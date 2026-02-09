컨테이너 라이선싱 FAQ

컨테이너 라이선싱은 Kubernetes 오케스트레이션으로 실행되는 컨테이너 내의 소프트웨어 라이선스에 중점을 둡니다. 컨테이너는 시스템의 나머지 부분과 격리된 하나 이상의 프로세스 집합으로, 이를 실행하는 데 필요한 모든 파일은 고유한 이미지에서 제공됩니다.

하위 용량 라이선싱은 가상화 기술(즉, Virtual Machines)을 사용하는 환경 내에서 서버의 전체 용량보다 적은 양의 라이선싱을 처리합니다.