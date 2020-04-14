처방적 분석이 더 나은 금융 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 3가지 방법

금융 서비스 경영진이라면 누구나 알다시피, 정확하고 시기적절한 의사결정을 통해 비즈니스 성과를 개선하는 것은 생각보다 훨씬 어렵습니다. 기술 발전의 속도, 새로운 시장 진입자, 끊임없이 변화하는 규제 요구 사항 등 다양한 요인이 비용 절감, 위험 완화, 수익성 및 고객 만족도의 최적 조합을 달성하는 데 방해가 될 수 있습니다.

예측 분석을 통해 비즈니스 의사 결정을 개선했더라도 오늘날의 금융 환경에 존재하는 모든 위험과 불확실성을 고려하고 있지는 않을 수 있습니다. 예를 들어, 너무 많은 신용 한도를 발급하거나 대출 가격을 낮게 책정하는 것이 수금 부서와 같은 비즈니스의 다른 영역에 어떤 영향을 미칠지 고려하지 않을 수 있습니다.

그렇기 때문에 기존 기업과 핀테크 스타트업 모두 기회를 극대화하고 위험을 최소화하기 위해 의사 결정 최적화 기술에 눈을 돌리고 있습니다. 의사 결정 최적화 소프트웨어는 복잡한 수학적 알고리즘과 AI 기술을 사용하여 최적의 실행 계획을 추천하는 처방적 분석 기능을 제공합니다. 고객 서비스 비용 절감 또는 고객 만족도 향상과 같은 비즈니스 목표 간의 절충점을 최적화하고 각 상황에 맞는 최선의 조치를 결정할 수 있습니다.