IBM® Consulting 팀은 MOVYON과 협력하여 인프라 관리에 대한 보다 스마트한 접근 방식을 위해 AI로 강화된 Maximo 솔루션과 사물 인터넷(IoT) 기술을 기반으로 종합 솔루션을 설계했습니다. Maximo for Civil Infrastructure 확장 기능을 사용하면 Autostrade per l'Italia가 인프라 자산을 모니터링, 관리 및 유지 관리하고 오류를 예측하며 수리 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다. Argo 플랫폼은 IBM® Cloud Pak for Integration 및 IBM® Cloud Pak for Data를 사용하여 Maximo 솔루션에서 사용할 IoT 인프라 데이터를 통합합니다. 세 번째 회사인 Fincantineri NexTech Spa(ibm.com 외부 링크)는 IoT 센서 설치를 돕고 자산의 3D 디지털 모델링을 제공합니다.

IBM과 MOVYON 팀은 중요한 첫 단계로 Autostrade per l'Italia의 데이터 관리 및 품질 개선 문제를 해결했습니다. 이들은 제어 및 모니터링 시스템을 특징으로 하는 데이터 거버넌스 프레임워크를 도입하여 모든 자산 관련 정보와 회사의 전체 문서 아카이브에 대한 가시성과 빠른 액세스를 제공했습니다. 이제 단일 대시보드를 통해 활동과 데이터를 통합적으로 볼 수 있으므로 기술자가 현장에서 실시간으로 액세스할 수 있는 디지털 아카이브에 액세스할 수 있습니다.