저장 데이터 및 전송 데이터뿐만 아니라 사용 중인 데이터도 보호하고, 확장성과 보안을 겸비한 4세대 Intel Xeon 프로세싱 성능으로 클라우드 컴퓨팅 성능을 우선시하세요. IBM Cloud Virtual Server for VPC는 이제 강화된 엔클레이브와 신뢰할 수 있는 실행 모듈을 통해 선택된 코드와 데이터를 수정으로부터 격리하고 보호하는 Intel SGX 컨피덴셜 컴퓨팅 애플리케이션 보안을 제공합니다. AI, 분석, 다자간 컴퓨팅, 디지털 자산 분야에서 가장 빠르게 성장하는 워크로드 전반에 걸쳐 자신 있게 혁신하세요.
Intel과 IBM Cloud가 고객이 HPC 워크로드를 현대화하고 보호할 수 있도록 지원하기 위해 어떻게 노력하고 있는지 알아보세요.
IBM Cloud와 Intel이 새로운 컨피덴셜 컴퓨팅 솔루션, Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance 파트너십, 글로벌 서밋 시리즈를 발표합니다.
IBM Cloud Virtual Server for VPC 고객은 이제 다양한 애플리케이션에서 2세대 및 4세대 Intel Xeon 프로세서의 성능을 테스트할 수 있습니다.
뛰어난 확장성을 갖춘 IBM Cloud VPC 내부의 Virtual Servers에서 Intel Software Guard Extensions(Intel SGX)를 사용하여 애플리케이션 보안을 강화하고 선택한 코드 및 데이터를 수정으로부터 보호할 수 있습니다.
Intel Optane SSD는 스토리지 성능을 크게 가속화하는 동시에 지연 시간을 줄여줍니다.
Intel Trusted Execution Technology(Intel TXT)는 라이브 워크로드를 이동할 때 서버 신뢰를 보장합니다.
Intel Optane Persistent Memory는 대규모 데이터 세트 및 워크로드 통합을 위한 비용 효율적인 메모리 확장을 제공합니다.
IBM과 Intel의 신뢰할 수 있는 솔루션으로 새로운 기회를 창출하여 데이터를 더욱 발전시킬 수 있습니다.