새로운 데이터 센터로 이전하면서 DWP는 IT 전략을 더욱 효과적으로 제어하는 데 필요한 최신 인프라를 갖추게 되었지만, 그 이점을 최대한 활용하기 위해서는 IT 서비스 관리 관행도 재설계해야 했습니다. 따라서 DWP와 IBM의 2단계 계약은 프로세스를 분석하고, 문제를 파악하고, DWP의 내부 IT 팀을 교육하고, 지속적인 개선을 추진하기 위한 프레임워크를 마련하는 데 초점을 두었습니다.

예를 들어, 한 가지 주요 목표는 손실되는 사용자 시간, 즉 시스템 중단으로 인해 영향을 받는 직원 수에 중단 기간을 곱한 시간을 줄이는 것이었습니다. 이 팀은 운영 중단의 주요 원인을 조사하고, 주요 핫스팟을 식별하고 새로운 관리 관행을 도입했습니다. 예를 들면 모든 변경 사항에 대해 기술 및 리스크 평가를 수행하고, 사고의 심각성을 분류하기 위한 보다 정확한 모델을 만들고, 사전 예방적 모니터링 도구를 사용하여 실제 운영 중단을 일으키기 전에 잠재적인 문제를 식별할 수 있습니다.

DWP 팀이 이러한 변화를 직접 구현할 수 있는 기술을 빠르게 습득하여 향후 스스로 환경을 관리할 역량을 갖추는 것이 중요한 목표였습니다. 이를 위해 IBM 팀은 방법론 및 모범 사례 제공, 업무 제품 정의, 백로그 생성, DWP 팀이 독립적으로 변화를 제공할 수 있는 역량 강화 등 DWP가 혁신을 계획하고 실행할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두었습니다. 모든 커뮤니케이션에서는 DWP가 전체 작업 프로그램을 주도하고 통제하고 있으며, 이니셔티브에 대한 책임과 성공에 대한 공로는 모두 관련 DWP 팀에게 돌아간다는 사실을 강조했습니다.

DWP는 '세계적 수준의 서비스'를 일회성 프로그램이 아닌 지속적인 개선을 위한 지속적인 이니셔티브로 보고 있습니다. DWP는 IBM과의 협력을 통해 IT 서비스 관리를 개선하고 독립성을 높이며 혁신을 가속화하는 데 도움이 되는 관행을 도입한 덕분에, 이러한 새로운 접근 방식이 없었다면 몇 년이 걸릴 수도 있었던 일을 몇 달 만에 해결했습니다.