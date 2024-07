2015년, The Co-operative Bank가 바로 이러한 상황에 직면했습니다.이 은행은 소매, 보험 및 기타 시장을 대상으로 다양한 사업을 벌이는 The Co-op Group의 계열사로 성장했습니다.애플리케이션, 정보 저장소, 기술 관리를 공유하는 모그룹의 전략적 특성상 이 은행의 IT 시스템은 그룹 네트워크의 다른 부분과 밀접하게 얽혀 있었습니다.

그러나 은행이 The Co-op Group에서 독립적으로 분리되면서 이 전략도 변화가 생겼습니다.은행은 그룹의 IT 서비스에 대한 의존도를 줄이고 자체 IT 시스템을 관리해야 했습니다.또한 이러한 분리 작업을 효과적으로 수행하기 위한 주요 혁신 프로그램이 필요했습니다.

은행은 최근 영국 금융 시장에서 발생한 일련의 주요 IT 문제로 인해 프로그램에 대한 규정 조사가 매우 엄격하게 진행될 것으로 이미 예상했습니다.결과적으로, 계획, 준비, 실행의 모든 측면에 대해 위험 완화를 위한 효과적인 관리가 필요했습니다.

The Co-operative Bank의 IT 팀은 자체 애플리케이션과 인프라를 잘 파악하고 있었지만 전문 역량은 운영에 집중되어 있었습니다.즉 IT 팀은 시스템 구축, 유지 관리, 문서화에 있어 엄청난 양의 일상 은행 업무를 잘 처리할 수 있는 시스템 운영에 집중했습니다.

혁신 프로그램은 또 다른 과제였습니다.은행의 시스템과 네트워크를 The Co-op Group의 다른 인프라와 분리한다는 것은 새 데이터 센터, 새 서버, 새 네트워크, 새 운영 모델 등 완전히 새로운 환경으로의 마이그레이션을 의미합니다.이러한 큰 변화는 정의되지 않은 시스템 작동, 예측 불가능한 결과의 위험을 초래했습니다.수십만 고객의 금융 데이터가 위험에 처할 수 있는 상황에서 은행은 요행을 바랄 수 없었습니다.

The Co-operative Bank의 최고 운영 책임자(COO), Chris Davis는 “IT 분리 프로젝트는 은행의 미래를 위해 불가피한 것이었으며 고객에 대한 책임은 항상 가장 중요했습니다”라고 당시 상황을 설명합니다.“이 혁신 작업을 이행하는 데 있어 고객 경험에 어떤 영향도 미쳐서는 안 된다는 확신과 의지를 다졌습니다.IBM을 선택한 이유도 바로 이 때문이었습니다. IBM은 대규모 뱅킹 마이그레이션 프로젝트에 있어 충분한 확신을 줄 수 있는 전문성을 갖춘 유일한 조직이었습니다."