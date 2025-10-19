IBMは、世界をよりよく機能させるきっかけとなることを目指しています。
私たちは、教育プログラムとトレーニングへのアクセスを促進する包括的なアプローチで、仕事の未来に投資しています。
IBMは、テクノロジー企業として、組織が野心を行動に変えるのを支援する上で重要な役割を果たしています。
IBMの社員は、有意義な行動を起こし、自身のスキルと時間を費やして世界中に前向きな変化をもたらしています。
IBMでは、社員一人ひとりが仕事で本来の自分らしさを発揮しながら、社会にポジティブな影響を与えることができるよう、インクルージョンとコラボレーションの文化を育んでいます。
IBMは、環境責任に対する真の成果を推進するために、計画的な行動を取り続けています。
IBMは、倫理をテクノロジーに統合する分野横断的で多角的なアプローチを通じて、責任あるAIを推進しています。
彼は、IBM watsonxを用いて、自律的4足歩行ロボット「REX」（Rescue & Explorationの頭文字）を開発しました。
彼は、振興国経済でのデータ駆動型のエネルギーとインフラストラクチャー介入を可能にするソリューションの提供を支援する取り組みを推進しています。
世界をより良い場所できると信じているKim氏は、地域のボランティア活動を通じてその信念を現実に変えています。
IBMは、Forbes誌の「新卒者にとって最も働きがいのある企業」の1社に選ばれ、見習い制度と新人プログラムへの投資に対する当社の取り組みが裏付けられました。
IBMは、インドのInstitute of Directorsからサステナビリティーに関して2024年Golden Peacock Awardを受賞しました。
IBMは、IBM z16で2023年度SEAL Business Sustainability AwardsのSEAL Sustainable Product Awardを受賞しました。