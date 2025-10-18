IBM Impact

IBM은 더 나은 세상을 만드는 촉매제가 되고자 합니다.

변화를 만들기 위한 노력

IBM은 당사의 인재, 기술 그리고 파트너와 리더들이 모인 커뮤니티를 결합하여 긍정적인 변화를 만듭니다. 혁신과 협업을 향한 IBM은 약속은 당사가 전 세계 지역사회의 시급한 과제를 해결하고 삶을 개선하도록 힘을 실어줍니다.
IBM의 중점 영역
교육 및 기술

IBM은 교육과 훈련에 대한 접근을 촉진하는 종합적인 접근법을 통해 일의 미래에 투자하고 있습니다.

사회 혁신

기술 기업으로서 IBM은 조직이 포부를 행동으로 옮길 수 있도록 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

기부와 자원봉사

IBM의 직원들은 전 세계를 긍정적으로 변화시키기 위해 자신의 기술과 시간을 바쳐 의미 있는 행동을 하도록 독려를 받습니다.

Inclusion@IBM

IBM은 모든 IBM 직원이 진정한 자아를 가지고 일하면서 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 포용과 협업의 문화를 조성하기 위해 노력하고 있습니다. 
환경

IBM은 환경적 책임에 관한 실질적인 결과를 도출하기 위해 신중한 조치를 지속적으로 취하고 있습니다.

책임감 있는 AI

IBM은 윤리를 기술에 통합하는 다분야, 다차원적 접근 방식을 통해 책임감 있는 AI를 발전시킵니다.

영향 사례
Gian-Luca Fenocchi의 인물 사진
Gian-Luca Fenocchi

그는 IBM watsonx를 사용하여 자율 4족 보행 로봇 REX(Rescue & Exploration의 약어)를 제작했습니다.

Alexandros Korkovelos의 인물 사진
Alexandros Korkovelos

그는 개발도상국에서 데이터 기반 에너지 및 인프라 개입을 가능하게 하는 솔루션을 제공하기 위한 노력을 주도하고 있습니다.

Kim Cook-Boyd의 인물 사진
Kim Cook-Boyd

어릴 때부터 세상을 더 나은 곳으로 만들 수 있다고 믿으며 성장한 Kim은 지역사회 자원봉사를 통해 그 신념을 현실로 만들어가고 있습니다.

수상

2025년 미국에서 가장 신뢰할 수 있는 기업

Newsweek, 미국에서 가장 신뢰할 수 있는 기업으로 IBM 선정
2025년 조직 리더십상

IBM, Climate Registry의 조직 리더십상 수상
2024년 순 배출량 제로 리더

IBM은 2050년까지 온실가스 배출을 줄이고 저탄소 경제로 전환하는 노력을 인정받아 Forbes 선정 미국 100대 기업에 이름을 올렸습니다. 
2024년 졸업생을 위한 최고의 고용주

IBM은 Forbes가 뽑은 졸업생을 위한 최고의 고용주 중 하나로 선정되었으며, 이로써 견습 및 신입사원 프로그램에 대한 투자에 대한 IBM의 노력이 인정을 받았습니다.
2024년 세계에서 가장 윤리적인 기업

IBM은 우수한 윤리적 관행과 재무 성과 간의 연관성을 인정받아 Ethisphere에서 가장 윤리적인 기업 중 하나로 꼽혔습니다. 
2024년 황금공작상

IBM, 인도의 Institute of Directors의 2024년 황금공작상 지속가능성 부문 수상
2024년 기후 리더

USA Today, IBM의 탄소 발자국 감축 공로 인정
2023년 우수문화상

IBM은 직원에 대한 지속적인 관심에 대해 Hunt Scanlon Media로부터 인정을 받았습니다.
2023년 아름다운 건물

뉴욕주 요크타운 하이츠에 있는 IBM의 토마스 J. 왓슨 연구 센터(Thomas J. Watson Research Center)가 2023년 국제 그린 애플 환경상(International Green Apple Environment Award) 아름다운 건물 부문에서 금상을 수상했습니다.
2023년 환경 분야 최고 기업

IBM은 표준 환경 공개 및 조치를 뛰어넘어 고유한 비즈니스 모델을 활용하여 영향력을 발휘하는 10대 환경 성과 기업 중 하나로 꼽혔습니다. 
2023 SEAL 지속가능한 제품상

IBM은 IBM z16으로 2023 SEAL Business Sustainability Awards에서 SEAL 지속가능한 제품상을 수상했습니다.

2023년 라틴 무역 지수 아메리카 지속가능성 어워드

IBM은 2023년 라틴 아메리카에서 가장 우수한 지속가능성을 갖춘 5개 기업 중 하나로 선정되었습니다.