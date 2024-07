21세기에 들어서면서 튀르키예의 전력 수요는 다른 어떤 선진국보다 빠르게 증가했습니다. 늘어나는 전력 수요에 대응하기 위해 튀르키예는 2013년 전력 사업 부문을 민영화했습니다. 새롭게 자유화된 에너지 시장에서 두 번째로 큰 전력회사 그룹으로 부상한 CK Enerji는 튀르키예의 세 개 주요 지역에서 800만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 책임을 맡았습니다.

CK Enerji는 이전 국영 전력기관에서 인프라와 직원을 인수한 후 만만치 않은 경영 과제에 직면했습니다. 오래된 전력망, 구식 프로세스 및 비효율적인 운영으로 인해 현대화가 필요했습니다. 새 회사가 더 경쟁력 있는 비즈니스 환경에서 운영될 수 있도록 직원들에게 제대로 작동하는 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 태블릿 및 스마트폰이 필요했습니다.

CK Enerji의 IT 경영진이 합류했을 때, 기술 지원이 조직 전체에 분산된 내부 팀에 의해 제공된다는 사실을 알게 되었습니다. 직원들은 공동 배치된 IT 지원 인력으로부터 개인적인 서비스를 기대했습니다. 또한 IT 부서는 문서 없이 비공식적으로 서비스를 제공했습니다. 서비스 티켓이 발행되지 않았기 때문에 IT 경영진은 서비스 요청의 출처나 해결 속도를 전사적인 관점에서 파악할 방법이 없었습니다.

추가 조사 결과 사내 서비스 기술자가 IT 지원 문제를 해결할 수 있는 충분한 교육이나 경험을 갖추지 못한 것으로 나타났습니다. 이러한 상황에서 IT 경영진은 기술 지원 및 품질 보증에 대한 시스템 전반의 표준을 설정할 수 없었습니다.

경영진은 CK Enerji의 IT 자산 재고를 검토하는 과정에서 중앙 집중식 IT 자산 관리 시스템이 없다는 또 다른 단점을 발견했습니다. 또한 CK Enerji가 공공 전력회사로부터 어떤 IT 디바이스를 인수했는지 아무도 알지 못했습니다.

"IT 지원을 중앙 집중화하고 싶었지만 민영화 이후 문화를 바꾸기가 쉽지 않았습니다"라고 CK Enerji의 최고 정보 책임자인 Serhan Özhan은 전합니다. "주요 아이디어는 IT 영역에서 가시성을 표준화하고 추가하여 다른 많은 비즈니스 프로세스의 모범이 되도록 하는 것이었습니다."