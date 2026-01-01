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IBM의 데이터 및 AI 역량, 소프트웨어, 솔루션을 인정한 독립 분석기관의 관점을 확인하세요.
Gartner Magic Quadrant for Data Integration은 온프레미스, 하이브리드, 클라우드 환경 전반에서 복잡한 엔터프라이즈 규모 통합을 지원하는 IBM의 역량을 인정했습니다. IBM은 조직이 데이터 통제, 유연성, 신뢰를 유지할 수 있도록 지원하면서도, 대규모 마이그레이션을 강요하지 않습니다.
IDC MarketScape 전 세계 데이터 통합 소프트웨어 플랫폼 2025 공급업체 평가에서는 복잡한 하이브리드 데이터 환경을 지원하는 IBM의 역량과, 개방성·거버넌스·비즈니스 가치를 유지하면서 조직의 데이터 통합을 간소화하도록 지원하는 강점을 높이 평가했습니다.
Gartner Magic Quadrant 클라우드 데이터베이스 관리 시스템 부문에서는 기업이 현대화를 더 빠르게 추진하고 확신을 가지고 확장할 수 있도록 지원하는, 신뢰할 수 있는 고성능 데이터베이스 서비스를 제공하는 IBM의 역량을 조명합니다.
본 보고서는 성공적인 AI 이니셔티브의 기반으로서 고품질, 접근성 및 효율적인 관리가 이루어진 기업 데이터의 중요성을 강조하고, 정형 및 비정형 데이터에서 가치를 창출하기 위한 주요 과제와 전략을 제시합니다.
데이터와 AI의 실제 적용 사례와 업계 인사이트, 사고 리더십 관점을 제공하는 IBM 웨비나에서 배워 보세요.
성공적인 AI 에이전트는 올바른 데이터에서 시작됩니다. 데이터 품질, 거버넌스, 통합이 AI 에이전트의 신뢰성과 결과에 어떤 영향을 미치는지 살펴보세요.
에이전틱 AI는 신뢰할 수 있고 엔터프라이즈 환경에 준비된 데이터에 의존합니다. 조직 전반에서 확장 가능한 AI 에이전트를 지원하기 위해 데이터를 준비하고, 거버넌스를 적용하고, 통합하는 방법을 알아보세요.
조직이 AI 파일럿 단계를 넘어설 수 있도록, 이 세션에서는 watsonx.data 기반의 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 데이터가 어떻게 확장 가능하고 실제 운영에 사용할 수 있는 AI 에이전트를 가능하게 하여 측정 가능한 비즈니스 성과를 제공하는지 살펴봅니다.
현대적이고 지능적인 데이터 플랫폼이 조직이 데이터를 통합하고 관리하며 활용하도록 지원하여 더 빠른 인사이트, 더 나은 의사 결정, 그리고 측정 가능한 비즈니스 가치를 제공하는 방법을 살펴보세요.
전략적 관점부터 실무 적용까지 데이터와 AI에 대한 IBM의 사고 리더십을 확인하세요.
현대적인 클라우드 데이터 관리가 유연성과 통제력을 바탕으로 AI, 분석, 엔터프라이즈 규모 워크로드를 어떻게 지원하는지 살펴보세요.
하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 정형 및 비정형 데이터를 통합, 거버넌스 적용, 최적화하여 AI 준비 데이터를 구축하세요.
IBM이 조직이 유연성과 통제력을 유지하면서 AI, 분석, 하이브리드 클라우드 전략을 지원할 수 있도록 데이터를 통합하고 거버넌스를 적용하며 활용하도록 돕는 방법을 살펴보세요.
watsonx.data가 엔터프라이즈 데이터에 대한 확장 가능하고 거버넌스가 적용된 액세스를 어떻게 지원하는지 간략하게 살펴보세요. 실제 데모 시나리오를 통해 주요 기능과 이점을 확인해 보세요.
제품 혁신, 고객 평가, 데이터·AI·하이브리드 클라우드 분야의 최신 동향을 확인하세요.
IBM 제품은 TrustRadius 2026 구매자 선택 어워드에서 총 23개 상을 수상했습니다. 이 상은 전적으로 검증된 사용자 리뷰를 기반으로 선정되며, AI, 하이브리드 클라우드, 데이터 및 분석, 보안 등 다양한 분야에서 IBM에 대한 고객의 높은 신뢰와 만족도를 보여줍니다.
AI 아카데미 영상 시리즈의 이 에피소드에서 엔터프라이즈 AI를 위한 성공적인 데이터 전략을 수립하는 방법을 알아보세요.
데이터 품질이 낮으면 그 영향이 이후 단계에서 비효율, 규정 준수 위험, 수익 손실, 기회 상실로 나타나며 실제 비용으로 이어집니다.
Python과 IBM의 오픈소스 Docling을 사용하여 스캔된 파일에 포함된 비정형 데이터를 정형 형식으로 변환하는 방법을 알아보세요.