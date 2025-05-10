IBM JSphere Suite Tools

엔터프라이즈 Java™ 애플리케이션의 현대화 및 개발을 자동화하는 데 도움이 되는 도구
애플리케이션 현대화는 디지털 혁신의 중요한 단계로, 보안, 확장성 및 확장 가능성을 갖춘 레거시 애플리케이션과 신규 애플리케이션을 모두 통합하는 플랫폼이 필요합니다. 더 빠른 혁신과 시장 대응에 대한 비즈니스 요구를 충족하기 위해 조직은 현재 애플리케이션을 평가하고 비즈니스, 기술 및 경제적 목표에 따라 최적의 현대화 전략과 대상 런타임 환경을 결정해야 합니다.
애플리케이션 현대화 액셀러레이터(AMA)는 기존 런타임 환경에서 다음 대상으로의 이동을 자동화합니다. 각 목표 대상은 특정 애플리케이션 전략에 맞게 최적화되어 있습니다.
Enterprise Application Service for Java(EASeJ)
관리형 클라우드 네이티브 런타임
WebSphere Liberty
빠르고 안전한 엔터프라이즈 런타임
WebSphere(MoRE)에서 관리되는 Liberty
Transitional Liberty 런타임
컨테이너의 WebSphere Application Server(tWAS)
기존 엔터프라이즈 런타임
미들웨어와 인프라 관리보다는 비즈니스 가치 창출에 집중하세요. 개발자의 생산성 향상과 장기적 성공을 위한 안전하고 확장가능한 기반의 이점을 경험해 보세요.
온프레미스 또는 클라우드에서 VM 또는 컨테이너로 클라우드 네이티브 애플리케이션을 빠르게 제공하세요. Liberty는 빠르고 모듈화된 개발자 친화적인 런타임으로, 인프라와 메모리를 적게 사용하면서도 더 우수한 성능을 제공합니다.
마이그레이션 위험을 최소화하고 기존 WebSphere Application Server(tWAS) 운영 모델을 계속 사용하여, 동일한 관리 환경 내에서 Java 17 및 Java 8 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.
컨테이너 환경에서 운영되고 강력한 관리 및 클러스터링이 필요한 미션 크리티컬 Java EE 애플리케이션을 위한 안정적이고 기능이 풍부한 환경을 제공합니다.
IBM Mono2Micro는 사용자가 기술 수준이나 기술 지식에 관계없이 자신만의 마이크로서비스 아키텍처를 만들 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 코드를 보존하고 모놀리식 애플리케이션을 마이크로서비스로 리팩터링할 수 있는 더 빠르고 업무 중단을 최소화할 수 있는 방법을 제공합니다. 사용자는 애플리케이션을 분석하여 런타임 동작을 이해하고 그래프에서 파티션 권장 사항을 탐색할 수 있습니다. 그런 다음 Liberty와 같은 최신 런타임에서 원하는 클래스 구성을 실행하도록 코드를 생성할 수 있습니다.
Enterprise Java 개발은 대규모 미션 크리티컬 애플리케이션 제공을 촉진하여 기업에 여전히 매우 중요합니다. 애플리케이션 개발 가속기는 개발자가 현대화, 개발 및 운영과 관련된 주요 작업을 단순화하고 자동화할 수 있는 역량을 제공합니다. 선택한 Java IDE(Eclipse IDE, VS Code 또는 IntelliJ IDEA)에 가속기를 설치하여 사용하세요.
Open Liberty 및 WebSphere Liberty를 사용하여 클라우드 네이티브 Java 애플리케이션을 개발하세요. Liberty 개발 모드로 빠르게 반복하고, MicroProfile 및 Jakarta EE API에 대한 지원으로 코딩하고, Liberty 구성 파일을 쉽게 편집할 수 있습니다.
AMA Developer Tools는 IDE를 확장하여 엔터프라이즈 Java를 쉽고 빠르게 현대화하여 클라우드 네이티브 Java 런타임, 최신 엔터프라이즈 Java API 및 최신 Java SE 버전을 사용할 수 있습니다.
새로운 소프트웨어 개발과 애플리케이션 현대화를 단순화 및 자동화하여 생산성 향상을 돕고, 모든 수준의 개발 팀이 비즈니스 혁신을 달성할 수 있도록 지원합니다.
IDE의 컨텍스트 인식 지원과 코드 생성, 완성, 변환, 설명, 문서화, 검토 및 테스트를 지원하는 채팅 기능을 통해 개발자 생산성을 높이세요.
Alinma Bank가 IBM과의 전략적 파트너십을 통해 변화하는 디지털 비즈니스 환경을 탐색하고 탁월한 고객 경험을 제공한 방법을 알아보세요.
Discover가 Transformation Advisor를 사용하여 WebSphere Liberty로의 현대화 경로를 제공한 방법을 살펴보세요.
사우스캐롤라이나의 BlueCross BlueShield는 WebSphere Liberty를 통해 컴퓨팅 자원을 최적화하고 개발자들에게 더 많은 유연성과 효율성을 제공합니다.
* 별도 구매