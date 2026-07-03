IBM Bob를 활용한 Java 현대화

거버넌스가 적용된 AI 워크플로로 Java 애플리케이션을 현대화하세요.
엔터프라이즈 Java 팀은 복잡하게 연결된 시스템 전반의 안정성을 유지하면서도 현대화를 더욱 빠르게 추진해야 합니다. IBM® Bob Premium Package for Java Modernization은 대규모 Java 환경 전반에서 Java 업그레이드, UI 현대화, Liberty 리플랫폼, 종속성 분석, 검증, 보안 개선을 체계적으로 조율할 수 있도록 지원합니다.
IBM Bob의 AI 중심 개발 플랫폼을 기반으로 하는 IBM Bob Premium Package for Java는 애플리케이션 평가와 변경 계획 수립부터 코드 업데이트, 테스트, 문서화, 리포지토리 및 배포 파이프라인 전반의 거버넌스까지 전 과정을 안내합니다.
Java SE 버전 마이그레이션
가이드형 업그레이드 워크플로를 활용해 Java 8 이하부터 Java 25까지 애플리케이션 환경 전반의 Java 버전을 현대화하세요. Bob은 Spring, IBM® Enterprise Build of Quarkus 등을 포함한 다양한 Java 환경에서 종속성을 분석하고, 호환성 문제를 식별하며, 코드 및 구성 업데이트를 조율하고, 변경 사항을 검증할 수 있도록 지원합니다.
UI 현대화
체계적인 워크플로를 통해 JSF와 Struts 같은 레거시 Java UI 프레임워크를 React, Angular, Vue 기반의 최신 UI로 전환하세요. Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus 등 다양한 아키텍처에서도 기존 비즈니스 로직과 애플리케이션 동작을 유지할 수 있도록 지원합니다.
Liberty로 마이그레이션
기존 엔터프라이즈 Java 애플리케이션을 IBM의 최신 클라우드 네이티브 런타임인 Liberty에서 Java EE에서 Jakarta EE로 마이그레이션하세요. Bob은 IBM® Application Modernization Accelerator가 제공하는 AI 지원 워크플로와 결정론적 자동 마이그레이션 계획을 활용하여 구성을 현대화하고, 배포를 검증하며, 운영 복잡성을 줄일 수 있도록 지원합니다.
Java 단위 테스트
폐쇄형(Closed-loop) 현대화 워크플로의 일부로 변경된 클래스에 대한 Java 단위 테스트를 생성하고 업데이트하세요. Bob은 테스트 커버리지를 높이고, 빌드-테스트-진단-수정 사이클을 반복적으로 수행하며, 변경 사항을 지속적으로 검증할 수 있도록 지원하여 더 높은 품질과 신뢰성을 확보하고 회귀 위험을 줄이면서 Java 현대화를 추진할 수 있도록 합니다.
종속성 분석, 호환성 검사, 코드 업데이트, 검증을 하나의 가이드형 워크플로로 통합하여 Java 애플리케이션 업그레이드에 필요한 작업을 줄이세요.
검증 체크포인트, 승인 절차, 추적 가능한 현대화 단계를 포함한 작고 검증 가능한 단위로 변경 사항을 적용하여 프로덕션 환경의 안정성을 유지하세요.
프레임워크, 런타임, UI 계층을 현대화하는 동시에 복잡한 Java 환경에서도 기존 애플리케이션 동작과 핵심 비즈니스 규칙을 유지할 수 있도록 지원합니다.
CVE 점검, 문서화, PR(Pull Request) 제출용 결과물, 승인 워크플로를 통합하여 Java 현대화가 감사 가능하고 안전하며 프로덕션 배포 준비를 갖춘 상태로 진행될 수 있도록 지원합니다.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization
IBM® Java 환경의 복잡성에 맞춰 설계된 AI 기반 가이드, 자동화 및 거버넌스 기능을 활용하여 IBM Bob Premium Package for Java Modernization으로 Java 현대화를 더욱 빠르게 추진하세요.
플랫폼 전문성, 에이전틱 워크플로, 엔터프라이즈급 인텔리전스를 활용하여 SDLC 전반에서 개발을 계획, 실행, 검증, 관리하고 복잡한 메인프레임 애플리케이션을 현대화하세요.
RPG, COBOL, CL, SQL, DDS, QSYS 워크플로에 최적화된 플랫폼 전문성, IBM i 전용 컨텍스트, 현대화 툴, 엔터프라이즈 인텔리전스를 활용하여 IBM i 애플리케이션을 더욱 안정적으로 현대화하세요.