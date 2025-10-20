기부와 자원봉사는 IBM인으로서 우리가 하는 일의 중심에 있으며, 지역사회를 지원하기 위한 노력의 근간이 됩니다.
1931년 IBM의 초대 CEO Thomas J. Watson은 '지역사회에 대한 의무'를 IBM인의 임무로 선언했습니다. 기업으로서 IBM의 전략적 초점은 더 나은 세상을 만드는 데 기여하기 위해 발전해 왔고 앞으로도 계속 발전하겠지만, IBM의 문화와 가치는 변함없이 유지되고 있습니다.
IBM인들은 교육 및 사회 혁신의 우선 순위 영역에 부합하는 시그니처 자원봉사 프로그램을 통해 목적 중심의 이니셔티브에 참여하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한, IBM은 이러한 우선순위를 지원하고 가장 도움이 필요한 사람들에게 중요한 영향을 미칠 수 있도록 전문 지식, 기술 및 재정 지원을 제공할 수 있는 포괄적인 글로벌 기부 프로그램을 운영하고 있습니다. 이 프로그램의 일환으로 IBM은 직원들에게 유급 자원봉사 휴가와 자원봉사 보상을 통해 자원봉사에 시간을 할애하도록 권장합니다.
어릴 때부터 세상을 더 나은 곳으로 만들 수 있다고 믿으며 성장한 Kim은 지역사회 자원봉사를 통해 그 신념을 현실로 만들어가고 있습니다.
Sathya의 49차례의 헌혈을 통해 도움이 필요한 환자들의 삶을 변화시켰으며 다른 사람들에게도 모범이 되었습니다.
가족 중 처음으로 학사 학위를 취득한 Rebeca는 이제 다른 사람들이 같은 길을 갈 수 있도록 돕는 이니셔티브를 지원합니다.