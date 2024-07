Call for Code 소개

Call for Code 이니셔티브는 개발자, 데이터 과학자 및 문제 해결자에게 사회 및 인도주의적 문제를 해결하는 지속 가능한 오픈 소스 기술 프로젝트를 구축하고 기여할 수 있는 기회를 제공합니다. IBM이 크리에이터 David Clark Cause와 함께 설립한 Call for Code는 도움이 가장 절실한 지역사회에 확실한 변화를 가져올 수 있는 솔루션을 배포하는 데 도움을 주고자 합니다.

The Weather Company 소개

IBM 비즈니스인 The Weather Company는 매일 전 세계적으로 수백만 명의 소비자와 수천 명의 마케팅 담당자 및 기업에 250억 개가 넘는 개인화되고 실행 가능한 예측 정보를 제공합니다. 이는 The Weather Company의 API, 비즈니스 솔루션 사업부, The Weather Channel 외부 링크(ibm.com 외부 링크) 및 Weather Underground 외부 링크(ibm.com 외부 링크)의 디지털 제품을 통해 이루어집니다. 해당 제품에는 세계에서 가장 많이 다운로드되는 날씨 앱, 250,000개의 개인 기상 관측소 네트워크, 미국 상위 20개 웹사이트, 세계 최대 사물인터넷(IoT) 데이터 플랫폼 중 하나, 업계 최고의 비즈니스 솔루션이 포함됩니다.