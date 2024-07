Garanti BBVA의 솔루션은 Db2 for z/OS를 논리적으로 확장하는 고속 쿼리 엔진인 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS를 배포하는 것이었습니다. 이 기술을 통해 Hybrid Transaction Analytical Processing(HTAP)이 가능해져 액셀러레이터의 분석 워크로드와 IBM Z 플랫폼의 트랜잭션 워크로드를 효율적이고 비용 효율적으로 처리할 수 있습니다. Db2 for z/OS의 통합 백엔드 구성 요소인 액셀러레이터는 고가용성, 복원성 및 정보 보안을 위해 유사하게 설계되었습니다.

은행의 데이터베이스 팀은 IBM과 협력하여 2019년 7월에 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 버전 5를 배포하기 시작했으며, 고급 기능을 확보하기 위해 업데이트를 계속하고 있습니다. Parlak은 "IBM의 지원에 감사하고 있습니다."라고 말합니다. “문제가 발생하면 IBM이 중요한 제품과 서비스를 지원해 줄 것이라고 확신합니다.”

액셀러레이터는 처음부터 z15에서 오프로드된 분석 워크로드를 처리하여 배치 주기를 개선했습니다. 작업 범위는 광범위합니다. 사업 단위별로 분석할 데이터를 준비할 수 있도록 300개 이상의 데이터베이스 테이블이 가속화됩니다. 분석은 어플라이언스에 상주하는 33TB의 데이터와 Db2 for z/OS에 압축된 상태로 남아 있는 44TB의 데이터를 소스로 사용합니다.

Db2 Analytics Accelerator for z/OS는 신용카드, 고객 계정, 위험 관리 및 규정 준수와 관련된 보고서를 생성합니다. 또한 액셀러레이터는 데이터 웨어하우스 및 AI용 데이터를 준비할 때 ETL 기능을 수행하고 품질 보증 테스트 동안 새로운 애플리케이션에 오류가 있는지 분석합니다.

또한 이 액셀러레이터는 은행이 보유한 30만 개의 애플리케이션과 수백만 개의 SQL 문에 대한 CPU 사용량 및 성능 로그를 주기적으로 분석하여 데이터베이스 문제 해결을 자동화합니다. 분석을 통해 오류가 탐지되면 액셀러레이터는 10년간의 사용자 액세스 기록을 자동으로 분석하여 최상의 유지 관리 기간을 식별합니다.

일괄 작업 실행 외에도 액셀러레이터는 소수의 온라인 트랜잭션을 분석합니다. 데이터베이스 팀은 모바일 사용자의 계정 액세스 및 기타 동적 데이터를 분석하기 위해 이를 크게 확장하려고 합니다. 이러한 이유로 이 팀은 IBM® Integrated Synchronization 기능을 갖춘 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 버전 7.5를 배포했습니다.

이 데이터 복제 프로토콜을 사용하면 데이터를 그대로 유지하면서 거의 실시간으로 동적 데이터를 액셀러레이터에 점진적으로 업데이트할 수 있습니다. 그런 다음 메인프레임 CPU 사용량을 줄이면서 최신 커밋된 데이터에 대해 분석 쿼리를 실행할 수 있습니다. Integrated Synchronization은 IBM® Z Integrated Information Processor(zIIP) 기술을 활용하여 비용을 더욱 절감합니다.

Parlak은 다음과 같이 말합니다. “지금은 배치 기간 내에서 액셀러레이터의 이점을 대부분 누리고 있습니다. 그러나 최신 버전에서는 온라인 트랜잭션을 이러한 강력한 머신에 기반을 두게 하는 데 중점을 두고 있습니다. 곧 그렇게 될 것으로 예상합니다."