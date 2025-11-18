23개의 다양한 IBM 제품, Trustradius 2026 Buyers Choice Award 수상
이 상은 강력한 기술뿐만 아니라 원활하고 신뢰할 수 있는 고객 경험을 제공하려는 IBM의 노력을 반영하는 것으로, 고객들이 IBM 솔루션에 대해 갖고 있는 신뢰를 입증하는 결과입니다.
23개의 다양한 IBM 제품이 TrustRadius로부터 2026년 Buyer's Choice Award를 수상했습니다. 이 어워드는 고객의 목소리와 IBM이 매일 제공하는 가치를 반영한 상입니다.
고객 피드백, 인사이트 및 인게이지먼트는 IBM의 혁신, 개발 및 배포 방식을 결정하며, 이를 통해 모든 IBM 솔루션이 성능과 성능뿐 아니라 파트너십과 신뢰를 제공할 수 있습니다.
수상한 각 IBM 제품은 이 상을 받기 위해 다음 두 가지 주요 벤치마크를 충족했습니다. 첫째, 2025년 1월 1일~10월 17일에 작성된 검증된 리뷰 10개 이상. 둘째, 검토자의 75% 이상이 최고의 기능, 최고의 가격 대비 가치 또는 최고의 고객 관계 부문에서 IBM 선택.
마지막 요소인 최고의 고객 관계는 IBM에 가장 큰 의미를 지닙니다. 이는 구현 및 판매 약속부터 IBM을 다시 선택할지 여부에 이르기까지 모든 상호 작용에서 고객이 실제로 생각하고 느끼는 것을 기반으로 합니다. 이러한 피드백은 IBM이 계속 혁신하고 고객이 있는 곳에서 고객을 만날 동기를 부여합니다.
올해의 Buyer's Choice는 AI, 자동화, 데이터 및 분석, 하이브리드 클라우드 및 보안 전반의 다양한 IBM 오퍼링에 걸쳐 선정되었으며, 이는 IBM이 비즈니스의 혁신과 번영을 지원하는 데 얼마나 깊이 투자하고 있는지를 반영합니다.
IBM API Connect: API Management
IBM® Apptio: 기술 비즈니스 관리
IBM Aspera on Cloud: Managed File Transfer (MFT)
IBM® Cloudability: 클라우드 비용 관리
IBM® Cloud Object Storage: 서비스형 인프라
IBM® Cognos Analytics: 비즈니스 인텔리전스(BI)
IBM® Db2: 관계형 데이터베이스
IBM® Guardium: 데이터베이스 보안
IBM® Instana: 관측 가능성
IBM® Maximo Application Suite: 엔터프라이즈 자산 관리
IBM® Planning Analytics: 기업 성능 관리(CPM)
IBM® SevOne: 네트워크 성능 모니터링
IBM® SPSS Statistics: 통계 분석
IBM® Storage FlashSystem: 엔터프라이즈 플래시 어레이 스토리지
IBM® StreamSets: 데이터 파이프라인
IBM® Targetprocess: 민첩한 개발
IBM Turbonomic: Cloud Management
IBM® Verify: ID 관리
IBM watsonx.ai: AI 개발
IBM® watsonx.data: 데이터 레이크하우스
IBM® watsonx Code Assistant: AI 코드 생성
IBM watsonx Orchestrate: AI Agent Builder
IBM webMethods: Integration Platform as a Service (iPaaS)
여러분의 인정에 매우 감사하며, 이를 뒷받침하는 팀과 고객에 대해 더 자랑스럽게 생각합니다. 여러분의 신뢰와 파트너십은 저희의 혁신을 촉진하고 우리가 가능한 것을 계속해서 재정의하도록 영감을 줍니다.
더 스마트하고 연결된 경험을 함께 구축해 보세요.