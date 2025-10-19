IBMでは、自社の人材、テクノロジー、パートナーやリーダーのコミュニティーを組み合わせて、前向きな変化を生み出しています。IBMのイノベーションとコラボレーションへの取り組みにより、IBMは差し迫った課題に取り組み、世界中のコミュニティーでの生活を改善していきます。