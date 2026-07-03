IBM Bob를 활용한 메인프레임 현대화

메인프레임은 수십 년간 검증된 안정성을 바탕으로 오늘날에도 수십억 건의 트랜잭션을 처리하며 핵심 비즈니스를 운영하고 있습니다. 그러나 하이브리드 아키텍처의 확산, 숙련 전문가의 은퇴, 부족한 z/OS 인력, 복잡한 애플리케이션 종속성으로 인해 현대화는 시급하면서도 위험한 과제가 되었습니다. 이제 중요한 것은 현대화를 할 것인가가 아니라, 현재 안정적으로 운영 중인 시스템을 중단시키지 않으면서 어떻게 현대화를 추진할 것인가입니다.

IBM Bob Premium Package for Z는 IBM Z를 위한 메인프레임 전문성과 에이전틱 AI 워크플로를 IBM Bob에 추가로 제공합니다. 이를 통해 팀은 SDLC 전반에 걸친 다단계 현대화 워크플로를 계획, 실행, 검증, 관리할 수 있으며, 더욱 풍부한 컨텍스트와 자동화, 인텔리전스를 개발 환경에 직접 활용할 수 있습니다.