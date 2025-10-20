IBM Impact Accelerator

비영리 단체 및 정부 기관에 IBM 기술과 AI 솔루션을 제공해 전 세계 지역사회 지원
IBM Impact Accelerator는 AI와 같은 기술과 전문가 에코시스템을 통해 환경적, 경제적 스트레스에 직면한 전 세계 지역 사회를 지원하는 사회 혁신 프로그램입니다.
현재까지 IBM Impact Accelerator는 지속 가능한 농업, 청정 에너지, 수자원 관리 및 탄력적인 도시에 중점을 둔 4개의 활발한 집단에서 20개의 글로벌 프로젝트를 지원했습니다.
우리의 차별화 요소:
전 세계 소규모 농부들에게 도구와 인사이트를 제공합니다.
솔루션: Deltares Aquality 앱
프로젝트 위치: 네덜란드
네덜란드에 본사를 둔 비영리 연구 조직인 Deltares는 IBM과 협력하여 농부들이 질산 농도를 모니터링하는 데 효과적인 기술 솔루션을 찾는 동시에 영양소 손실과 지역 수질에 대한 인사이트를 제공할 목적으로 Deltares Aquality 앱의 범위를 강화하고 확장했습니다.
솔루션: OpenHarvest
프로젝트 위치: 말라위
IBM과 글로벌 비영리 단체인 Heifer International은 서로 협업하여 OpenHarvest를 개발했습니다. OpenHarvest는 시각적 농업 데이터에 대한 접근성을 넓히고, AI 및 기후 모델링을 통해 말라위의 농부들에게 SMS 텍스트 메시지로 전문적인 권장 사항을 전송하고, 농장과 논밭을 더욱 효과적으로 관리할 수 있는 모바일 애플리케이션입니다.
솔루션: YvY
프로젝트 위치: 라틴 아메리카
Plan21과 IBM은 코스타리카 공과대학교(TEC)의 개발자들과 함께 모바일 애플리케이션인 YvY 개발을 지원했습니다. 이 모바일 애플리케이션은 농부들에게 기상 데이터, 농경 데이터, 탄소 발자국 수치에서 인사이트를 얻어 활용할 수 있도록 기술 교육을 제공함으로써 생산 관리를 촉진하는 동시에 환경 스트레스에 더 잘 적응할 수 있도록 뒷받침합니다.
솔루션: CRM Connect
프로젝트 위치: 인도
IBM과 인도 자연보호협회(Nature Conservancy Center India)는 CRM Connect라고 불리는 공개 정보 플랫폼을 개발했습니다. CRM Connect는 농업 지속가능성을 촉진하는 동시에 환경 스트레스가 지역 사회에 미치는 영향을 줄일 목적으로 인도의 재생 농업 사례를 널리 알릴 수 있는 대시보드 및 웹 포털입니다.
솔루션: Liquid Prep, 토양 & 수질 평가 도구 VEXA
프로젝트 위치: 미국
IBM과 Texas A&M AgriLife는 농부들의 물 사용 최적화를 도와주는 Liquid Prep, 토양과 수자원에 관한 인사이트를 제공하는 대화형 생성형 AI 가상 어시스턴트 SWAT VEXA 등의 솔루션을 통해 농업의 지속 가능성을 높이는 데 협력했습니다. 이러한 솔루션은 미국 농촌과 도시의 농부, 물 및 토지 관리자, 지역 사회를 지원하는 것을 목표로 합니다.
전기 접근성, 재생 에너지 사용 및 에너지 전환 문제를 해결하도록 지원합니다.
솔루션: Green Taqa
프로젝트 위치: 이집트
IBM과 EWBF(Environment Without Borders Foundation)은 혁신적인 플랫폼 에코시스템인 Green Taqa를 개발했습니다. 이 에코시스템을 통해 이집트 지역 사회는 클린 에너지 자원 및 공급업체에 더욱 폭넓게 접근할 수 있습니다.
자세히 알아보기
솔루션: 오픈 빌딩 인사이트 및 도시 성장 모델링
프로젝트 위치: 케냐 및 인도
IBM과 SEforAll(Sustainable Energy for All)은 두 가지 프로젝트인 Open Building Insights와 Modeling Urban Growth를 위해 협력하여 정책 결정권자들이 개발도상국 지역 사회에 필요한 에너지 및 인프라 요건을 인지할 수 있도록 지원했습니다.
