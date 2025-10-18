IBM은 더 나은 세상을 만드는 촉매제가 되고자 합니다.
IBM은 교육과 훈련에 대한 접근을 촉진하는 종합적인 접근법을 통해 일의 미래에 투자하고 있습니다.
기술 기업으로서 IBM은 조직이 포부를 행동으로 옮길 수 있도록 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
IBM의 직원들은 전 세계를 긍정적으로 변화시키기 위해 자신의 기술과 시간을 바쳐 의미 있는 행동을 하도록 독려를 받습니다.
IBM은 모든 IBM 직원이 진정한 자아를 가지고 일하면서 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 포용과 협업의 문화를 조성하기 위해 노력하고 있습니다.
IBM은 환경적 책임에 관한 실질적인 결과를 도출하기 위해 신중한 조치를 지속적으로 취하고 있습니다.
IBM은 윤리를 기술에 통합하는 다분야, 다차원적 접근 방식을 통해 책임감 있는 AI를 발전시킵니다.
그는 IBM watsonx를 사용하여 자율 4족 보행 로봇 REX(Rescue & Exploration의 약어)를 제작했습니다.
그는 개발도상국에서 데이터 기반 에너지 및 인프라 개입을 가능하게 하는 솔루션을 제공하기 위한 노력을 주도하고 있습니다.
어릴 때부터 세상을 더 나은 곳으로 만들 수 있다고 믿으며 성장한 Kim은 지역사회 자원봉사를 통해 그 신념을 현실로 만들어가고 있습니다.
IBM은 Forbes가 뽑은 졸업생을 위한 최고의 고용주 중 하나로 선정되었으며, 이로써 견습 및 신입사원 프로그램에 대한 투자에 대한 IBM의 노력이 인정을 받았습니다.
뉴욕주 요크타운 하이츠에 있는 IBM의 토마스 J. 왓슨 연구 센터(Thomas J. Watson Research Center)가 2023년 국제 그린 애플 환경상(International Green Apple Environment Award) 아름다운 건물 부문에서 금상을 수상했습니다.
IBM은 IBM z16으로 2023 SEAL Business Sustainability Awards에서 SEAL 지속가능한 제품상을 수상했습니다.