IBM은 직원과 전 세계 지역사회를 위해 더 나은 세상을 만든다는 공동의 목표 아래 기업의 사회적 책임을 다하고자 오랜 세월 노력해 기울여 왔습니다.

현대적인 사무실 라운지의 선명한 색상의 가구에 사람들이 앉아 있습니다. 도시 전망을 감상할 수 있는 대형 창문, 실내 식물, 빨간색과 무채색의 톤이 혼합된 배경이 특징입니다. 두 사람이 대화에 참여하고 있으며, 다른 한 사람은 배경에서 혼자 작업하고 있습니다.

사회적 영향 

우리는 비영리 단체, 대학 및 정부 기관과 협력하여 영향력을 확대하고 이니셔티브를 확장하며 지속적이고 의미 있는 변화를 창출합니다.
IBM이 중점을 두는 것
화이트보드에 글씨를 쓰는 강사
교육 및 기술

IBM은 미래의 업무에 투자하는 전략적 접근을 통해 기술과 교육에 대한 접근성을 확대하고 인재 파이프라인을 구축하고 있습니다.
로보틱 프로젝트에 참여하는 교사와 학생
사회 혁신

전문가와 기술을 결합하여 전 세계의 삶과 경제적 기회를 개선하고, 지속적이고 확장 가능한 영향을 창출하는 것을 목표로 합니다. 
기부된 담요를 개는 자원 봉사
기부와 자원봉사

전 세계 지역 사회를 지원하는 것은 우리가 하는 일의 근원이자 헌신의 기반입니다. 
우리의 목표 30M

2030년까지 3천만 명 기술 교육, 2026년까지 2백만 명 AI 교육

 7500만

2028년까지 현금 최대 7500만 달러와 기술 및 서비스 현물 기부

 400만 시간

2025년 말까지 자원봉사 400만 시간 달성 목표 달성

영향 사례

IBM은 더 나은 세상을 만들겠다는 의지를 가지고 문화와 직원, 지역 사회의 헌신을 이끌어냅니다.

실제 CSR 영향 보기

프로그램

발표에 참여하는 사람들
대표적인 자원봉사 프로그램

교육, 기술 및 사회 혁신과 연계된 목적 중심 이니셔티브에 참여

함께 프로젝트를 진행 중인 두 학생
IBM SkillsBuild

학습자와 교육자에게 미래의 일을 위한 AI 기술과 자격 증명 지원

코딩 연습을 진행하는 개발자
IBM Impact Accelerator

AI 및 전문가 협업을 통해 전 세계 지역사회 지원

화이트보드 앞에서 발표에 참여하는 사람들
영향력을 위한 IBM AI

비영리 단체가 AI의 힘을 통해 운영을 혁신하고 영향력을 확장할 수 있도록 지원

뉴스룸

대학교에 있는 차세대 개발자들에게 AI 기술 제공
도시의 회복력을 높이기 위한 AI 기반 사회 혁신
IBM은 2026년 말까지 200만 명을 대상으로 AI를 교육할 계획입니다
SEforALL과 IBM, 에너지 및 도시 개발을 위한 새로운 AI 솔루션 출시