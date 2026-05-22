責任あるテクノロジーへのIBM®のApproach

IBMは、責任ある形でテクノロジーを開発・活用することに取り組んでいます

当社のアプローチの詳細はこちら
オープン・オフィスで一緒に働く男女のビジネスパーソン

イノベーションと責任のバランス

IBMでは、責任あるテクノロジーは後から考えればよいというものではなく、意図を持ってイノベーションを起こす方法です。

永続的な原則に導かれ、全社的なガバナンスを通じて強化されたIBMの責任あるテクノロジーに対するアプローチは、信頼、透明性、説明責任を、AIや新興テクノロジーの設計、デプロイ、管理方法全体に組み込むことを可能にします。
ガバナンスは車のブレーキのようなものです。私たちを止めるために存在するのではありませんより速くドライブできるようになったのです。

ベッツィー・グレイトック、フランチェスカ・ロッシ

責任あるテクノロジー委員会の共同議長

IBMが責任を持ってテクノロジーを管理する方法

IBMの責任あるテクノロジー委員会の使命は明確です。AIや量子コンピューティングなどの新興テクノロジーをIBMが開発・デプロイする方法に関するガバナンス、標準、原則のアプリケーションを提供することです。これにより、IBMのチームは、会社の価値観に従って、自信を持って迅速に、そして測定可能な影響力を持って行動し、お客様、パートナー、そして世界のために、責任あるテクノロジーを推進することができます。

責任あるテクノロジー & ガバナンスフレームワーク

IBMのResponsible Technology and Governance Framework（責任あるテクノロジーとガバナンスのフレームワーク）は、人、プロセス、テクノロジーを横断して原則を実践に移します。

信頼の原則

テクノロジーの目的は、人間の能力を拡張することです。

 

技術的ソリューションは、人間の機能と可能性を強化し、拡張するように設計されると同時に、人間がより付加価値の高い作業を引き受けられるようにする必要があります
テクノロジーは責任あるデータ・ガバナンスに基づいている必要があります

 

テクノロジー・ソリューションは、データの責任ある収集、共有、使用に基づいている必要があります。
テクノロジーはオープンで透明でなければなりません

 

テクノロジー・ソリューションは、複数の利害関係者のフィードバックとコラボレーションに対してオープンである必要があり、テクノロジーへの信頼を高めるために、開発、内部構造、使用方法に関する情報を提供する必要があります。

信頼できるAIの柱

透明性

 

AIシステムは、説明と十分なオブザーバビリティーを提供するように設計および開発する必要があります。その開発に関する情報は、関連する利害関係者が入手できる必要があります。ユーザーがAIシステムと対話しているときに、これを通知する必要があります。AIは、複数の利害関係者のコラボレーションと共創をサポートするために、オープンイノベーションエコシステムで作成されるべきです。
公平性と人間の価値の整合性

 

AIシステムは、予測、推奨事項の提供、コンテンツの生成、タスクの実行など、意図したコンテキストの範囲内で公正に動作する必要があります。このようなシステムの動作は、憎悪的や虐待的なコンテンツの生成を避けたり、有害な行動を実行したりするなど、関連する人間の価値観と一致している必要があります。
堅牢性

 

AIシステムは、インプットやアウトプットの異常、他のAIシステムによる予測不能な挙動、サイバーセキュリティー上の脅威などの敵対的条件に対して、効果的に対処できる必要があります。また、予測、推奨事項の提供、コンテンツの生成、タスクの実行などにおいても正確である必要があります。
プライバシー

 

AIシステムは、消費者の予測、推奨事項、生成コンテンツ、意思決定、行動など、消費者のプライバシーとデータに関する権利を優先し、保護する方法で設計および開発する必要があります。個人情報の不適切な拡散を減らし、著作権やその他の知的財産権を尊重するために、ベスト・プラクティスを設計および実装する必要があります。

影響の次元

ヒューマン・エージェンシー

 

テクノロジーは人間の主体性、信頼、幸福を強化するものでなければなりません。
社会福祉

 

テクノロジーは、人間中心のイノベーションを支援しながら、社会の利益のために設計、導入、利用されるべきです。
環境サステナビリティー

 

テクノロジーは、大きな影響力、長期的な価値、持続可能な成長を促進するために、意図的に効率的である必要があります。

運用上のバックボーンとしてのガバナンス

ガバナンスは、IBMの責任あるテクノロジーとガバナンス・フレームワークの運用上のバックボーンであり、原則、柱、影響の次元を行動に変換します。

このフレームワークは、IBMのIntegrated Governance Program（IGP）IBM SkillsBuildのような教育イニシアチブ、Granite Guardianをはじめとするオープン・テクノロジー、AI Fairness 360Adversarial Robustness Toolboxといったオープンソース・ツールキット、さらにIBM watsonx.governanceのような製品機能を通じて運用されています。IBM ConsultingのAI戦略とガバナンスは、組織が責任あるAI実践を適用するのをさらに支援し、政策、標準、研究パートナーとの協力とともに、責任あるテクノロジーエコシステム全体で活用しています。

 

 

リスク・アトラス

現在、watsonx.governanceに不可欠なIBM責任テクノロジー委員会のRisk Atlasは、AIガバナンスにおけるIBM研究の進歩を主導し、IBMを業種・業務のリーダーとしての地位を確立しました。

IBM AIリスクアトラス
watsonx.governance ロゴ

委員会のベスト・プラクティス

IBM責任あるテクノロジー委員会は、IBM、業種・業務、世界がAIと新興テクノロジーによってもたらされる機会と課題を乗り越えるのに役立つ視点、ベスト・プラクティス、実行可能なガイダンスを策定します。

AIエージェント 合成データ 基盤モデル AIに焦点を当てたチェンジ・マネジメント 取締役会の5周年
デジタル・テクノロジー・ネットワーク上の銀行、オンライン・バンキング、デジタル通貨取引所、クラウド・コマーシャルに関するデータと情報

行動する責任

IBMの責任あるテクノロジーに対するアプローチは、信頼、責任、長期的な価値に対する全社的な取り組みを反映しており、当社の運営方法を形作るガバナンスの実践に根ざしています。
量子コンピューターのクローズアップ

責任あるビジネス

責任あるビジネスへの取り組みに対する透明性。

責任について学ぶ

Quantum Safe

量子時代に向けてデジタル世界を保護する。

Quantum Safeの詳細はこちら

トラストセンター

私たちのすべての活動にセキュリティーと信頼を埋め込み。

Trust Centerの詳細はこちら

 

 

より責任ある未来のためのパートナーシップ

紺色の背景に中心を据えた様式化された小文字の「e」
ノートルダム大学とIBMテクノロジー倫理研究所
テクノロジー倫理研究を実践に移す
AIロゴ
Partnership on AI
人と社会のためにAIから有益な成果を生み出す
Data and Trusted Allianceのロゴ
Data & Trusted AI Alliance
信頼できるデータとAIを大規模に運用する
AI アライアンスのロゴ
AIアライアンス
コラボレーションによるオープンで責任あるイノベーションの加速
次のステップ

責任あるAI活用への取り組みを次のステージへ進める準備はできていますか？IBMがお手伝いできます。

  1. サービスはこちら
  2. watsonx.govの詳細