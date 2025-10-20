1931년 IBM의 초대 CEO Thomas J. Watson은 '지역사회에 대한 의무'를 IBM인의 임무로 선언했습니다. 기업으로서 IBM의 전략적 초점은 더 나은 세상을 만드는 데 기여하기 위해 발전해 왔고 앞으로도 계속 발전하겠지만, IBM의 문화와 가치는 변함없이 유지되고 있습니다.



IBM인들은 교육 및 사회 혁신의 우선 순위 영역에 부합하는 시그니처 자원봉사 프로그램을 통해 목적 중심의 이니셔티브에 참여하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한, IBM은 이러한 우선순위를 지원하고 가장 도움이 필요한 사람들에게 중요한 영향을 미칠 수 있도록 전문 지식, 기술 및 재정 지원을 제공할 수 있는 포괄적인 글로벌 기부 프로그램을 운영하고 있습니다. 이 프로그램의 일환으로 IBM은 직원들에게 유급 자원봉사 휴가와 자원봉사 보상을 통해 자원봉사에 시간을 할애하도록 권장합니다.