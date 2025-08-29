IBM® JSphere Suite for Java

JSphere Suite는 대상 런타임 환경에 관계없이 Application Modernization Accelerator(AMA)를 사용하여 전략에 맞게 애플리케이션을 현대화할 수 있는 간소화된 프로세스를 지원합니다. AMA를 사용하면 애플리케이션 자산을 시각화하고 평가할 수 있습니다. AMA는 선택한 대상에 대한 노력, 비용 및 복잡성에 관한 인사이트를 활용하여 포괄적인 마이그레이션 계획을 수립합니다. 그런 다음 IDE에서 자동화를 통해 마이그레이션을 수행하고 애플리케이션을 새로운 런타임에서 실행할 수 있도록 지원합니다.