솔루션: Electricity Access Forecasting(AI 모델), Clean Energy Equity Index(통계적 지리공간 모델)
프로젝트 위치: 글로벌 사우스 - 아프리카, 아시아 태평양, 중남미, 중동
IBM과 UNDP는 정의로운 에너지 전환을 향한 데이터 기반 의사결정을 지원하기 위해 복잡한 에너지 문제를 분석할 수 있는 새로운 대화형 모델을 출시했습니다.
Net Zero Atlantic은 IBM과 협력하여 노바 스코샤 에너지 시스템의 미래에 대한 환경적, 사회경제적 영향을 공간적으로 표시하는 대화형 디지털 도구를 만들었습니다. 궁극적인 목표는 노바 스코샤의 원주민 지역사회가 고급 모델링 기능을 활용하여 에너지 및 개발 계획에 대해 의견을 제시할 수 있게 하는 것입니다.
미야코지마 시 정부는 깨끗한 지역 환경을 활용해 관광 산업과 농업에 종사하는 주민들을 돕기 위해 IBM과 협력하여, 일본 태풍으로 인해 심각한 환경 스트레스에 직면한 미야코지마 섬에 배전계통을 포함한 재생 에너지 전략 개발을 지원했습니다.
물 부족 및 깨끗한 물 부족에 직면한 지역 사회에 서비스를 제공합니다.
솔루션: My FarmWell
프로젝트 위치: 중동 및 북아프리카(MENA) 지역
IBM과 샤르자 대학교는 물 부족 문제를 해결하고 농업의 지속 가능성을 높이기 위해 My FarmWell이라는 애플리케이션을 개발했습니다. 이 앱은 IBM Cloud와 지역별 수자원 및 기후 데이터를 통합하여 농부들에게 농장 수준의 인사이트를 적시에 제공합니다.
IBM과 뱅갈로르에 있는 시카고 대학교 트러스트는 인도의 수질 정보를 집계하고, 수질 정보에 대한 접근성을 민주화하고, 주요 정부 및 비영리 조직의 수자원 관리를 개선하는 데 도움이 되는 도구를 구축하고 배포할 예정입니다.
IBM은 일리노이 대학과 협력해 AI 기반 홍수 모델을 구축하고 있습니다. watsonx.ai와 IBM Cloud 같은 IBM 기술을 활용하여 미국 애팔래치아 산맥의 강우와 홍수 예측을 개선하는 것이 목표입니다.
IBM과 Instituto Yarandu는 브라질의 현지 공익 기업 및 정부와 협력하여 브라질의 위생 인프라 계획을 위한 클라우드 기반 플랫폼을 구축할 예정입니다.
IBM과 Water Corporation은 대시보드와 보고를 통해 데이터와 AI 개선 작업을 진행하며, 특히 원주민 지역 수도 서비스의 수질 개선 사업에 중점을 둘 예정입니다.
기술 기반 솔루션을 제공하여 도시 복원력을 높입니다.
IBM은 세계 주요 도시의 시장 100여 명으로 구성된 글로벌 네트워크 C40 Cities와 협력해 데이터 중심의 AI 기반 솔루션을 개발하고 있습니다. 이 솔루션은 극심한 더위와 열섬 효과로 인해 도시에 생길 수 있는 잠재적 위험 분석을 지원합니다. 이 새로운 솔루션의 목표는, 도시가 주민 건강 위험과 경제적 부담을 완화하는 데 도움이 되는 적응 전략을 수립하는 동시에 국가 회복력을 강화하는 데 힘을 기울일 수 있게 하는 것입니다.
IBM은 World Food Program USA와 체결한 협정을 통해 유엔 세계 식량 계획(WFP)과 협력하여 WFP의 'GeoTar' 지리 공간 도구를 고급 AI 및 데이터 기능으로 강화하고 있습니다. GeoTar는 취약점 맵을 생성하여 타겟팅과 우선 순위 지정과 같은 운영 결정을 개선하는 데 도움을 줍니다. 이는 가뭄, 홍수, 산사태 같은 환경 재해로 인해 중단될 수 있는 식량 안보를 개선하고 전 세계 기아와 맞서 싸우는 데 동참하는 WFP 국가 사무소를 지원할 것입니다.
