컨테이너 라이선싱 FAQ

컨테이너 라이선싱은 Kubernetes 오케스트레이션으로 실행되는 컨테이너 내의 소프트웨어 라이선스에 중점을 둡니다. 컨테이너는 시스템의 나머지 부분과 격리된 하나 이상의 프로세스 집합으로, 이를 실행하는 데 필요한 모든 파일은 고유한 이미지에서 제공됩니다.
하위 용량 라이선싱은 가상화 기술(즉, Virtual Machines)을 사용하는 환경 내에서 서버의 전체 용량보다 적은 양의 라이선싱을 처리합니다.
Kubernetes 오케스트레이션을 포함한 컨테이너를 사용하여 배포하는 경우, 컨테이너 라이선싱은 컨테이너가 동작할 수 있는 클러스터에 대한 라이선스 없이 컨테이너화된 제품이 사용 가능한 용량에만 라이선스를 부여할 수 있습니다.
또한 컨테이너 라이선싱은 각 작업자 노드 또는 파드를 다음 정수로 계산하도록 강요하는 대신 전체 클러스터에서 분할된 코어를 계산할 수 있는 기능을 제공합니다.
또한 IBM License Service는 라이선스 사용량 데이터 수집을 자동화하여 고객이 클러스터 전체에서 소프트웨어의 리소스 사용량을 식별할 수 있도록 지원하며, 라이선스가 부여된 권한을 조정하고 규정을 준수할 수 있습니다.
예.
클라이언트는 모든 Kubernetes 기반 솔루션에 배포할 수 있습니다.
참고:
현재는 Linux 기반 컨테이너만 지원됩니다.
IBM는 프라이빗 클라우드(또는 온프레미스) 배포를 위한 세 가지 유형의 라이선스를 제공합니다.
Kubernetes가 클러스터 전체에 컨테이너를 배포하는 방식의 특성으로 인해 IBM License Metric Tool에서 하위 용량을 사용할 수 없습니다. 따라서 Kubernetes 오케스트레이션과 함께 컨테이너를 사용하려면 컨테이너 라이선싱을 사용하거나 서버에 있는 모든 클러스터의 전체 용량에 대해 라이선스를 부여해야 합니다.
소프트웨어 라이선스를 부여하는 방법은 소프트웨어 배포 방식에 따라 다릅니다.
모든 배포는 소프트웨어가 배포된(또는 배포될 수 있는) 노드의 전체 용량에 대해 라이선스를 부여할 수도 있습니다. 따라서 컨테이너 라이선싱을 통해 오케스트레이션을 사용하여 컨테이너에 소프트웨어를 배포한 후 환경의 전체 또는 일부를 VM으로 다시 마이그레이션하기로 결정한 경우, 현재 VM에 있는 부분은 하위 용량 라이선싱으로 라이선스를 받을 수 있습니다.
고객은 IBM License Metric Tool 대신 IBM License Service를 유지 관리해야 합니다(참고: 하위 용량 배포에는 여전히 IBM License Metric Tool을 사용해야 함). 이 외에도 감사 및 규정 준수는 국제 Passport Advantage 계약에 명시된 하위 용량 라이선싱 규칙과 다르지 않습니다.
IBM License Service는 컨테이너화된 소프트웨어의 라이선스 사용량을 자동으로 추적할 수 있습니다. 고객은 라이선스가 부여된 프로그램(및 Cloud Paks 내의 솔루션)에 대한 일일 최대 가용 용량을 제공하는 IBM License Service에서 출력한 사용 보고서를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 라이선스가 부여된 권한과 관련된 사용량을 확인하고 사전에 조정할 수 있습니다.
각 프로그램과 함께 제공되는 resources.limits.cpu 기본 설정은 모든 QA, 성능 테스트 등에 사용됩니다. IBM은 이 설정을 변경하는 것을 권장하지 않지만, 변경해야 하는 경우 먼저 제품 설명서를 참조하여 프로그램에 대해 문서화된 허용 범위를 파악하세요.
컨테이너화된 이미지로 변환되지 않았으므로 컨테이너화된 환경에서 실행할 수 없는 제품은 사용할 수 없습니다. 또한 IBM License Service에서 실행 및 추적할 수 없는 제품은 컨테이너 라이선싱을 받을 수 없습니다.
제품 및/또는 부품 번호 설명에 라이선스 지표가 명시되어 있습니다. 다음 링크는 Passport Advantage 요금/라이선싱에 대한 소스입니다.
IBM 컨테이너 라이선싱 페이지에 설명된 대로, 필요한 권한은 프로그램의 총 vCPU 용량을 기준으로 라이선스가 부여됩니다. 즉, 계산 방법론에 의해 정의된 파드에서 사용할 수 있는 vCPU의 총량입니다.
참고: CPU 제한이 없는 컨테이너를 포함하는 모든 파드는 작업자 노드 용량과 동일한 vCPU 용량을 가진 것으로 간주됩니다.
일반적인 라이선싱 계약(하위 용량 포함)의 경우, PVU 지표에 따라 라이선싱하는 고객은 PVU(Processor Value Unit) 라이선싱 웹페이지의 차트에 따라 PVU-코어값을 결정해야 합니다. 이는 컨테이너에 대한 요구 사항은 아니며, 모든 PVU 배포는 1코어에 PVU 70개로 평가됩니다.
즉 프로그램에 대한 모든 파드 그룹의 코어 수가 서버 클러스터 전체에 걸쳐 합산된 후 다시 합산됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
총량 -> 1.9코어 -> 2.0코어 충전 -> VPC 2개 또는 140 PVU
Cloud Pak의 경우 클러스터 반올림은 번들 솔루션 수준에서 이루어집니다(Cloud Pak 아님).
IBM은 실제 사용량이 아닌 잠재적 용량을 기준으로 컨테이너에 라이선스를 부여합니다. 컨테이너에 제한이 없는 경우 해당 컨테이너의 잠재적 용량은 전체 노드 용량과 같습니다. 따라서 컨테이너 요금은 해당 요금으로 부과됩니다.
프로그램의 총 파드 용량이 작업자 노드의 용량을 초과하는 경우 작업자 노드 용량이 사용됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
노드 용량 = 8코어
총 = 3+3+3 = 9코어 -> 8코어는 캡핑으로 인해 라이선스가 부여됩니다.
Cloud Pak 배포의 경우, 캡핑은 Cloud Pak이 아닌 번들 솔루션 수준에서 적용됩니다.
캡핑
VM 또는 물리적 서버의 코어 중 더 적은 코어에 라이선스 부여
파드 또는 물리적 서버의 코어 중 더 적은 코어에 라이선스 부여
분할된 코어
지원되지 않음
클러스터 수준에서 반올림
코어당 PVU
칩셋에 따라 다름
코어당 70 PVU로 고정
용량 요구 사항
VM 용량에 따른 라이선스
파드 용량 라이선스 부여
라이선스 사용 도구
IBM License Metric Tool
IBM 라이선스 서비스
VM 관리자 요구 사항
예, 하위 용량 제품을 실행하는 모든 노드에 설치해야 합니다.
해당 사항 없음
수동 계산
예외적으로 허용됨
허용되지 않음
IBM은 전통적으로 라이선스 기간 동안의 최대 용량을 기준으로 소프트웨어 요금을 부과했습니다. 예를 들어, 1년 라이선스에서 프로그램이 일반적으로 8코어를 사용하지만 11월에 12코어를 사용한 경우 해당 연도의 라이선스 요금은 12코어입니다.
컨테이너화 라이선싱에 대해서는 이 점이 변경되지 않습니다. IBM License Service는 라이선스 사용량을 추적하면서 애플리케이션에 배포된 파드(및 코어) 수를 자주 폴링합니다. 따라서 최고점은 라이선스 기간의 라이선스 요구 사항으로 채택됩니다.
Cloud Pak(Cloud Pak for Data를 제외)이 Cloud Pak 비율을 고려한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 특정 시점에 비율 3:1의 프로그램 A가 9코어를 사용하고, 비율 1:1의 프로그램 B가 4코어를 사용하는 경우, 해당 Cloud Pak의 최대 사용 코어 수는 7코어가 됩니다(9/3 → 3 + 4/1 → 4 = 7).
예, 최소 라이선스 요건은 1코어입니다.
문서화된 절차에 따라 VPC를 수동으로 집계할 수 있습니다.
License Service Reporter를 사용할 수 있습니다.
예, 하지만 반드시 License Service 버전 1.18을 사용해야 합니다. 더 낮은 버전의 License Service를 사용 중인 경우 롤링 업그레이드로 인해 초과 계산이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 시스템 로그를 보존하고 아카이빙하여 라이선스 사용 보고서에 첨부하세요.
License Service Reporter를 사용할 수 있습니다.
IBM License Metric Tool과 마찬가지로 IBM® License Service는 무료입니다.
IBM License Service 사용을 준수하지 않는 고객은 클러스터 전체 모든 코어에 대해 요금이 부과됩니다. 이는 Kubernetes를 활용할 때 컨테이너가 클러스터 내 모든 노드에서 실행될 수 있기 때문입니다. 따라서 단일 프로그램이 클러스터의 전체 용량을 활용하는 컨테이너를 가질 가능성이 있습니다.
신규 컨테이너 라이선싱 고객은 첫 번째 적격 컨테이너 제품 배포 후 90일 이내에 IBM License Service를 구현해야 합니다.
