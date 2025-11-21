AI 및 하이브리드 클라우드를 기반으로 한 IBM의 사모펀드 컨설팅 전문성을 통해 포트폴리오 성장, 효율성, 출구 전략 준비를 가속화하세요.
모든 사모펀드 리더는 동일한 결과, 즉 보유 자산 전반에 걸쳐 더 빠른 가치 창출을 추구합니다. 하지만 짧은 보유 기간, 높아지는 투자자의 기대치, 레거시 시스템으로 인해 요소 처리 속도를 높이기가 더 어려워질 수 있습니다.
이 분야에서 IBM은 사모펀드 회사와 포트폴리오 기업이 운영상의 복잡성을 측정 가능한 가치로 전환할 수 있도록 지원합니다.
IBM® Consulting은 AI, 자동화, 하이브리드 클라우드를 결합함으로써 효율성과 성장을 가속화하여 EBITDA를 높이고 마진을 확대하며 더 강력한 출구 전략을 구축할 수 있도록 지원합니다.
귀사 팀의 일원으로서, 슬라이드 문서가 아니라 측정 가능한 결과를 확장하고 제공하는 솔루션을 공동으로 개발합니다. 적합한 기술과 결과에 대한 초점을 공유함으로써 모든 자산에 걸쳐 복합적인 가치를 창출할 수 있도록 도와드립니다.
IBM은 실사 단계부터 출구 전략까지 빠르게 가치를 발굴하고 실현하는 데 도움을 드립니다. 인수 전후에 숨겨진 효율성을 찾아내는 신속한 기술 및 AI 준비도 평가를 실시합니다. 인수 후 ‘가치 집중’ 프로그램은 빠른 SG&A 최적화를 제공하며, 성과 연동형 가격 구조를 통해 고객의 성공을 보장합니다.
데이터를 성과로 전환하세요. IBM은 포트폴리오 기업이 재무, 구매/조달 및 HR을 자동화하여 비용을 절감하고 마감 주기를 단축하며 예측 정확도를 높이도록 지원합니다. 업무 수행 방식을 재구상하세요. 측정 가능한 성과를 빠르게 누적하여 비용을 절감하고 자본을 확보하며 성장을 촉진하세요.
더 스마트하게 확장하세요. 포트폴리오 기업은 엔터프라이즈 점검의 복잡성이나 비용이 없는 최신 인프라가 필요합니다. IBM은 신속하게 배포하고 관리하기 쉬우며 측정 가능한 ROI를 제공하는 것으로 입증된 효율적인 팀을 위해 구축된 맞춤형 하이브리드 클라우드 및 앱 현대화를 제공합니다.
