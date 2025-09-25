IBM® Decision Optimization은 처방적 분석 기능을 제공하여 더 나은 의사결정을 내리고 비즈니스 성과를 개선하도록 도와주는 최적화 소프트웨어 제품군입니다.
클라우드, 온프레미스 등 어디서나 최적화 모델을 구축하고 실행할 수 있는 컨테이너화된 데이터 및 AI 플랫폼인 IBM Cloud Pak® for Data에서 이 제품을 실행하여 배포 유연성을 추가로 확보하세요.
통합 개발 환경, 강력한 최적화 솔버, 다양한 최적화 모델링 접근 방식에 대한 지원을 통해 최적화 모델링을 가속화합니다.
통합 환경 내에서 최적화와 머신 러닝을 결합하여 AI를 활용한 최적화 모델링 기능을 제공합니다.
GUI, 협업 도구, '가상(what-if)' 분석, 애플리케이션 데이터 모델 지원, 유연한 배포 아키텍처 옵션을 사용하여 엔드투엔드 의사결정 지원 애플리케이션을 구축하고 배포합니다.
IBM z/OS®에서 IBM CPLEX® Optimizer 엔진을 사용하여 모델링을 위한 C 및 C++ API를 통해 수학적 프로그래밍 모델(MIP/MIQCP)을 해결합니다.
의사결정 인텔리전스 소프트웨어로 복잡한 의사결정을 간소화하여 금융 서비스를 정확하고 적절한 시기에 제공할 수 있습니다. 처방적 분석이 더 나은 금융 서비스를 제공하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
예상치 못한 상황에 보다 정확하게 대비하세요. 경로 최적화를 통해 전체 이동 시간을 단축하고 고객 경험을 향상할 수 있습니다.
끊임없이 변화하는 생산 조건에 직면할 때 불확실성을 줄이세요. 의사결정 분석을 사용하여 결과를 최적화하고 미래를 더 효과적으로 준비할 수 있습니다.
IBM 고객이 의사결정 최적화를 사용하여 소매 프로세스를 간소화한 방법을 읽어보세요.
수백만 개의 '가정' 시나리오를 분석하여 영향을 평가하는 처방적 기술로 비용을 절감하세요. 환자를 위해 더 나은 결정을 내리기 위한 조언을 얻을 수 있습니다.
처방적 분석과 머신 러닝 기술을 사용하여 리소스 계획 및 일정 관리를 개선하세요. 스마트 그리드를 활용하여 벌금을 줄이거나 없애고 비즈니스 성과를 개선할 수 있습니다.
빠른 시작 튜토리얼을 통해 Decision Optimization 모델을 구축하고 실행하는 방법을 알아보거나, IBM 전문가와의 미팅을 예약하여 최적화 소프트웨어가 비즈니스 성과를 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 논의해보세요.