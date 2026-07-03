IBM Bob를 활용한 Java 현대화

엔터프라이즈 Java 팀은 복잡하게 연결된 시스템 전반의 안정성을 유지하면서도 현대화를 더욱 빠르게 추진해야 합니다. IBM® Bob Premium Package for Java Modernization은 대규모 Java 환경 전반에서 Java 업그레이드, UI 현대화, Liberty 리플랫폼, 종속성 분석, 검증, 보안 개선을 체계적으로 조율할 수 있도록 지원합니다.

IBM Bob의 AI 중심 개발 플랫폼을 기반으로 하는 IBM Bob Premium Package for Java는 애플리케이션 평가와 변경 계획 수립부터 코드 업데이트, 테스트, 문서화, 리포지토리 및 배포 파이프라인 전반의 거버넌스까지 전 과정을 안내합니다.