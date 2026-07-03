IBM Bob를 활용한 메인프레임 현대화

위험은 줄이고 메인프레임 애플리케이션 현대화를 이해하고, 전환하고, 체계적으로 관리하세요.
메인프레임은 수십 년간 검증된 안정성을 바탕으로 오늘날에도 수십억 건의 트랜잭션을 처리하며 핵심 비즈니스를 운영하고 있습니다. 그러나 하이브리드 아키텍처의 확산, 숙련 전문가의 은퇴, 부족한 z/OS 인력, 복잡한 애플리케이션 종속성으로 인해 현대화는 시급하면서도 위험한 과제가 되었습니다. 이제 중요한 것은 현대화를 할 것인가가 아니라, 현재 안정적으로 운영 중인 시스템을 중단시키지 않으면서 어떻게 현대화를 추진할 것인가입니다.
IBM Bob Premium Package for Z는 IBM Z를 위한 메인프레임 전문성과 에이전틱 AI 워크플로를 IBM Bob에 추가로 제공합니다. 이를 통해 팀은 SDLC 전반에 걸친 다단계 현대화 워크플로를 계획, 실행, 검증, 관리할 수 있으며, 더욱 풍부한 컨텍스트와 자동화, 인텔리전스를 개발 환경에 직접 활용할 수 있습니다.
엔터프라이즈 전반의 애플리케이션 이해
수백 개의 프로그램에 걸친 풍부한 메타데이터를 활용해 엔터프라이즈 전반의 애플리케이션 가시성을 확보하세요. 이를 통해 팀은 아키텍처를 고려한 인사이트를 바탕으로 복잡한 애플리케이션 환경을 이해하고, 숨겨진 종속성을 파악하며, 사각지대를 줄이고, 현대화의 정확도를 높여 비즈니스 맥락을 반영한 의사 결정을 더욱 자신 있게 내릴 수 있습니다.
코드 현대화 워크플로 가속화
IBM Z 전용 가이드, IBM이 엄선한 인사이트, 채팅 기반 툴, 심층적인 애플리케이션 컨텍스트를 활용하여 코드 현대화 워크플로를 더욱 빠르게 수행하세요. 이를 통해 엔터프라이즈 규모의 애플리케이션 전반에서 아키텍처에 대한 이해와 거버넌스 준비 상태를 유지하면서 분석부터 실행까지의 과정을 더욱 신속하게 진행할 수 있습니다.
애플리케이션 구조 및 종속성 시각화
심층 분석을 통해 복잡한 환경에서 애플리케이션, 프로그램, 종속성이 어떻게 연결되어 있는지 시각적으로 파악하세요. 이를 통해 시스템 구조를 이해하고, 숨겨진 관계를 찾아내며, 대규모 코드베이스를 효과적으로 탐색하고, 변경 영향을 평가하여 더욱 안정적으로 현대화를 추진할 수 있습니다.
코드 설명 및 문서화
필요할 때마다 제공되는 코드 설명과 기술 로직 및 비즈니스 규칙의 자동 문서화를 Application Wiki에 통합하여 코드 이해를 더욱 빠르게 지원합니다. 이를 통해 가시성을 높이고, 컴플라이언스를 지원하며, 조직의 핵심 지식을 보존하고, 복잡한 애플리케이션을 더욱 쉽게 유지 관리하고 현대화할 수 있습니다.
애플리케이션 환경 전체를 한눈에 파악하여 사각지대를 식별하고, 계획의 정확도를 높이며, 비즈니스 맥락을 반영한 인사이트를 확보하세요.
애플리케이션 라이프사이클 전반에 걸쳐 검증된 모범 사례에 기반한 가이드를 활용해 현대화 작업을 더욱 효율적으로 추진하세요.
IBM Z 애플리케이션과 아키텍처에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 거버넌스 요구 사항을 충족하는 권장 사항을 적용하세요.
엔터프라이즈 환경에 특화된 컨텍스트를 활용해 더욱 정확한 인사이트, 문서, 설명을 생성하고 추론 오류와 할루시네이션을 줄이세요.
IBM Bob Premium Package for Z
IBM Z 환경의 복잡성에 맞춰 설계된 AI 기반 가이드, 자동화, 거버넌스 기능을 활용하여 IBM Bob Premium Package for Z로 현대화를 더욱 빠르게 추진하세요.
리포지토리에 대한 심층적인 이해, 체계적인 워크플로, 엔터프라이즈 거버넌스, Java 전용 기능을 바탕으로 Java 애플리케이션을 더욱 빠르고 안정적으로 현대화하고 유지 관리하세요.
RPG, COBOL, CL, SQL, DDS, QSYS 워크플로에 최적화된 플랫폼 전문성, IBM i 전용 컨텍스트, 현대화 툴, 엔터프라이즈 인텔리전스를 활용하여 IBM i 애플리케이션을 더욱 안정적으로 현대화하세요.