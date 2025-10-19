IBM Impact

IBMは、世界をよりよく機能させるきっかけとなることを目指しています。

変化をもたらすことにコミット

IBMでは、自社の人材、テクノロジー、パートナーやリーダーのコミュニティーを組み合わせて、前向きな変化を生み出しています。IBMのイノベーションとコラボレーションへの取り組みにより、IBMは差し迫った課題に取り組み、世界中のコミュニティーでの生活を改善していきます。
IBMの重点分野
教育プログラムとスキル

私たちは、教育プログラムとトレーニングへのアクセスを促進する包括的なアプローチで、仕事の未来に投資しています。

ソーシャル・イノベーション

IBMは、テクノロジー企業として、組織が野心を行動に変えるのを支援する上で重要な役割を果たしています。

寄付とボランティア活動

IBMの社員は、有意義な行動を起こし、自身のスキルと時間を費やして世界中に前向きな変化をもたらしています。

Inclusion@IBM

IBMでは、社員一人ひとりが仕事で本来の自分らしさを発揮しながら、社会にポジティブな影響を与えることができるよう、インクルージョンとコラボレーションの文化を育んでいます。
環境

IBMは、環境責任に対する真の成果を推進するために、計画的な行動を取り続けています。

責任あるAI

IBMは、倫理をテクノロジーに統合する分野横断的で多角的なアプローチを通じて、責任あるAIを推進しています。

影響力のストーリー
Gian-Luca Fenocchi氏

彼は、IBM watsonxを用いて、自律的4足歩行ロボット「REX」（Rescue & Explorationの頭文字）を開発しました。

Alexandros Korkovelos氏

彼は、振興国経済でのデータ駆動型のエネルギーとインフラストラクチャー介入を可能にするソリューションの提供を支援する取り組みを推進しています。

Kim Cook-Boyd氏

世界をより良い場所できると信じているKim氏は、地域のボランティア活動を通じてその信念を現実に変えています。

受賞歴

2025年アメリカで最も信頼できる企業

IBMは、ニューズウィーク誌が選ぶアメリカの信頼できる企業のトップにランクインしました
2025年アメリカで最も頼りになる企業

IBMは、ニューズウィーク誌が選ぶアメリカの頼りになる企業のトップにランクインしました
組織リーダーシップ2025

IBMは、Climate RegistryからOrganizational Leadership Award（組織リーダーシップ賞）を受賞しました。
2024年ネットゼロ・リーダー

2050年までに温室効果ガス排出量を削減し、低炭素経済に移行するというIBMの姿勢が評価され、Forbes誌の米国企業トップ100に選出されました。
2024年新卒者にとって最も働きがいのある企業

IBMは、Forbes誌の「新卒者にとって最も働きがいのある企業」の1社に選ばれ、見習い制度と新人プログラムへの投資に対する当社の取り組みが裏付けられました。
World's Most Ethical Companies 2024

IBMは、Ethisphereから善良な倫理的実践と財務実績との関連性に関する賞を受賞しました。
Golden Peacock Award 2024

IBMは、インドのInstitute of Directorsからサステナビリティーに関して2024年Golden Peacock Awardを受賞しました。
2024年気候リーダー

IBMは、USA Todayより、二酸化炭素排出量の削減を評価されました。
Excellence in Culture Award 2023

IBMは、従業員重視の取り組みが評価され、Hunt Scanlon Mediaから表彰を受けました。
2023年美しい建物

ニューヨーク州ヨークタウン・ハイツにあるIBMのトーマス・J・ワトソン研究センターが、国際グリーンアップル環境賞の2023年美しい建物部門で金賞を受賞しました。
2023年環境トップ企業

IBMは、標準的な環境情報開示と活動を超えて独自のビジネス・モデルを活用して影響を与えることで、環境パフォーマンスのトップ10にランクインしました。
2023 SEAL Sustainable Product Award

IBMは、IBM z16で2023年度SEAL Business Sustainability AwardsのSEAL Sustainable Product Awardを受賞しました。

2023年ラテン貿易指数アメリカ大陸サステナビリティー賞

IBMは2023年にラテン・アメリカで最も持続可能な企業5社に選ばれました。