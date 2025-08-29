IBM® JSphere Suite for Java

엔터프라이즈 Java 애플리케이션의 신속하게 현대화하고 그 수명을 연장할 수 있는 유연한 솔루션입니다.
IBM JSphere Suite for Java는 기존 IBM® WebSphere 기술 스택과 원활하게 통합되도록 특별히 설계된 제품군입니다. 유연한 완전 관리형 또는 고객 관리형 런타임 옵션을 선택하고 자동화 및 생성형 AI를 통해 혁신을 간소화하세요. 애플리케이션을 더 빠르게 생성, 확장 및 보호하는 동시에 클라우드 마이그레이션 위험, 비용 및 복잡성을 줄일 수 있습니다.
클라우드, 온프레미스에서 Java 8 보안 및 규정 준수 문제를 쉽게 해결하거나 개방형 라이브러리를 통해 지원을 지속할 수 있습니다. 전략에 가장 적합한 배포 및 대상 런타임 환경을 선택하세요.
Application Modernization Accelerator는 마이그레이션의 검색, 계획, 우선순위 지정을 자동화하여 비용과 노력을 최대 80%까지 줄이는 데 도움이 됩니다.1
Liberty와 같은 효율적인 모듈식 최신 런타임 환경을 사용하면 개발자 생산성을 최대 31%2 높일 수 있습니다. 이러한 환경은 더 빠른 시작 시간, 더 나은 리소스 활용 및 더 매력적인 개발자 경험을 제공합니다.
디스크 공간을 최대 80%, 메모리 공간을 50% 이상 절약하여 런타임 컴퓨팅 요구 사항을 대폭 낮출 수 있습니다.3
혁신 능력은 비즈니스 성공에 매우 중요합니다. JSphere Suite for Java가 조직의 전략에 부합하는 런타임 및 운영 환경을 통해 애플리케이션의 현대화 및 개발을 간소화하여 Java 자산의 미래 경쟁력을 확보하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
자동화와 생성형 AI를 기반으로 현대화 전략을 간소화하고, 향상된 새로운 런타임 환경과 툴을 활용하여 혁신을 가속화하는 동시에 생산성, 운영 및 인프라 활용도를 개선하세요.
Alinma Bank가 IBM과의 전략적 파트너십을 통해 변화하는 디지털 비즈니스 환경을 탐색하고 탁월한 고객 경험을 제공한 방법을 알아보세요.
GBM이 IBM® Cloud Pak 솔루션을 통해 중앙 아메리카 전역의 하이브리드 클라우드 환경을 자동화하여 VM 프로비저닝 시간을 1주일에서 단 2분으로 단축한 방법을 알아보세요.
유럽의 한 대형 은행이 IBM WebSphere Liberty, Red Hat OpenShift를 사용하여 미래형 서비스를 제공하기 위한 앱 현대화 여정을 시작한 방법을 알아보세요.
BlueCross BlueShield는 WebSphere Liberty를 통해 컴퓨팅 리소스를 최적화하고 개발자에게 더 높은 유연성과 효율성을 제공합니다.