IBM Impact Accelerator



IBM Impact Accelerator는 AI와 같은 기술과 전문가 에코시스템을 통해 환경적, 경제적 스트레스에 직면한 전 세계 지역 사회를 지원하는 사회 혁신 프로그램입니다.

현재까지 IBM Impact Accelerator는 지속 가능한 농업, 청정 에너지, 수자원 관리 및 탄력적인 도시에 중점을 둔 4개의 활발한 집단에서 20개의 글로벌 프로젝트를 지원했습니다.



우리의 차별화 요소: