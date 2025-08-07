IBM watsonx.ai에서 사용할 수 있는 OpenAI의 오픈 소스 모델

두 모델 중 더 규모가 큰 gpt-oss-120b는 현재 IBM의 watsonx.ai 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. IBM은 이 모델을 엔터프라이즈 인프라 내에 안전하게 배포하고, 내부 데이터를 사용하여 맞춤화하고, 의료, 금융 서비스 및 법률 지원과 같은 산업의 실제 워크플로에서 사용할 수 있다고 말했습니다. 두 번째 모델인 gpt-oss-20b도 곧 플랫폼에 추가될 예정입니다. 개발팀은 곧 watsonx Orchestrate™ 내에서 에이전트를 구축할 때 watsonx.ai®에서 이러한 모델을 활용할 수 있습니다.

IBM watsonx.ai 는기업이 통합 개발 플랫폼에서 AI 애플리케이션을 개발하고 배포하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 파운데이션 모델을 사용자 지정하고, 다양한 사전 구축되고 사용자 지정된 오픈 소스 도구에 액세스하고, 주요 프레임워크를 활용하고, 클라우드 및 온프레미스용 하이브리드 배포 옵션을 활용할 수 있는 유연성과 선택권을 개발자에게 제공하여 신속한 실험을 가능하게 하고 비즈니스 가치 실현 시간을 단축합니다. 이를 통해 파운데이션 모델을 사용자 지정하고, 다양한 사용자 지정 오픈 소스 도구에 액세스하고, 주요 프레임워크를 활용하고, 클라우드 및 온프레미스용 하이브리드 배포 옵션을 활용하여 신속한 실험을 가능하게 하고 비즈니스 가치 실현 시간을 단축합니다.

watsonx.ai®에서 gpt-oss를 사용할 수 있게 되면서 플랫폼에서 호스팅되는 오픈 모델 메뉴에 또 다른 옵션이 추가되었으며, watsonx Orchestrate에서 에이전트를 구축하는 팀에 더 많은 선택권이 제공됩니다. 이의 목표는 Meta 및 Mistral과 같은 타사 모델과 IBM의 자체 모델인 Granite 등, 최상위 개방형 모델에 대한 액세스를 watsonx에서 제공함으로써 생성형 AI를 배포하는 고객을 위한 협업 및 유연성 문화를 조성하는 것입니다.