Aon Italy는 자동화 여정의 기반으로 IBM Cloud Pak for Business Automation 및 IBM Cloud Pak for Integration을 선택했습니다. 모든 클라우드에서 Red Hat OpenShift 실행에 최적화된 IBM Cloud Paks는 Aon Italy 혁신 전략의 세 가지 주요 구성 요소, 즉 언더라이팅 프로세스 개편, IT 환경의 현대화, 보험 업계의 엄격한 규정 준수 요구 사항 및 유럽의 GDPR 규정 준수를 지원했습니다.

Aon Italy는 초기에는 중소기업 및 계열사를 위한 맞춤형 보험 프로그램을 전문으로 하는 'Affinity' 사업 부문의 언더라이팅 프로세스에 중점을 두었습니다. 언더라이팅은 소비자의 요구 사항과 상황에 따라 위험을 평가하고 보험 옵션을 제공하는 복잡한 엔드투엔드 프로세스입니다. 당시에는 많은 백엔드 활동이 수동으로 이루어졌습니다. 고객이 요청을 제출한 후 보험 견적을 받는 데 3일이 걸릴 수도 있었습니다.

프로세스를 자동화하기 위해 Aon Italy는 다음과 같은 여러 IBM 기술을 도입했습니다.

Aon Italy는 IBM Cloud Pak for Business Automation의 워크플로 기능을 통해 디지털 워크로드를 평가하고 간소화함으로써 백오피스 직원들은 워크플로를 포괄적으로 파악하고 작업의 우선순위 순위를 정할 수 있었습니다.





IBM Cloud Pak for Business Automation의 의사결정 관리 기능은 회사가 가격 책정과 같은 영역에서 비즈니스 규칙을 생성하고 자동화 및 관리할 수 있도록 도와주었으며, 이를 통해 경제 상황의 변화에 신속하고 유연하게 대응하고 규제 감사를 위한 단일 정보 소스를 제공해 주었습니다.





IBM Cloud Pak for Integration의 애플리케이션 통합 기능은 영업, IT, 재무 또는 기타 부서에 관계없이 기업 전반의 백오피스 언더라이팅 관련 애플리케이션을 연결하여 오류를 없애고 올바른 데이터를 적절한 프로세스 및 인력과 연결해 주었습니다.





백오피스 업무를 위한 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 기능을 도입했습니다.

Red Hat OpenShift의 컨테이너화된 환경을 통해 Aon Italy는 민감한 데이터와 애플리케이션을 온프레미스에 보관하는 동시에 일상 업무에 멀티 클라우드 환경의 유연성, 속도 및 확장성을 활용할 수 있었습니다. 또한 모든 클라우드에서 운영할 수 있는 기능 덕분에 회사는 광범위한 IT 환경에서 많은 외부 파트너 및 공급업체와 훨씬 쉽게 소통할 수 있었습니다.



이러한 성공적인 구현 이후 회사는 IBM Cloud Pak 기능 사용을 확대했습니다. AON Italy는 멀티 브랜드 기업으로서, 자산, 자동차, 건설, 법률 및 규정 준수와 같은 다양한 분야에 걸쳐 각각 자체 데이터 저장소를 갖춘 B2B 솔루션을 제공합니다. IBM Cloud Pak for Business Automation의 AI 기반 콘텐츠 관리 기능은 단일 액세스 지점에서 이러한 서로 다른 저장소에 액세스를 제공하며 GDPR을 준수합니다.

또한 Aon Italy는 IBM Cloud Pak for Integration을 통해 API 관리 기능을 활용함으로써 내부 및 외부 사용을 위한 API를 생성하고 공개할 뿐만 아니라 애플리케이션 간에 메시지를 공유하는 메시지 대기열 기능도 사용하고 있습니다.