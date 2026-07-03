IBM Bob를 활용한 IBM i 현대화

현재 비즈니스를 운영하는 IBM® i 시스템을 현대화하고, 미래를 위한 새로운 혁신을 구축하세요.

라이브 데모 예약
IBM Bob 코딩 에이전트 아이소메트릭 일러스트

Premium Package for IBM i

조직은 핵심적인 IBM i 시스템을 계속 운영하는 동시에 현대화를 가속화하고, 개발자의 온보딩을 효율화하며, 기술 부채를 줄여야 하는 과제에 직면해 있습니다. 또한 중요한 지식이 문서화되지 않은 경우가 많고, 숙련된 RPG 전문가를 확보하기는 점점 어려워지고 있으며, 애플리케이션을 변경할 때마다 비즈니스 연속성에 위험이 발생할 수 있습니다.

IBM® Bob Premium Package for IBM i는 RPG, CL, SQL, DDS, QSYS 및 현대화 워크플로에 특화된 전문성, 컨텍스트, 툴, 인텔리전스를 IBM® Bob에 추가하여 이러한 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 기존 IBM i 환경을 지원하도록 설계된 이 패키지는 시스템을 더 깊이 이해하고, 비즈니스 로직을 문서화하며, 생산성을 높이고, 변경 사항을 검증하고, 더욱 높은 신뢰를 바탕으로 현대화를 추진할 수 있도록 지원합니다.

노트북과 코드가 표시된 모니터를 사용해 작업하는 세 사람

수행할 수 있는 작업

IBM Bob의 IBM i 연결 화면 스크린샷

IBM i 네이티브 연결

지원되는 환경에서는 Secure Shell(SSH) 연결을 통해 IBM i에 직접 네이티브로 연결할 수 있습니다. 이를 통해 Bob은 IBM i 환경과 안전하게 상호 작용하며 코드 읽기 및 쓰기, 프로그램 컴파일, SQL 실행, 테스트 중심 워크플로 지원 등 다양한 네이티브 작업을 수행할 수 있습니다.

사전 구축된 스킬 및 에이전틱 워크플로

설명, 문서화, 리팩터링, 코드 생성, 변환, 테스트와 같은 주요 작업에 맞춰 사전 구축된 스킬을 활용해 Bob의 결과를 최적화할 수 있습니다. 또한 IBM i 전용 워크플로를 활용하여 고정 형식 RPG를 자유 형식 RPG로 변환하고, RPG II/III를 ILE RPG로 마이그레이션하며, 모놀리식 구조를 모듈형 구조로 리팩터링하고, 임베디드 SQL을 현대화하며, DDS를 DDL로 변환할 수 있습니다.

IBM Bob 코드 창 스크린샷
IBM Bob 데이터베이스 모드 스크린샷

 IBM i 데이터베이스 모드

Bob에 IBM i 전용 지식을 적용하여 개발 팀이 SQL 및 기존 DDS 환경 전반에서 쿼리를 분석하고, 최적화하고, 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 

이점
개인에게 집중된 전문 지식을 조직의 지식으로 전환

오랫동안 운영되어 온 RPG 및 IBM i 애플리케이션에서 설명, 다이어그램, 문서를 추출하여 중요한 지식이 코드 속에 묻혀 있거나 점점 줄어드는 숙련 전문가에게만 의존하지 않도록 하세요.
 더 빠르고 안정적으로 현대화

사람의 승인 절차, 검증 체크포인트, 감사 추적 기능을 갖춘 안전하고 반복 가능한 IBM i 현대화 워크플로를 활용하여 기존 운영에 영향을 주지 않으면서 시스템을 개선할 수 있습니다.
신규 개발자가 첫날부터 생산성을 발휘하도록 지원 

개발자, DevOps 팀, 아키텍트, CTO가 IBM i SDLC 전반에서 분석, 코딩, 테스트, 문서화 및 현대화 작업을 더욱 빠르게 수행하는 동시에 수작업과 재작업을 줄일 수 있도록 지원합니다. 
개발자 워크플로 통합

Bob에서 IBM i에 네이티브로 연결해 코드 읽기, 작성, 테스트, 컴파일을 모두 수행할 수 있으므로 작업 환경을 전환할 필요가 없습니다.
실제 IBM i 개발 작업에 맞춰 결과 최적화

사전 구축된 스킬과 에이전틱 워크플로를 활용해 결과물의 품질을 높이세요.

구매 안내

IBM Bob Premium Package for i

IBM Bob Premium Package for i를 시작하여 IBM i 코드베이스의 복잡성에 맞춰 설계된 AI 기반 가이드, 자동화, 거버넌스 기능으로 현대화를 더욱 빠르게 추진하세요.

  •  IBM i 서버에 연결하여 코드를 읽고, 작성하고, 테스트하고, 컴파일하세요.
  •  스킬을 활용해 문서화, 리팩터링, 코드 생성 및 단위 테스트를 수행하세요.
  •  가이드형 에이전틱 워크플로를 활용해 복잡한 현대화 프로젝트를 체계적으로 추진하세요.
  • IBM Bob 개인 기본 플랜에 추가 옵션으로 제공됩니다.

 

USD 40.00부터
개인 플랜은 사용자(Authorized User) 1명 기준 시작 가격입니다. 엔터프라이즈 가격 문의*
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컴퓨터 앞에 앉아 있는 IBM Bob 캐릭터 일러스트
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Java 애플리케이션 현대화 일러스트
IBM Bob Premium Package for Java

 리포지토리에 대한 심층적인 이해, 체계적인 워크플로, 엔터프라이즈 거버넌스, Java 전용 기능을 바탕으로 Java 애플리케이션을 더욱 빠르고 안정적으로 현대화하고 유지 관리하세요.

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메인프레임 현대화 일러스트
IBM Bob Premium Package for Z

플랫폼 전문성, 에이전틱 워크플로, 엔터프라이즈급 인텔리전스를 활용하여 SDLC 전반에서 개발을 계획, 실행, 검증, 관리하고 복잡한 메인프레임 애플리케이션을 현대화하세요.

 메인프레임 현대화 가속화

리소스

IBM i 애플리케이션 현대화
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Jack Henry가 IBM Bob Premium Package for i를 활용해 복잡한 RPG 프로그램을 더욱 빠르게 이해하고, 기술 문서를 자동으로 생성하며, 프로그램 버전 간 차이를 더욱 정확하게 식별한 방법을 알아보세요.
안정적으로 추진하는 IBM i 현대화
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IBM Bob 개발자 사이트
IBM Bob 개발자 사이트에서 제품 문서, 튜토리얼, Bob의 실제 활용을 보여주는 심층 데모를 확인해 보세요.
다음 단계

더 빠르게 고품질 소프트웨어를 개발하세요. Bob이 실제로 작동하는 모습을 확인해 보세요. 무료 체험을 시작하거나 전문가와 상담을 예약해 자세한 내용을 알아보세요.

  1. 라이브 데모 예약