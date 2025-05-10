IBM JSphere Suite Tools

IBM Mono2Micro는 사용자가 기술 수준이나 기술 지식에 관계없이 자신만의 마이크로서비스 아키텍처를 만들 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 코드를 보존하고 모놀리식 애플리케이션을 마이크로서비스로 리팩터링할 수 있는 더 빠르고 업무 중단을 최소화할 수 있는 방법을 제공합니다. 사용자는 애플리케이션을 분석하여 런타임 동작을 이해하고 그래프에서 파티션 권장 사항을 탐색할 수 있습니다. 그런 다음 Liberty와 같은 최신 런타임에서 원하는 클래스 구성을 실행하도록 코드를 생성할 수 있습니다.