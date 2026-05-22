IBMは、責任ある形でテクノロジーを開発・活用することに取り組んでいます
IBMでは、責任あるテクノロジーは後から考えればよいというものではなく、意図を持ってイノベーションを起こす方法です。
永続的な原則に導かれ、全社的なガバナンスを通じて強化されたIBMの責任あるテクノロジーに対するアプローチは、信頼、透明性、説明責任を、AIや新興テクノロジーの設計、デプロイ、管理方法全体に組み込むことを可能にします。
ベッツィー・グレイトック、フランチェスカ・ロッシ
責任あるテクノロジー委員会の共同議長
IBMの責任あるテクノロジー委員会の使命は明確です。AIや量子コンピューティングなどの新興テクノロジーをIBMが開発・デプロイする方法に関するガバナンス、標準、原則のアプリケーションを提供することです。これにより、IBMのチームは、会社の価値観に従って、自信を持って迅速に、そして測定可能な影響力を持って行動し、お客様、パートナー、そして世界のために、責任あるテクノロジーを推進することができます。
IBMのResponsible Technology and Governance Framework（責任あるテクノロジーとガバナンスのフレームワーク）は、人、プロセス、テクノロジーを横断して原則を実践に移します。
技術的ソリューションは、人間の機能と可能性を強化し、拡張するように設計されると同時に、人間がより付加価値の高い作業を引き受けられるようにする必要があります
テクノロジー・ソリューションは、データの責任ある収集、共有、使用に基づいている必要があります。
テクノロジー・ソリューションは、複数の利害関係者のフィードバックとコラボレーションに対してオープンである必要があり、テクノロジーへの信頼を高めるために、開発、内部構造、使用方法に関する情報を提供する必要があります。
AIシステムは、説明と十分なオブザーバビリティーを提供するように設計および開発する必要があります。その開発に関する情報は、関連する利害関係者が入手できる必要があります。ユーザーがAIシステムと対話しているときに、これを通知する必要があります。AIは、複数の利害関係者のコラボレーションと共創をサポートするために、オープンイノベーションエコシステムで作成されるべきです。
AIシステムは、予測、推奨事項の提供、コンテンツの生成、タスクの実行など、意図したコンテキストの範囲内で公正に動作する必要があります。このようなシステムの動作は、憎悪的や虐待的なコンテンツの生成を避けたり、有害な行動を実行したりするなど、関連する人間の価値観と一致している必要があります。
AIシステムは、インプットやアウトプットの異常、他のAIシステムによる予測不能な挙動、サイバーセキュリティー上の脅威などの敵対的条件に対して、効果的に対処できる必要があります。また、予測、推奨事項の提供、コンテンツの生成、タスクの実行などにおいても正確である必要があります。
AIシステムは、消費者の予測、推奨事項、生成コンテンツ、意思決定、行動など、消費者のプライバシーとデータに関する権利を優先し、保護する方法で設計および開発する必要があります。個人情報の不適切な拡散を減らし、著作権やその他の知的財産権を尊重するために、ベスト・プラクティスを設計および実装する必要があります。
テクノロジーは人間の主体性、信頼、幸福を強化するものでなければなりません。
テクノロジーは、人間中心のイノベーションを支援しながら、社会の利益のために設計、導入、利用されるべきです。
テクノロジーは、大きな影響力、長期的な価値、持続可能な成長を促進するために、意図的に効率的である必要があります。
ガバナンスは、IBMの責任あるテクノロジーとガバナンス・フレームワークの運用上のバックボーンであり、原則、柱、影響の次元を行動に変換します。
このフレームワークは、IBMのIntegrated Governance Program（IGP） 、 IBM SkillsBuildのような教育イニシアチブ、Granite Guardianをはじめとするオープン・テクノロジー、AI Fairness 360やAdversarial Robustness Toolboxといったオープンソース・ツールキット、さらにIBM watsonx.governanceのような製品機能を通じて運用されています。IBM ConsultingのAI戦略とガバナンスは、組織が責任あるAI実践を適用するのをさらに支援し、政策、標準、研究パートナーとの協力とともに、責任あるテクノロジーエコシステム全体で活用しています。
現在、watsonx.governanceに不可欠なIBM責任テクノロジー委員会のRisk Atlasは、AIガバナンスにおけるIBM研究の進歩を主導し、IBMを業種・業務のリーダーとしての地位を確立しました。
IBM責任あるテクノロジー委員会は、IBM、業種・業務、世界がAIと新興テクノロジーによってもたらされる機会と課題を乗り越えるのに役立つ視点、ベスト・プラクティス、実行可能なガイダンスを策定します。
IBMの責任あるテクノロジーに対するアプローチは、信頼、責任、長期的な価値に対する全社的な取り組みを反映しており、当社の運営方法を形作るガバナンスの実践に根ざしています。
責任あるビジネスへの取り組みに対する透明性。
量子時代に向けてデジタル世界を保護する。
私たちのすべての活動にセキュリティーと信頼を埋め込み。