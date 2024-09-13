IBM Cloud의 Intel 솔루션

하이브리드 클라우드 여정을 해결하는 안전하고 신뢰할 수 있는 클라우드 파트너십으로 Intel 워크로드를 현대화하세요.
Intel SGX를 통한 컨피덴셜 컴퓨팅이 이제 IBM Cloud VPC에서 제공됩니다.

저장 데이터 및 전송 데이터뿐만 아니라 사용 중인 데이터도 보호하고, 확장성과 보안을 겸비한 4세대 Intel Xeon 프로세싱 성능으로 클라우드 컴퓨팅 성능을 우선시하세요. IBM Cloud Virtual Server for VPC는 이제 강화된 엔클레이브와 신뢰할 수 있는 실행 모듈을 통해 선택된 코드와 데이터를 수정으로부터 격리하고 보호하는 Intel SGX 컨피덴셜 컴퓨팅 애플리케이션 보안을 제공합니다. AI, 분석, 다자간 컴퓨팅, 디지털 자산 분야에서 가장 빠르게 성장하는 워크로드 전반에 걸쳐 자신 있게 혁신하세요.

IBM Cloud VPC의 Intel SGX 자세히 보기 
 
뉴스 내용 IBM Cloud 컴퓨팅의 새로운 Intel Xeon 기술

Intel과 IBM Cloud가 고객이 HPC 워크로드를 현대화하고 보호할 수 있도록 지원하기 위해 어떻게 노력하고 있는지 알아보세요.

 블로그 읽기 Intel과 IBM이 기업의 혁신 가속화를 지원하는 방법

IBM Cloud와 Intel이 새로운 컨피덴셜 컴퓨팅 솔루션, Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance 파트너십, 글로벌 서밋 시리즈를 발표합니다.

 뉴스룸 글 읽기 IBM Cloud와 Intel, 새로운 맞춤형 클라우드 샌드박스 출시

IBM Cloud Virtual Server for VPC 고객은 이제 다양한 애플리케이션에서 2세대 및 4세대 Intel Xeon 프로세서의 성능을 테스트할 수 있습니다.

 블로그 읽기
데이터 중심 설계 컴퓨팅 및 스토리지에 최적화된 Intel의 기술로 데이터 지속성 및 보안을 개선하세요.
컨피덴셜 컴퓨팅의 강력한 성능 경험

뛰어난 확장성을 갖춘 IBM Cloud VPC 내부의 Virtual Servers에서 Intel Software Guard Extensions(Intel SGX)를 사용하여 애플리케이션 보안을 강화하고 선택한 코드 및 데이터를 수정으로부터 보호할 수 있습니다.

 Intel SGX 자세히 보기
획기적인 스토리지 성능 제공

Intel Optane SSD는 스토리지 성능을 크게 가속화하는 동시에 지연 시간을 줄여줍니다.  

 Intel Optane SSD 자세히 보기
안전하고 신뢰할 수 있는 워크로드 마이그레이션

Intel Trusted Execution Technology(Intel TXT)는 라이브 워크로드를 이동할 때 서버 신뢰를 보장합니다.

 Intel TXT 자세히 보기
더 적은 TB당 비용으로 더 많은 메모리 확보

Intel Optane Persistent Memory는 대규모 데이터 세트 및 워크로드 통합을 위한 비용 효율적인 메모리 확장을 제공합니다.

