모든 사모펀드 리더는 동일한 결과, 즉 보유 자산 전반에 걸쳐 더 빠른 가치 창출을 추구합니다. 하지만 짧은 보유 기간, 높아지는 투자자의 기대치, 레거시 시스템으로 인해 요소 처리 속도를 높이기가 더 어려워질 수 있습니다.

이 분야에서 IBM은 사모펀드 회사와 포트폴리오 기업이 운영상의 복잡성을 측정 가능한 가치로 전환할 수 있도록 지원합니다.

IBM® Consulting은 AI, 자동화, 하이브리드 클라우드를 결합함으로써 효율성과 성장을 가속화하여 EBITDA를 높이고 마진을 확대하며 더 강력한 출구 전략을 구축할 수 있도록 지원합니다.

귀사 팀의 일원으로서, 슬라이드 문서가 아니라 측정 가능한 결과를 확장하고 제공하는 솔루션을 공동으로 개발합니다. 적합한 기술과 결과에 대한 초점을 공유함으로써 모든 자산에 걸쳐 복합적인 가치를 창출할 수 있도록 도와드립니다.