소프트웨어 예외를 z/OS에 대해서만 명확히 함(즉, zLinux는 해당)
  • 용량 기반이 아닌 제품에 대한 보고 요건 명확화
  • EPC 목록이 유일하게 승인된 공급업체 목록임을 명확히 했습니다
  • 규정 준수 보장을 위한 연락처 정보 추가