기존 컨테이너 고객은 컨테이너 라이선싱 약관에 따라 새 버전, 릴리스 또는 수정 사항이 제공되는 경우 이를 신속하게 업그레이드해야 합니다.
Kubernetes 환경의 복잡성과 빠르게 변화하는 배포로 인해 수동 보고는 실현 불가능한 것으로 간주되었습니다. 따라서 예외는 허용되지 않습니다. Kubernetes 오케스트레이션을 사용하여 컨테이너를 배포할 때는 IBM License Service를 사용해야 합니다.
예, IBM License Service는 필수입니다.
IBM License Service는 Kubernetes 스케줄러에 의해 결정된 대로 클러스터 내의 작업자 노드 내의 파드에서 실행됩니다.
클러스터가 여러 개 있는 경우 컨테이너화된 소프트웨어가 배포되는 각 클러스터에 License Service가 설치됩니다. 고객은 License Service를 확인하고 License Service를 정상 상태로 유지해야 합니다.
License Service가 이러한 통합에 사용할 수 있는 데이터를 출력하지만 이 작업은 수동으로 수행해야 합니다. 고객은 License Service Reporter를 사용하여 이 기능을 자동화할 수 있습니다.
IBM License Service Reporter는 여러 클러스터의 IBM License Service와 IBM License Metric Tool에서 데이터를 수집하고 집계합니다. 자세한 내용은 IBM License Service 문서를 참조하세요.
컨테이너 라이선싱을 활용하는 적격 프로그램을 설치한 후 90일 이내에 i) IBM License Service가 설치되어, 적절하게 구성(프로그램 문서 참조)되고, 실행되고, 유지 관리되는지 여부를 확인하거나, ii) IBM License Service가 설치되어 있지 않은 경우 사용자 안내서에 따라 IBM License Service를 획득하고, 설치하고, 구성하고, 유지 관리합니다.
해당 기간(즉, 달력 분기의 첫 달 첫날에 시작하여, 도구를 설치한 후 최초 보고를 위한 목적으로는 해당 달력 분기의 마지막 달 마지막 날에 종료되는 기간) 동안 각 적격 컨테이너에 대해 분기별로 IBM 사용 보고서를 생성하고 2년간 유지 관리해야 합니다. 해당 분기 동안 발생하는 모든 제품 배포는 배포 당일부터 보고됩니다.
제품 라이선스 문서는 각 제품에 대한 요구 사항을 정의합니다.
IBM License Service는 각 IBM Cloud Pak의 서비스를 통해 그리고 IBM Certified Containers 내에 컨테이너화된 소프트웨어를 배포할 때 사전 설치된 상태로 제공될 수 있습니다. 컨테이너를 처음 배포할 때 설치를 확인해 주세요. IBM License Service가 설치되지 않은 경우 제품 지원 또는 talk2sam@us.ibm.com으로 문의하세요.
IBM License Service의 부품 번호는 없습니다.
아니요. IBM License Service에는 무료 OCP 권한이 제공되지 않습니다. License Service는 IBM Cloud Pak 서비스에 포함되어 있으므로 Cloud Pak의 사용 가능한 OCP 권한 또는 고객이 Red Hat에서 획득한 직접 권한을 활용합니다.
License Service가 Cloud Paks 외부에서 활용되는 경우, License Service에 필요할 수 있는 모든 오버헤드는 고객이 부담해야 합니다.
License Service는 리소스를 거의 소비하지 않는 가벼운 도구입니다. 자세한 내용은 지식 센터 문서를 참조하세요.
컨테이너화된 환경만 실행하는 경우에는 IBM License Metric Tool이 필요하지 않습니다. 하지만 하위 용량(가상 머신) 환경에서는 여전히 IBM License Metric Tool이 필요합니다. 하이브리드 환경을 사용하는 경우 두 도구를 모두 설치해야 합니다.
고객은 IBM License Metric Tool 대신 IBM License Service를 유지 관리해야 합니다(참고: 하위 용량 배포에는 여전히 IBM License Metric Tool을 사용해야 함). 이 외에도 감사 및 규정 준수는 국제 Passport Advantage 계약에 명시된 하위 용량 라이선싱 규칙과 다르지 않습니다.
IBM License Service는 컨테이너화된 소프트웨어의 라이선스 사용량을 자동으로 추적할 수 있습니다. 고객은 라이선스가 부여된 프로그램(및 Cloud Paks 내의 솔루션)에 대한 일일 최대 가용 용량을 제공하는 IBM License Service에서 출력한 사용 보고서를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 라이선스가 부여된 권한과 관련된 사용량을 확인하고 사전에 조정할 수 있습니다.