IBM은 비영리 통합 학술 의료 시스템 Mass General Brigham과 협력해, 극심한 더위에 맞서는 보건 시스템과 지역사회 보건 센터를 위한 AI 도구를 개발하고 있습니다. 이 도구는 국지적 폭염 현상을 예측하고, 위험에 처한 환자를 파악하고, 폭염이 임박했을 때 신뢰할 수 있는 자동 경고를 제공하는 데 도움이 되도록 구축될 것입니다. 새로운 솔루션은 환자에게 이용 가능한 자원을 알려주는 동시에, 임상의가 환자 위험 요인을 선별하고 개입하여 예방 조치를 취할 수 있도록 돕습니다.
IBM은 Janagraha Center for Citizenship and Democacy와 협력해 도시 데이터 및 분석 플랫폼을 구축하고 있습니다. 이 플랫폼은 도시 수준의 데이터를 통합하여, 서비스 제공 개선과 지속 가능한 도시 개발 촉진 등 도시 인구의 삶의 질을 향상시키는 데 있어 인도 정부가 데이터를 기반으로 의사결정을 내려 정보에 입각한 개입을 할 수 있도록 설계될 것입니다.
IBM은 지속 가능하고 사회적으로 정의롭고 공평하고 민주적인 도시를 조성하고자 하는 비영리 단체 Kota Kita와 협력해서, 환경 스트레스에 노출된 사마린다(인도네시아) 시민들의 요구 사항을 파악하고 이에 대응하기 위한 새로운 AI 모델을 개발하고 있습니다. 이 모델은 자연재해와 같은 물리적 취약성과 인구통계학적 성장, 깨끗한 물에 대한 접근성과 같은 경제적, 사회적 변수를 고려하도록 설계될 것입니다.
IBM은 과학, 기술, 혁신이 환경 스트레스를 해결하는 동시에 커뮤니티가 사회적 요구를 해결하는 일을 도울 수 있다고 믿습니다.
혁신적인 기술 기반 솔루션은 글로벌 UN의 지속 가능한 개발 목표 진행률을 지금의 66%에서 90% 가까이로 끌어올려 연간 14~17조 달러의 SDG 자금 격차를 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
IBM은 전문가와 기술을 결합하여 지역사회를 지원하는 솔루션을 확장하고 속도를 높일 방법을 찾고자 했습니다.
IBM은 매년 다섯 개의 조직을 선정하고 집단을 구성하여 UN의 지속 가능한 개발 목표에 따라 특정한 사회 혁신 문제 영역을 해결하는 데 집중합니다. 선정 과정에는 모든 비영리 단체 또는 정부 기관에 공개되는 공개 RFP가 포함됩니다. 제안은 실행 가능성과 영향에 대해 검토 및 평가되며 표준 IBM 규정 준수 프로세스를 통해 심사됩니다. 선정 과정에는 IBM Consulting, 연구, 소프트웨어, 최고 지속 가능성 책임자, 기업의 사회적 책임 등 다양한 영역의 IBM 전문가들이 참여합니다. 선정 기준은 지원자의 지역사회 지원 수준, 제안된 기술 솔루션의 실현 가능성과 지속 가능성, 측정과 보고에 대한 지원자의 투명성 등입니다.
IBM은 조직과 협력하여 커뮤니티에 직접적으로 도움이 될 기술 솔루션을 설계, 개발 및 배포합니다. IBM에서는 IBM watsonx, Granite AI 모델, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence, Red Hat 오픈 소스 기술에 대한 액세스는 물론 장기적인 역량 강화를 위한 기술 멘토링을 제공합니다. 선정된 조직은 IBM 기술, 서비스 및 리소스에 대한 접근을 관리하는 IBM 보조금 계약을 체결해야 합니다.
IBM Impact Accelerator는 전 세계 비영리 조직 및 정부 조직에 개방되어 있습니다.
IBM은 매년 이 프로그램을 위해 5개 조직을 선정할 계획입니다.