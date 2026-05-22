IBMでは、責任あるテクノロジーは後から考えればよいというものではなく、意図を持ってイノベーションを起こす方法です。

永続的な原則に導かれ、全社的なガバナンスを通じて強化されたIBMの責任あるテクノロジーに対するアプローチは、信頼、透明性、説明責任を、AIや新興テクノロジーの設計、デプロイ、管理方法全体に組み込むことを可能にします。