저장 데이터 및 전송 데이터뿐만 아니라 사용 중인 데이터도 보호하고, 확장성과 보안을 겸비한 4세대 Intel Xeon 프로세싱 성능으로 클라우드 컴퓨팅 성능을 우선시하세요. IBM Cloud Virtual Server for VPC는 이제 강화된 엔클레이브와 신뢰할 수 있는 실행 모듈을 통해 선택된 코드와 데이터를 수정으로부터 격리하고 보호하는 Intel SGX 컨피덴셜 컴퓨팅 애플리케이션 보안을 제공합니다. AI, 분석, 다자간 컴퓨팅, 디지털 자산 분야에서 가장 빠르게 성장하는 워크로드 전반에 걸쳐 자신 있게 혁신하세요.

IBM Cloud VPC의 Intel SGX 자세히 보기

