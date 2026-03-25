a. 이 IPAA에서 제공되는 IBM 프로그램은 IBM의 국제 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 지정된 IBM 라이선스 계약서에 따라 라이선스되며, https://www.ibm.com/kr-ko/terms/pla에서 제공되는 프로그램 라이선스 정보(LI) 문서가 https://www.ibm.com/kr-ko/terms/?cat=software-license에서 제공됩니다. 해당 부칙 및 TD를 포함한 본 IPAA의 약관과 해당 LI를 포함한 IPLA의 약관이 상충되는 경우 본 IPAA의 약관이 우선합니다.

b. 고객이 어떤 이유로든 프로그램에 만족하지 못하는 경우 고객은 해당 프로그램의 첫 취득일로부터 30일 이내에 IBM 또는 권한 있는 IBM 비즈니스 파트너에게 프로그램과 자격 증빙을 반환하고 지불한 금액을 환불함으로써 라이선스를 해지할 수 있습니다.

c. 활성 지원으로 IBM 프로그램 또는 비 IBM 프로그램을 대체하는 IBM 프로그램에 대한 트레이드업 라이센스를 할인된 비용으로 취득할 수 있습니다. 고객이 대체 IBM 프로그램을 설치하면 교체된 IBM 프로그램 라이선스가 종료됩니다. 트레이드업 라이선스가 교체된 프로그램의 지속적인 사용에 포함되지 않는 한, 고객은 교체된 IBM 또는 비 IBM 프로그램의 모든 사본을 제거하고 파기할 것에 동의합니다.

9.1 프로그램 기간제 라이선스 및 갱신

a. IBM이 기간제 라이선스 모델에 따라 제공하는 프로그램은 고객에게 프로그램을 사용할 수 있는 라이선스와 해당 TDs에 명시된 기간 동안 S&S 또는 지속 지원에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

b. 라이선스 기간이 만료되면 프로그램을 사용하고 S&S 또는 지속 지원(해당되는 경우)에 액세스할 수 있는 고객의 라이선스가 종료됩니다. 고객은 영향을 받는 프로그램의 모든 사본을 제거하고 파기해야 합니다. 고객은 IBM의 요청에 따라 그러한 증거를 제공하는 데 동의합니다.

9.1.1 구독 라이선스

a. 고객은 현재 기간이 종료되기 전에 구독 라이선스에 대한 권한을 종료할 수 없습니다.

b. 고객이 이전에 라이선스를 보유하고 활성 지원을 받고 있는 일부 프로그램(적격 프로그램)의 경우, 고객은 계약서에 자세히 설명된 대로 구독 라이선스 업그레이드 프로그램으로 업그레이드할 수 있습니다. 구독 라이선스 업그레이드를 취득하면, 고객은 구독 라이선스 업그레이드 프로그램에 대해 구매한 총 권한 수 한도 내에서 정규 프로그램과 구독 라이선스 프로그램을 모든 배포 조합에서 사용할 수 있습니다.

9.1.2 월별 라이선스

a. 고객은 IBM에 최소 30일 전에 서면으로 통지함으로써 월간 라이선스 기간을 조기에 종료할 수 있습니다. 고객은 선불 계약 기간 중 남은 개월 수에 비례하여 환불을 받게 됩니다.

9.1.3 기간제 라이선스

a. 고객은 IBM에 최소 30일 전에 서면으로 통지함으로써 기간제 라이선스를 조기에 종료할 수 있습니다. 고객은 선불 계약 기간 중 남은 개월 수에 비례하여 환불을 받게 됩니다.

9.1.4 기간제 라이선스 갱신

a. IBM이 만료 예정인 라이선스 자격을 갱신합니다. 프로그램이 계속 사용 가능하고 고객이 다른 기간으로 갱신하는 경우, 갱신 비용은 TD에 명시된 기간 및 갱신 비용에 대해 갱신됩니다.

b. 클라이언트가 갱신하지 않으면 라이선스 기간이 만료됩니다.

c. 클라이언트가 구독 라이선스 업그레이드 프로그램을 갱신하지 않으면, 업그레이드 프로그램의 라이선스 기간이 만료됩니다. 고객은 계약 종료 시점에 사용 중인 프로그램 버전 수준에서 자격 프로그램을 계속 사용할 수 있으며, 해당되는 경우 지정된 자격 프로그램 대체 프로그램도 사용할 수 있습니다. 고객이 자격 프로그램의 지원 제공을 재개하기로 선택하면, 해당 프로그램의 모든 사용 및 설치에 대해 현재 가격으로 지원 제공을 취득해야 합니다

d. 고객이 만료되는 라이센스를 만료되는 프로그램 사용 및 설치 수보다 적은 수량으로 갱신하도록 요청하는 경우, 고객은 계약에 명시된 대로 현재 프로그램 사용 및 설치를 증명하는 문서를 IBM에 제공해야 합니다. 갱신 날짜로부터 최소 30일 전까지 IBM에 문서가 접수되지 않은 경우, 고객은 만료되는 모든 수량을 갱신해야 합니다.

e. 고객은 현재 기간이 종료되기 최소 30일 전에 IBM에 서면 통지하여 언제든지 기간 라이선스의 갱신 옵션을 변경할 수 있습니다.

9.2 전체 용량 및 가상화 요구 사항

a. 고객은 EP에서 사용할 수 있거나 EP에서 관리하는 물리적 하드웨어 환경에 있는 모든 물리적 활성 프로세서 코어의 총 수에 대해 라이선스를 획득해야 합니다. 단, EP가 영구적으로 제거된 서버(전체 용량)는 제외됩니다. 활성화된 프로세서 코어는 가상화 기술, 운영 체제 명령, BIOS 설정 또는 유사한 제한 사항을 통해 프로세서 코어의 용량을 제한할 수 있는지 여부에 관계없이 물리적 서버에서 사용할 수 있는 프로세서 코어입니다.

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9.2.1 가상화 환경 제품(하위 용량 또는 컨테이너 라이선스)

a. 하위 용량 라이선스 – 하위 용량 사용 요구 사항(http://www.ibm.com/kr-ko/software/passportadvantage/subcaplicensing 참조)을 충족하는 EP는 하위 용량 라이선스 조건(적격 하위 용량 제품)에 따라 라이선스가 부여될 수 있습니다. 클라이언트는 적격 하위 용량 제품에 사용할 수 있는 가상화 용량과 동일한 사용 권한을 획득해야 합니다.

b. 컨테이너 라이선싱 - 컨테이너 사용 요구 사항을 충족하는 EP(

http://www.ibm.com/kr-ko/software/passportadvantage/containerlicenses)는 컨테이너 라이선스 조건(적격 컨테이너 제품)에 따라 라이선스가 부여될 수 있습니다. 고객은 적격 컨테이너 제품에 사용 가능한 모든 컨테이너의 용량과 관련된 총 프로세서 코어 수에 대한 권리를 획득해야 합니다.

c. 고객은 하위 용량 라이선스 또는 컨테이너 라이선스 혜택을 받을 수 있는 가상화 환경 요구 사항을 준수할 책임이 있습니다.

d. 하위 용량 또는 컨테이너 라이선스 프로그램을 늘리기 전에 고객은 먼저 해당 증가를 감당할 수 있는 충분한 라이선스(해당하는 경우 IBM 소프트웨어 구독 및 지원)를 비롯한 충분한 라이선스를 취득해야 합니다.

e. EP 배포가 이 섹션의 하위 용량 라이선스 또는 컨테이너 라이선스 요구 사항을 충족하지 않는 경우 고객은 전체 용량으로 라이선스를 취득해야 합니다.