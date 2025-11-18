23개의 다양한 IBM 제품이 TrustRadius로부터 2026년 Buyer's Choice Award를 수상했습니다. 이 어워드는 고객의 목소리와 IBM이 매일 제공하는 가치를 반영한 상입니다.

고객 피드백, 인사이트 및 인게이지먼트는 IBM의 혁신, 개발 및 배포 방식을 결정하며, 이를 통해 모든 IBM 솔루션이 성능과 성능뿐 아니라 파트너십과 신뢰를 제공할 수 있습니다.