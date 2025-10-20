IBM은 직원과 전 세계 지역사회를 위해 더 나은 세상을 만든다는 공동의 목표 아래 기업의 사회적 책임을 다하고자 오랜 세월 노력해 기울여 왔습니다.
우리는 비영리 단체, 대학 및 정부 기관과 협력하여 영향력을 확대하고 이니셔티브를 확장하며 지속적이고 의미 있는 변화를 창출합니다.
IBM은 미래의 업무에 투자하는 전략적 접근을 통해 기술과 교육에 대한 접근성을 확대하고 인재 파이프라인을 구축하고 있습니다.
전문가와 기술을 결합하여 전 세계의 삶과 경제적 기회를 개선하고, 지속적이고 확장 가능한 영향을 창출하는 것을 목표로 합니다.
전 세계 지역 사회를 지원하는 것은 우리가 하는 일의 근원이자 헌신의 기반입니다.
2030년까지 3천만 명 기술 교육, 2026년까지 2백만 명 AI 교육
2028년까지 현금 최대 7500만 달러와 기술 및 서비스 현물 기부
2025년 말까지 자원봉사 400만 시간 달성 목표 달성
교육, 기술 및 사회 혁신과 연계된 목적 중심 이니셔티브에 참여
학습자와 교육자에게 미래의 일을 위한 AI 기술과 자격 증명 지원
AI 및 전문가 협업을 통해 전 세계 지역사회 지원
비영리 단체가 AI의 힘을 통해 운영을 혁신하고 영향력을 확장할 수 있도록 지원