Bankwest 소개

1895년에 설립되어 웨스턴 오스트레일리아 퍼스에 본사를 두고 있는 Bankwest(ibm.com 외부 링크)는 웨스턴 오스트레일리아를 중심으로 개인 및 기업 뱅킹 서비스를 제공합니다. 이 은행은 지점 및 비즈니스 센터의 광범위한 네트워크뿐 아니라 전화, 인터넷, 모바일 채널을 통한 24시간 뱅킹 서비스도 운영하고 있습니다. Bankwest는 호주 최대 소매 은행인 호주 커먼웰스 은행(CBA)의 계열사입니다.