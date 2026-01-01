조직이 AI 파일럿 단계를 넘어설 수 있도록, 이 세션에서는 watsonx.data 기반의 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 데이터가 어떻게 확장 가능하고 실제 운영에 사용할 수 있는 AI 에이전트를 가능하게 하여 측정 가능한 비즈니스 성과를 제공하는지 살펴봅니다.