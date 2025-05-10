IBM JSphere Suite Tools

엔터프라이즈 Java™ 애플리케이션의 현대화 및 개발을 자동화하는 데 도움이 되는 도구

여러 대의 모니터 앞에 앉아 동료와 대화하는 프로그래머.

TechXchange 2025에서 IBM 애플리케이션 개발 & 런타임을 찾아보세요 | 10월 6일~9일

 

플로리다 올랜도에서 열리는 실습 랩, 전문가 Q&A, 흥미로운 세션 등을 경험해보세요.

Java 애플리케이션 현대화 가속화

애플리케이션 현대화는 디지털 혁신의 중요한 단계로, 보안, 확장성 및 확장 가능성을 갖춘 레거시 애플리케이션과 신규 애플리케이션을 모두 통합하는 플랫폼이 필요합니다. 더 빠른 혁신과 시장 대응에 대한 비즈니스 요구를 충족하기 위해 조직은 현재 애플리케이션을 평가하고 비즈니스, 기술 및 경제적 목표에 따라 최적의 현대화 전략과 대상 런타임 환경을 결정해야 합니다.

Application Modernization Accelerator(AMA)

엔드투엔드 현대화

애플리케이션 현대화 가속기 발견 스크린샷
감지

AMA는 기존 애플리케이션 자산을 분석하고 연결된 데이터베이스, 대기열 및 종속성을 시각화할 수 있도록 지원합니다. 목표 대상 런타임 환경으로 이동하는 데 필요한 복잡성, 비용 및 변경 사항을 탐색하고 평가하세요.
애플리케이션 현대화 액셀러레이터 계획 스크린샷
계획 수립

분석을 통해 선택한 대상 런타임에서 실행하기 위해 업데이트해야 하는 주요 애플리케이션, 관련 종속성 및 공통 코드를 계획하고 우선순위를 지정할 수 있습니다. 그룹을 만들어 요구 사항이 서로 다른 애플리케이션이 서로 다른 목적지에 도달할 수 있도록 하고 마이그레이션 문제를 해결하기 위한 예상 노력에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 또한 다양한 현대화 옵션을 평가받고 다음 단계에 사용할 마이그레이션 계획을 생성할 수 있습니다.
애플리케이션 현대화 액셀러레이터 실행 스크린샷
실행

AMA Developer Tools 또는 watsonx Code Assistant(wCA)를 사용하여 생성된 마이그레이션 계획을 로드하여 인프라 및 배포 변경을 지원합니다. 플랜 번들은 각 애플리케이션에 맞게 조정된 파일과 함께 소스 코드 및 구성 파일의 변경 사항을 자동화하는 레시피가 포함되어 있어 대상 런타임 환경에서 작업할 수 있습니다.
애플리케이션 현대화 가속기 발견 스크린샷
목적지 비교

애플리케이션 현대화 액셀러레이터(AMA)는 기존 런타임 환경에서 다음 대상으로의 이동을 자동화합니다. 각 목표 대상은 특정 애플리케이션 전략에 맞게 최적화되어 있습니다. 

Enterprise Application Service for Java(EASeJ)

관리형 클라우드 네이티브 런타임

WebSphere Liberty

빠르고 안전한 엔터프라이즈 런타임

WebSphere(MoRE)에서 관리되는 Liberty

Transitional Liberty 런타임

컨테이너의 WebSphere Application Server(tWAS)

기존 엔터프라이즈 런타임

미들웨어와 인프라 관리보다는 비즈니스 가치 창출에 집중하세요. 개발자의 생산성 향상과 장기적 성공을 위한 안전하고 확장가능한 기반의 이점을 경험해 보세요. 

온프레미스 또는 클라우드에서 VM 또는 컨테이너로 클라우드 네이티브 애플리케이션을 빠르게 제공하세요. Liberty는 빠르고 모듈화된 개발자 친화적인 런타임으로, 인프라와 메모리를 적게 사용하면서도 더 우수한 성능을 제공합니다.

