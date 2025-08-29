IBM® JSphere Suite for Java

엔터프라이즈 Java 애플리케이션의 신속하게 현대화하고 그 수명을 연장할 수 있는 유연한 솔루션입니다.

IBM의 새로운 JSphere Suite의 강력한 힘으로 Java 8 기술 부채를 줄이세요

Java 애플리케이션 현대화를 가속화하는 차세대 솔루션

IBM JSphere Suite for Java는 기존 IBM® WebSphere 기술 스택과 원활하게 통합되도록 특별히 설계된 제품군입니다. 유연한 완전 관리형 또는 고객 관리형 런타임 옵션을 선택하고 자동화 및 생성형 AI를 통해 혁신을 간소화하세요. 애플리케이션을 더 빠르게 생성, 확장 및 보호하는 동시에 클라우드 마이그레이션 위험, 비용 및 복잡성을 줄일 수 있습니다.

유연한 배포 전략

클라우드, 온프레미스에서 Java 8 보안 및 규정 준수 문제를 쉽게 해결하거나 개방형 라이브러리를 통해 지원을 지속할 수 있습니다. 전략에 가장 적합한 배포 및 대상 런타임 환경을 선택하세요.
애플리케이션 현대화

Application Modernization Accelerator는 마이그레이션의 검색, 계획, 우선순위 지정을 자동화하여 비용과 노력을 최대 80%까지 줄이는 데 도움이 됩니다.1
개발자 생산성 향상

Liberty와 같은 효율적인 모듈식 최신 런타임 환경을 사용하면 개발자 생산성을 최대 31%2 높일 수 있습니다. 이러한 환경은 더 빠른 시작 시간, 더 나은 리소스 활용 및 더 매력적인 개발자 경험을 제공합니다.
비용은 절감하고 지속가능성은 향상하세요.

디스크 공간을 최대 80%, 메모리 공간을 50% 이상 절약하여 런타임 컴퓨팅 요구 사항을 대폭 낮출 수 있습니다.3

0순위 클라이언트 블로그

IBM이 Java 현대화에 소요되는 시간을 최대 70% 단축한 방법

JSphere Suite로 Java 자산의 미래 경쟁력 확보하기

혁신 능력은 비즈니스 성공에 매우 중요합니다. JSphere Suite for Java가 조직의 전략에 부합하는 런타임 및 운영 환경을 통해 애플리케이션의 현대화 및 개발을 간소화하여 Java 자산의 미래 경쟁력을 확보하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

주요 기능

자동화와 생성형 AI를 기반으로 현대화 전략을 간소화하고, 향상된 새로운 런타임 환경과 툴을 활용하여 혁신을 가속화하는 동시에 생산성, 운영 및 인프라 활용도를 개선하세요.
그래프와 분석 데이터가 표시된 여러 컴퓨터 화면에서 작업하는 남자
Enterprise Application Service for Java(EASeJ)

Java 애플리케이션의 마이그레이션, 현대화 및 운영을 단순화하도록 설계된 완전 관리형 Application Platform을 활용하세요. 보안, 규정 준수 및 가동 시간 유지가 아닌 비즈니스 가치 제고에 집중하세요. 개발자의 생산성 향상과 장기적 성공을 위한 안전하고 확장가능한 기반의 이점을 경험해 보세요.

키보드로 타이핑하는 손의 클로즈업
Enterprise Application Runtimes(EAR)

종속이나 제한 없이 더 스마트하게 확장하세요. 애플리케이션 전략에 맞춰 워크로드 및 현대화 대상에 맞는 런타임을 선택할 수 있습니다.  기존 IBM WebSphere 운영 모델을 유지하든 클라우드 기반 환경으로 이동하든, IBM EAR은 유연한 런타임 옵션을 통해 전략을 지원하도록 설계되었습니다.

코드와 그래프가 표시된 여러 화면에서 작업하는 개발자들
Modernized Runtime Extension(MoRE)

마이그레이션 위험을 최소화하고 기존 WebSphere Application Server(tWAS) 운영 모델을 계속 사용하여, 동일한 관리 환경 내에서 Java 17 및 Java 8 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

여러 대의 디스플레이로 작업하는 여성의 뒷모습
WebSphere Liberty

충분한 런타임, 지속적 전달 및 InstantOn을 위해 Liberty로 애플리케이션을 강화하세요. 기존 애플리케이션을 마이그레이션하여 VM 또는 컨테이너, 온프레미스 또는 클라우드에서 모놀리식, 마이크로서비스 또는 혼합으로 실행할 수 있습니다. Liberty는 더 적은 인프라와 메모리를 필요로 하면서도 성능과 개발자 생산성을 높입니다. 팀이 하이브리드 환경에서 효율적으로 앱을 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 지원하세요.

직장에서 컴퓨터로 작업하며 대화하는 두 명의 젊은 동료.
Application Modernization Accelerator(AMA)

JSphere Suite는 대상 런타임 환경에 관계없이 Application Modernization Accelerator(AMA)를 사용하여 전략에 맞게 애플리케이션을 현대화할 수 있는 간소화된 프로세스를 지원합니다. AMA를 사용하면 애플리케이션 자산을 시각화하고 평가할 수 있습니다. AMA는 선택한 대상에 대한 노력, 비용 및 복잡성에 관한 인사이트를 활용하여 포괄적인 마이그레이션 계획을 수립합니다. 그런 다음 IDE에서 자동화를 통해 마이그레이션을 수행하고 애플리케이션을 새로운 런타임에서 실행할 수 있도록 지원합니다.

고객의 실제 결과

Alinma Bank 로고
Alinma Bank

Alinma Bank가 IBM과의 전략적 파트너십을 통해 변화하는 디지털 비즈니스 환경을 탐색하고 탁월한 고객 경험을 제공한 방법을 알아보세요.

GBM 로고
GBM

GBM이 IBM® Cloud Pak 솔루션을 통해 중앙 아메리카 전역의 하이브리드 클라우드 환경을 자동화하여 VM 프로비저닝 시간을 1주일에서 단 2분으로 단축한 방법을 알아보세요.

RedBridge 로고
Redbridge

유럽의 한 대형 은행이 IBM WebSphere Liberty, Red Hat OpenShift를 사용하여 미래형 서비스를 제공하기 위한 앱 현대화 여정을 시작한 방법을 알아보세요.

Blue Cross Blue Shield of South Carolina 고객 로고
BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield는 WebSphere Liberty를 통해 컴퓨팅 리소스를 최적화하고 개발자에게 더 높은 유연성과 효율성을 제공합니다.

다음 단계 안내

JSphere는 하이브리드 클라우드, 멀티 런타임 지원 및 AI 기반 현대화를 통해 최고의 유연성을 제공합니다.

