모델 게이트웨이 및 모델 맞춤 설정

비즈니스 요구 사항에 적합한 모델

InstructLab 사용자 지정 제품 화면

AI 모델 성능 향상

watsonx.ai를 사용하면 AI 개발자와 머신 러닝 엔지니어가 수천 개의 최신(SOTA) 파운데이션 모델 중에서 선택한 다음 특정 사용 사례에 맞게 사용자 지정 및 튜닝을 통해 모델 개발 프로세스를 최적화할 수 있습니다.
통합된 협업 환경

모델 사용자 지정을 통해 개발팀은 여러 모델에서 지식과 기술을 재사용할 수 있습니다.
신속한 반복

몇 달이 아닌 단 몇 시간 만에 엔터프라이즈 데이터로 엔드투엔드 모델 사용자 지정
비용 최적화

더 큰 일반 모델이 아닌 더 작은 특수 모델을 추론합니다.
모델 성능

모델을 보다 효율적으로 실행하여 성능과 런타임을 최적화합니다.
다음 툴로 모델을 사용자 지정 데이터 수집 파이프라인

수천 개의 문서를 수집하고 마스킹, 청킹, 필터와 같은 복잡한 수집 파이프라인을 관리합니다. PDF, PPT, TXT, DOC 등 다양한 데이터 소스의 여러 문서 형식을 처리합니다.

 분류 체계 관리

탐색하기 쉬운 트리 구조로 시각화된 엔터프라이즈 지식과 기술 분류 체계를 구축하세요. IBM watsonx.ai는 분류 체계 생성을 위한 UI, CLI, API 및 SDK를 제공합니다.

 합성 데이터 생성

InstructLab 에이전트 합성 데이터 생성으로 분류 체계를 확장하세요. IBM watsonx.ai는 합성 데이터를 생성하기 위한 UI, CLI, API 및 SDK를 제공합니다.

 정렬 조정

다단계 정렬 기법으로 생성된 합성 데이터와 모델을 정렬합니다. IBM watsonx.ai는 정렬 조정을 위한 UI, CLI, API 및 SDK를 제공합니다.

 데이터 리니지

조직의 문서를 효율적으로 색인화하고 검색하세요.

 모델 평가

Python 노트북을 사용하여 사전 정렬된 모델과 정렬된 모델 모두에서 IBM Bluebench 벤치마크 및 표준 개방형 벤치마크(손실 함수, MMLU, MT-Bench 및 PR-Bench)를 실행할 수 있습니다.

모델 선택

AI 워크플로에 적합한 서드파티 모델 및 IBM Granite 모델 라이브러리를 사용하여 AI 애플리케이션을 지원하거나 직접 구축한 사용자 지정 파운데이션 모델을 플랫폼에 가져올 수 있습니다.

다음 단계 안내

watsonx.ai를 무료로 체험하거나 계속 탐색해 보세요.