마이그레이션 위험을 최소화하고 기존 WebSphere Application Server(tWAS) 운영 모델을 계속 사용하여, 동일한 관리 환경 내에서 Java 17 및 Java 8 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

컨테이너 환경에서 운영되고 강력한 관리 및 클러스터링이 필요한 미션 크리티컬 Java EE 애플리케이션을 위한 안정적이고 기능이 풍부한 환경을 제공합니다.
  • Java SE 8~24 사용
  • 빌트인 빌드 및 배포 자동화
  • 중요한 워크로드를 위한 99.95% SLA
  • 가용성이 뛰어난 완전 관리형 런타임
  • 10배 빠른 앱 시작 속도
  • 배포 시간 70% 단축
  • 비용이 많이 드는 업데이트 없이 보안 유지
  • API 호환성 향상 
  • Java SE 17+로 업그레이드
  • 전통적인 WAS 관리자 유지
  • 성능 향상 및 메모리 절약
  • 인프라 비용 감소
  • Java 8 또는 이전 버전에서 유지 관리
  • 고가용성
  • 데이터 센터 워크로드에 최적화
  • IBM에서 완벽하게 관리
  • CI/CD 및 GitOps 내장
  • 현대화 툴킷 포함
  • 엔터프라이즈급 SLA 및 보안
  • Java/Jakarta™ EE 통화 및 프레임워크
  • 마이크로서비스 우선 설계
  • 스프링 프레임워크 통합
  • 하이브리드 클라우드 유연성
  • Kubernetes에 최적화
  • 중앙 집중식 관리 경험
  • 레거시 친화적
  • 일관된 행정
  • 위험 부담이 적은 현대화 경로
  • 엔터프라이즈급 안정성
  • 풍부한 관리 및 클러스터 툴
  • 리팩토링 필요 없음
  • 레거시 운영에 가장 적합

Mono2Micro 스크린샷
IBM Mono2Micro

IBM Mono2Micro는 사용자가 기술 수준이나 기술 지식에 관계없이 자신만의 마이크로서비스 아키텍처를 만들 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 코드를 보존하고 모놀리식 애플리케이션을 마이크로서비스로 리팩터링할 수 있는 더 빠르고 업무 중단을 최소화할 수 있는 방법을 제공합니다. 사용자는 애플리케이션을 분석하여 런타임 동작을 이해하고 그래프에서 파티션 권장 사항을 탐색할 수 있습니다. 그런 다음 Liberty와 같은 최신 런타임에서 원하는 클래스 구성을 실행하도록 코드를 생성할 수 있습니다.

Java 개발 가속화

Enterprise Java 개발은 대규모 미션 크리티컬 애플리케이션 제공을 촉진하여 기업에 여전히 매우 중요합니다. 애플리케이션 개발 가속기는 개발자가 현대화, 개발 및 운영과 관련된 주요 작업을 단순화하고 자동화할 수 있는 역량을 제공합니다. 선택한 Java IDE(Eclipse IDE, VS Code 또는 IntelliJ IDEA)에 가속기를 설치하여 사용하세요.
Liberty Tools 스크린샷

Liberty 도구

Open Liberty 및 WebSphere Liberty를 사용하여 클라우드 네이티브 Java 애플리케이션을 개발하세요. Liberty 개발 모드로 빠르게 반복하고, MicroProfile 및 Jakarta EE API에 대한 지원으로 코딩하고, Liberty 구성 파일을 쉽게 편집할 수 있습니다.
AMA Developer Tools 스크린샷

AMA Developer Tools

AMA Developer Tools는 IDE를 확장하여 엔터프라이즈 Java를 쉽고 빠르게 현대화하여 클라우드 네이티브 Java 런타임, 최신 엔터프라이즈 Java API 및 최신 Java SE 버전을 사용할 수 있습니다.

watsonx Code Assistant*

새로운 소프트웨어 개발과 애플리케이션 현대화를 단순화 및 자동화하여 생산성 향상을 돕고, 모든 수준의 개발 팀이 비즈니스 혁신을 달성할 수 있도록 지원합니다. 

IDE의 컨텍스트 인식 지원과 코드 생성, 완성, 변환, 설명, 문서화, 검토 및 테스트를 지원하는 채팅 기능을 통해 개발자 생산성을 높이세요.

고객 사례

Alinma Bank 로고
Alinma Bank

Alinma Bank가 IBM과의 전략적 파트너십을 통해 변화하는 디지털 비즈니스 환경을 탐색하고 탁월한 고객 경험을 제공한 방법을 알아보세요.

신용카드로 쇼핑하는 여성
블로그 시리즈 알아보기

Discover가 Transformation Advisor를 사용하여 WebSphere Liberty로의 현대화 경로를 제공한 방법을 살펴보세요.

Blue Cross Blue Shield of South Carolina 고객 로고
BlueCross BlueShield of South Carolina

사우스캐롤라이나의 BlueCross BlueShield는 WebSphere Liberty를 통해 컴퓨팅 자원을 최적화하고 개발자들에게 더 많은 유연성과 효율성을 제공합니다.