 Intel Optane Persistent Memory 자세히 보기
IBM Cloud의 Intel 에코시스템 VMware 솔루션
기존의 툴, 기술, 스킬을 사용하여 VMware 워크로드를 IBM Cloud로 마이그레이션하세요. Red Hat OpenShift를 통한 통합 및 자동화는 AI, 분석 등과 같은 서비스를 통해 혁신을 가속화합니다.
SAP 솔루션
비즈니스 IT 환경을 개선하는 고성능 인프라와 솔루션을 사용하세요. SAP on IBM Cloud는 보안, 안정성, 규정 준수 요구 사항을 관리할 수 있는 엔터프라이즈급 클라우드입니다.
Red Hat 솔루션
오픈 소스 개발자로 구성된 글로벌 커뮤니티의 혁신과 업계 모델, 클라우드 및 AI 분야의 독보적인 전문성을 결합하여 문제를 더 빠르게 극복하고 더 나은 결과를 창출하세요.
IBM Cloud Paks
업계 유일의 하이브리드 클라우드 플랫폼 경험을 제공하세요. 사전 통합된 데이터, 자동화 및 보안 기능은 클라우드 또는 IT 인프라에서 앱을 더 빠르게 구축하고 현대화하는 데 도움이 됩니다.
비즈니스 모델을 전환하는 Straker Translations
Straker는 확장성을 희생하거나 온라인 번역 서비스 제공을 위한 이동을 제어하지 않고도 고성능 제공을 위한 컴퓨팅 용량을 확보하고자 IBM Cloud에 VMware vSphere를 구현했습니다.
도로 관리를 개선하는 Autostrade per l’Italia
Autostrade는 Intel Xeon 기술을 기반으로 구축된 하이브리드 클라우드 소프트웨어 시스템인 IBM Cloud Paks의 도움으로 이탈리아의 4,000개의 교량과 고가도로의 안전을 개선했습니다.
IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
이 구성은 3.80GHz의 코어 4개, 16GB RAM, 1TB SATA 1개, 20TB의 무료 대역폭¹을 제공합니다.
Intel Xeon Silver 4210
이 구성은 2.20GHz의 20코어, 32GB RAM, 1TB SATA 1개, 20TB의 무료 대역폭¹을 제공합니다.
Intel Xeon Platinum 8260
이 구성은 48코어, 32GB RAM, 1TB SATA 1개, 20TB의 무료 대역폭¹을 제공합니다.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC Balanced: bx2d-2x8
이 구성은 2개의 vCPU(Intel Xeon Platinum 8260), 8GiB RAM, 3Gbps, 75GB 1개를 제공합니다.
Compute: cx2d-8x16
이 구성은 8개의 vCPU(Intel Xeon Platinum 8260), 16GiB RAM, 12Gbps, 300GB 1개를 제공합니다.
Memory: mx2d-8x64
이 구성은 8개의 vCPU(Intel Xeon Platinum 8260), 64GiB RAM, 12Gbps, 300GB 1개를 제공합니다.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC Intel Xeon 8260 Compute: cx2-metal-96x192
이 구성은 96개의 vCPU, 192GB RAM, 100Gbps 대역폭, 960GB 1개를 제공합니다.
Intel Xeon 8260 Balanced: bx2d-metal-96x384
이 구성은 96개의 vCPU, 384GB RAM, 100Gbps 대역폭, 960GB 1개, 3200GB 로컬 디스크 8개를 제공합니다.
Intel Xeon 8260 Balanced: bx2d-metal-192x768
이 구성은 192개의 vCPU, 768GB RAM, 100Gbps 대역폭, 960GB 로컬 디스크 1개를 제공합니다.
SAP 인증 서버 Intel Xeon E-2174G
이 구성은 4코어, 3.80GHz, 16GB RAM, 1TB SATA 1개, 20TB 무료 대역폭¹을 제공합니다.
Intel Xeon Silver 4210
이 구성은 20코어, 2.20GHz, 32GB RAM, 1TB SATA 1개, 20TB의 무료 대역폭¹을 제공합니다.
Intel Xeon Platinum 8260
이 구성은 48코어, 32GB RAM, 1TB SATA 1개, 20TB의 무료 대역폭¹을 제공합니다.
HPC 서버 Intel Xeon Gold 5218
이 구성은 NVIDIA T4 그래픽 카드, 32코어, 2.30GHz, 32GB RAM, 20TB의 무료 대역폭¹을 제공합니다.
Intel Xeon 6284
이 구성은 NVIDIA T4 그래픽 카드, 40코어, 2.50GHz, 32GB RAM, 20TB의 무료 대역폭¹을 제공합니다.
GPU: gx2-16x128x2v
이 구성은 16개의 vCPU(Intel Xeon Platinum 8260), 2개의 v100 NVIDIA GPU, 1278 GiB RAM을 제공합니다.
다음 단계

IBM과 Intel의 신뢰할 수 있는 솔루션으로 새로운 기회를 창출하여 데이터를 더욱 발전시킬 수 있습니다.

각주

¹ 미국, 캐나다 및 EU 데이터 센터에는 20TB 대역폭이 포함되며, 다른 모든 데이터 센터에는 5TB 대역폭이 포함됩니다. 새로운 가격 및 혜택은 현재 또는 향후의 다른 할인과 중복 적용되지 않을 수 있습니다.