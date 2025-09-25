의사 결정 최적화

강력한 최적화 솔루션으로 비즈니스 의사결정을 혁신하세요
의사결정 최적화가 필요한 이유는?

IBM® Decision Optimization은 처방적 분석 기능을 제공하여 더 나은 의사결정을 내리고 비즈니스 성과를 개선하도록 도와주는 최적화 소프트웨어 제품군입니다.

클라우드, 온프레미스 등 어디서나 최적화 모델을 구축하고 실행할 수 있는 컨테이너화된 데이터 및 AI 플랫폼인 IBM Cloud Pak® for Data에서 이 제품을 실행하여 배포 유연성을 추가로 확보하세요.

주요 제품 IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio

통합 개발 환경, 강력한 최적화 솔버, 다양한 최적화 모델링 접근 방식에 대한 지원을 통해 최적화 모델링을 가속화합니다.

통합 환경 내에서 최적화와 머신 러닝을 결합하여 AI를 활용한 최적화 모델링 기능을 제공합니다.

GUI, 협업 도구, '가상(what-if)' 분석, 애플리케이션 데이터 모델 지원, 유연한 배포 아키텍처 옵션을 사용하여 엔드투엔드 의사결정 지원 애플리케이션을 구축하고 배포합니다.

IBM z/OS®에서 IBM CPLEX® Optimizer 엔진을 사용하여 모델링을 위한 C 및 C++ API를 통해 수학적 프로그래밍 모델(MIP/MIQCP)을 해결합니다.

유스 케이스

금융 여행 및 운송 제조 소매 의료 에너지 및 유틸리티
고객 성공 사례 
건설 현장 작업자 및 기계의 조감도
제조, 창고 보관 및 유통 비용 절감
ÇimSA는 IBM의 최적화 소프트웨어를 사용하여 복잡한 '가정' 시나리오를 신속하게 실행하고, 비즈니스 의사결정을 최적화하여 고객 서비스를 개선하고 비용을 절감했습니다.
모래 채석장에 있는 적하 차량
처방적 분석을 통한 제조 공정 가속화
Decision Optimization 모델이 클레이 블렌딩 프로세스를 며칠에서 몇 초로 단축하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
하역장과 많은 트럭이 있는 대형 물류 창고의 조감도
재고를 개선하고 수익을 증대하는 FleetPride
FleetPride는 분석을 통해 공급망 관리를 혁신함으로써 민첩성을 높이고 지출을 줄입니다.
리소스 다른 사용자에게 도움 요청하기
Decision Optimization 커뮤니티에 가입하여 전 세계 전문가들에게 답변을 받으세요.
ESG 기술 검증
IBM Decision Optimization for IBM Watson Studio와 IBM Cloud Pak for Data를 사용하여 예측 및 최적화를 수행하세요.
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
운영, 전략 계획, 일정 수립과 같은 더 나은 의사결정 프로세스를 살펴보세요.
더욱 스마트한 의사결정을 내리는 방법
IBM Watson Studio 내에서 의사결정 최적화 기능을 활용하세요.
IBM Cloud Pak® for Data에서 Decision Optimization 시작하기
신규 사용자를 위한 환경 설정을 비롯하여 IBM Cloud Pak for Data에서 Decision Optimization을 사용하는 방법을 알아보세요.
IBM Decision Optimization 지원 뉴스레터
인기 있는 IBM Decision Optimization 문서를 살펴보고 의사결정 최적화와 관련된 질문에 대한 답을 구해보세요.
다음 단계 안내

빠른 시작 튜토리얼을 통해 Decision Optimization 모델을 구축하고 실행하는 방법을 알아보거나, IBM 전문가와의 미팅을 예약하여 최적화 소프트웨어가 비즈니스 성과를 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 논의해보세요.