처방적 분석이 더 나은 금융 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 3가지 방법

금융 서비스 경영진이라면 누구나 알다시피, 정확하고 시기적절한 의사결정을 통해 비즈니스 성과를 개선하는 것은 생각보다 훨씬 어렵습니다. 기술 발전의 속도, 새로운 시장 진입자, 끊임없이 변화하는 규제 요구 사항 등 다양한 요인이 비용 절감, 위험 완화, 수익성 및 고객 만족도의 최적 조합을 달성하는 데 방해가 될 수 있습니다.
예측 분석을 통해 비즈니스 의사 결정을 개선했더라도 오늘날의 금융 환경에 존재하는 모든 위험과 불확실성을 고려하고 있지는 않을 수 있습니다. 예를 들어, 너무 많은 신용 한도를 발급하거나 대출 가격을 낮게 책정하는 것이 수금 부서와 같은 비즈니스의 다른 영역에 어떤 영향을 미칠지 고려하지 않을 수 있습니다.
그렇기 때문에 기존 기업과 핀테크 스타트업 모두 기회를 극대화하고 위험을 최소화하기 위해 의사 결정 최적화 기술에 눈을 돌리고 있습니다. 의사 결정 최적화 소프트웨어는 복잡한 수학적 알고리즘과 AI 기술을 사용하여 최적의 실행 계획을 추천하는 처방적 분석 기능을 제공합니다. 고객 서비스 비용 절감 또는 고객 만족도 향상과 같은 비즈니스 목표 간의 절충점을 최적화하고 각 상황에 맞는 최선의 조치를 결정할 수 있습니다.
의사 결정 최적화는 비용 절감, 수익성 증대, 고객 만족과 같은 사업 목표에 맞춰 보다 빠르고 효율적으로 사업 결정을 내리는 방법을 고민하는 금융 기관에 이상적입니다. 이 기술은 초기 투자 수익률(ROI)에 도달한 후에도 성과를 증폭시킬 수 있는 새로운 인사이트를 지속적으로 제공하면서 수익과 고객 중심을 촉진하는 새로운 방법을 발견할 수 있습니다.
가장 일반적인 세 가지 유형의 애플리케이션에 대한 실제 사례를 살펴보겠습니다.
많은 기업이 운영 비용을 절감하고 처리 속도와 보안을 개선하고자 합니다. 이는 청산 및 결제 과정에서 투명성과 기밀성을 유지하는 것이 규제 요건과 균형을 이루어야 하는 트레이딩 회사나 금융 거래소의 경우에 종종 발생합니다. 의사 결정 최적화는 의사 결정의 가치를 늦추거나 무효화할 수 있는 인간의 개입을 줄이거나 제거할 수 있는 기술 및 인프라 혁신을 제공합니다.
조건부 위험 가치(CVaR): 자산 규모가 1조 4천억 달러 이상인 글로벌 금융 서비스 회사는 다양한 경제 변동에도 안정적으로 유지되는 능력을 입증하고 배당금 인상 승인을 얻기 위해 연방준비제도 스트레스 테스트 기준을 충족해야 합니다. 은행은 의사 결정 최적화를 사용하여 스트레스 테스트 시뮬레이션을 생성함으로써 표준을 충족했습니다.
담보 최적화: 유럽의 한 대형 은행은 처방적 분석 기반의 담보 관리 최적화를 통해 고객 비용을 절감하고 비즈니스를 확대하여 모범 사례보다 5.3 베이시스 포인트의 비용 절감 효과를 달성했습니다.
오늘날의 은행 고객은 그 어느 때보다 지식이 풍부하고 모바일에 익숙합니다. 이들은 선택의 폭이 넓고 당좌 예금과 적금, 대출, 투자 상품 등 은행 상품을 꼼꼼히 따져보고 구매합니다. 이러한 고객들은 자신의 데이터가 재무 목표와 개인적 필요에 따라 맞춤화된 조언과 혜택으로 포장되기를 기대합니다.
영업: 전 세계 9천만 명 이상의 고객을 보유한 스페인의 한 대형 은행은 의사 결정 최적화를 통해 고객 관리를 개선하고 판매를 촉진합니다. 수백만 개의 영업 기회를 필터링하고 신규 매출로 이어질 가능성이 높은 기회만 선택함으로써 이 은행은 고객 관계를 위험에 빠뜨리지 않고 영업 네트워크를 최적화할 수 있습니다. 그 결과 고객 만족도가 향상되고 은행의 ROI가 높아집니다.
은행은 고객의 즉각적인 금융 니즈를 충족하는 새로운 상품과 솔루션을 개발해야 하는 과제를 안고 있습니다. 핀테크 기업이 진출하고 있는 경쟁적인 환경에서, 의사 결정 최적화는 기업이 사업을 차별화하는 데 필요한 속도와 혁신을 제공합니다.
대출 구성: 소매 은행은 대출 처리의 효율성을 개선하고 고객 수요를 충족하기 위해 더 나은 대출 조합을 찾고자 했습니다. 의사 결정 최적화 솔루션을 적용하여 평균 대출 규모를 15% 늘리고 자금 조달 시간을 21일에서 8일로 단축하고 인수 비용을 78% 절감하고 월별 대출 규모를 4배 늘릴 수 있었습니다.
파생상품 가격 책정: 최적화 기반 솔루션은 중기 및 단기 파생상품 거래를 신속하게 파악하고, 가장 낮은 비용 헤지와 비헤지적 위험을 식별하여 거래 가격 책정과 의사결정 시간을 83% 단축하고 위험 비용을 정량화합니다.
이러한 솔루션은 모두 강력한 최적화 기술을 일상 업무에 적용하는 IBM Decision Optimization을 사용하여 구축되었다는 공통점이 있습니다.
금융 회사들이 인텔리전스를 행동으로 옮기려는 움직임을 보이면서 수학적 최적화는 전략 및 운영 계획에 필수적인 도구가 되고 있습니다. 포트폴리오 관리자와 기타 은행 전문가는 IBM 기술을 사용하여 짧은 시간 내에 시나리오를 탐색하여 의사 결정을 가속화하고 결과를 개선할 수 있습니다.
인포그래픽을 보고 IBM® Decision Optimization의 ROI에 대해 자세히 알아보고 데이터 과학 팀이 최적화를 사용하여 처방적 분석의 힘을 활용하는 방법을 알아보세요.
