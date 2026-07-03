IBM Bob를 활용한 IBM i 현대화

조직은 핵심적인 IBM i 시스템을 계속 운영하는 동시에 현대화를 가속화하고, 개발자의 온보딩을 효율화하며, 기술 부채를 줄여야 하는 과제에 직면해 있습니다. 또한 중요한 지식이 문서화되지 않은 경우가 많고, 숙련된 RPG 전문가를 확보하기는 점점 어려워지고 있으며, 애플리케이션을 변경할 때마다 비즈니스 연속성에 위험이 발생할 수 있습니다.

IBM® Bob Premium Package for IBM i는 RPG, CL, SQL, DDS, QSYS 및 현대화 워크플로에 특화된 전문성, 컨텍스트, 툴, 인텔리전스를 IBM® Bob에 추가하여 이러한 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 기존 IBM i 환경을 지원하도록 설계된 이 패키지는 시스템을 더 깊이 이해하고, 비즈니스 로직을 문서화하며, 생산성을 높이고, 변경 사항을 검증하고, 더욱 높은 신뢰를 바탕으로 현대화를 추진할 수 있도록 지원합니다.