IBM Impact Accelerator

비영리 단체 및 정부 기관에 IBM 기술과 AI 솔루션을 제공해 전 세계 지역사회 지원
한 엔지니어가 미래 혁신과 기술과의 연결을 상징하는 터치스크린을 조작하는 모습, 보스턴 - 5월 21일: 2024년 5월 21일 화요일 보스턴 BCEC에서 열린 2024 IBM Think 행사의 장면. (사진 제공: Landon Nordeman)
IBM의 이니셔티브


IBM Impact Accelerator는 AI와 같은 기술과 전문가 에코시스템을 통해 환경적, 경제적 스트레스에 직면한 전 세계 지역 사회를 지원하는 사회 혁신 프로그램입니다. 

현재까지 IBM Impact Accelerator는 지속 가능한 농업, 청정 에너지, 수자원 관리 및 탄력적인 도시에 중점을 둔 4개의 활발한 집단에서 20개의 글로벌 프로젝트를 지원했습니다.


우리의 차별화 요소:

  • 글로벌 규모, 지역적 영향

  • 프로그램 기간 2년

  • 참가비 무료

  • 지역사회에 대한 집중

지속 가능한 농업

개요 솔루션

청정 에너지

개요 솔루션

수자원 관리

개요 솔루션

복원력을 갖춘 도시

개요 솔루션

IBM 제품

IBM Consulting IBM watsonx IBM Granite IBM Research IBM SkillsBuild IBM Software

자주 묻는 질문(FAQ)

IBM은 과학, 기술, 혁신이 환경 스트레스를 해결하는 동시에 커뮤니티가 사회적 요구를 해결하는 일을 도울 수 있다고 믿습니다.

IBM Impact Accelerator는 지속 가능한 농업, 청정 에너지, 수자원 관리, 탄력적인 도시 등 4개 집단을 구성해 각기 다른 비영리 또는 정부 조직과 20건의 계약을 체결했습니다.

IBM은 매년 다섯 개의 조직을 선정하고 집단을 구성하여 UN의 지속 가능한 개발 목표에 따라 특정한 사회 혁신 문제 영역을 해결하는 데 집중합니다. 선정 과정에는 모든 비영리 단체 또는 정부 기관에 공개되는 공개 RFP가 포함됩니다. 제안은 실행 가능성과 영향에 대해 검토 및 평가되며 표준 IBM 규정 준수 프로세스를 통해 심사됩니다. 선정 과정에는 IBM Consulting, 연구, 소프트웨어, 최고 지속 가능성 책임자, 기업의 사회적 책임 등 다양한 영역의 IBM 전문가들이 참여합니다. 선정 기준은 지원자의 지역사회 지원 수준, 제안된 기술 솔루션의 실현 가능성과 지속 가능성, 측정과 보고에 대한 지원자의 투명성 등입니다.

IBM은 조직과 협력하여 커뮤니티에 직접적으로 도움이 될 기술 솔루션을 설계, 개발 및 배포합니다. IBM에서는 IBM watsonx, Granite AI 모델, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence, Red Hat 오픈 소스 기술에 대한 액세스는 물론 장기적인 역량 강화를 위한 기술 멘토링을 제공합니다. 선정된 조직은 IBM 기술, 서비스 및 리소스에 대한 접근을 관리하는 IBM 보조금 계약을 체결해야 합니다.

IBM Impact Accelerator는 전 세계 비영리 조직 및 정부 조직에 개방되어 있습니다.

IBM은 매년 이 프로그램을 위해 5개 조직을 선정할 계획입니다.