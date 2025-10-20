IBM Impact Accelerator

非営利団体や官公庁・自治体にIBMのテクノロジーとAIソリューションを提供し、世界中のコミュニティーを支援
IBM Impact Acceleratorは、AIなどのテクノロジーや専門家のエコシステムを通じて、環境や経済のストレスに直面している世界中のコミュニティーを支援するソーシャル・イノベーション・プログラムです。
IBM Impact Acceleratorはこれまでに、持続可能な農業、クリーン・エネルギー、水管理、レジリエントな都市に焦点を当てた4つのグループで、20のグローバル・プロジェクトをサポートしてきました。
IBMの差別化要因は、以下のとおりです。
世界中の小規模農家にツールとインサイトを提供します。
ソリューション：Deltares Aqualityアプリ
プロジェクトの場所：オランダ
オランダを拠点とする非営利研究組織のDeltaresは、IBMと提携してDeltares Aqualityアプリの強化と範囲拡大を図り、農家が硝酸塩濃度を監視して、栄養素の損失と地域の水質に関する洞察を得るのに役立つ技術ソリューションを開発しています。
ソリューション：OpenHarvest
プロジェクトの場所：マラウイ
IBMと世界的な非営利団体Heifer Internationalが共同で開発したOpenHarvestは、視覚的な農業データを広く利用可能にし、AIと気候モデリングによってマラウイの農家に専門的な推奨事項を（SMSテキスト・メッセージ経由で）提供し、農場と畑の管理を向上させるモバイル・アプリケーションです。
ソリューション：YvY
プロジェクトの場所：ラテンアメリカ
Plan21とIBMは、コスタリカ工科大学（TEC）の開発者とともに、モバイル・アプリケーション「YvY」の開発をサポートしました。このアプリケーションは、気象データ、農業データ、二酸化炭素排出量の計算から得られる洞察を活用して生産管理を容易にし、環境ストレスに一層適応するための技術トレーニングを農家に提供します。
ソリューション：CRM Connect
プロジェクトの場所：インド
IBMとNature Conservancy Center Indiaは、CRM Connectという公開情報プラットフォームを開発しました。これは、インドにおける再生型農業の実践を促進するためのダッシュボードとWebポータルであり、農業の持続可能性を促進し、地域社会に対する環境ストレスの影響を軽減することを目的としています。
ソリューション：Liquid Prep、土壌と水質評価ツール（「SWAT」）VEXA
プロジェクトの拠点：米国
IBMとTexas A&M AgriLife社は連携して、農家が水の使用を最適化するのに役立つLiquid Prepや、土壌と水に関する洞察を提供する対話型生成AIバーチャル・アシスタントのSWAT VEXAなどのソリューションを使用して、持続可能な農業を推進しています。これらのソリューションは、米国の農業地域と都市地域の両方で、農家、水と土地の管理者、コミュニティーをサポートすることを目的としています。
電力の利用、再生可能エネルギーの利用、エネルギー移行への取り組みを支援します。
ソリューション：Green Taqa
プロジェクトの場所：エジプト
IBMとEnvironmental Without Borders Foundation（EWBF）が構築したGreen Taqaは、エジプト全土のコミュニティー向けに、クリーンなエネルギー資源と供給業者の利用を拡大するよう設計された、革新的なプラットフォーム・エコシステムです。
詳細はこちら
ソリューション：Open Building InsightsとModeling Urban Growth
プロジェクトの場所：ケニアとインド
IBMとSustainable Energy for All（SEforAll）は、Open Building InsightsとModeling Urban Growthという2つのプロジェクトに共同で取り組み、政策立案者が発展途上地域の地域社会におけるエネルギーとインフラのニーズを特定できるようにしました。
ソリューション：電力アクセス予測（AIモデル）とクリーン・エネルギー公平性指数（統計地理空間モデル）
プロジェクトの場所：グローバル・サウス—アフリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東
データ駆動型の意思決定を支援するために、IBMとUNDPは、複雑なエネルギー問題を分析するための新しいインタラクティブ・モデルを立ち上げました。
Net Zero Atlantic社はIBMと協力して、ノバスコシア州のエネルギー・システムの将来に向けて、環境と社会経済への影響を地理空間的に表示するインタラクティブなデジタル・ツールを作成しました。最終的な目標は、ノバスコシア州の先住民コミュニティーが高度なモデリング機能を活用して、エネルギーと開発計画のための情報を提供できるようにすることです。
宮古島市の官公庁・自治体は、IBMと協力して、日本の台風により深刻な環境ストレスに直面している遠隔地にあるコミュニティーの宮古島で、観光業や農業向けに地元の環境を整え、住民を支援することを目的として、マイクログリッドを設置するなど再生可能エネルギーに関するストラテジーの開発を支援しました。
水不足と水質の悪化に直面している地域社会にサービスを提供します。
ソリューション：My FarmWell
プロジェクトの場所：中東・北アフリカ（MENA）地域
IBMとシャリジャ大学は、水不足の課題に対処し、持続可能な農業を促進するためのモバイル・アプリケーション、My FarmWellを開発しました。このアプリは、IBM Cloudと地域固有の水・気候データを統合し、農家に農場レベルの洞察をタイムリーに提供します。
IBMとバンガロールのシカゴ・トラスト大学は、インドの水質情報を集約し、水質情報へのアクセスを民主化し、主要な官公庁・自治体や非営利団体の水資源管理の改善を支援することを目的に設計されたツールを開発・デプロイします。
IBMとイリノイ大学は協力して、AI搭載の洪水モデルを構築しています。watsonx.aiやIBM CloudなどのIBMテクノロジーを活用することで、米国のアパラチア山脈における降雨量予測と洪水予測を改善することを目指しています。
IBMとInstituto Yaranduは、地元のユーティリティーと官公庁・自治体とともに、ブラジルの衛生インフラ計画のためのクラウドベースのプラットフォームを構築します。
IBMとWater Corporationは、アボリジニー・コミュニティーズ・ウォーター・サービスの水質に関する取り組みを中心に、ダッシュボードとレポートを通じて提供されるデータとAIの強化に取り組みます。
テクノロジー主導のソリューションをもたらし、都市のレジリエンスを強化します。
IBMと、世界の主要都市の100人近くの市長で構成されるグローバル・ネットワークであるC40 Citiesは、共同でデータ駆動型のAI搭載ソリューションを開発しています。これにより、都市は極度の暑さやヒートアイランド現象の結果として発生する可能性のある潜在的なリスクを分析できるようになります。新しいソリューションは、国家レジリエンスの取り組みを強化しながら、都市が人口のヘルスリスクや経済的負担を軽減するためのストラテジーを策定できるようにすることを目指しています。
IBMは、世界食糧計画USAとの協定を通じて、国連世界食糧計画（WFP）と協力し、高度なAIとデータ機能でWFPの地理空間ツール「GeoTar」を強化しています。GeoTarは脆弱性マップを作成し、ターゲティングや優先順位付けなどの運用上の意思決定の改善に役立ちます。この新機能は、干ばつ、洪水、土砂崩れなどの環境災害によって混乱が生じる可能性がある、世界的な飢餓との闘いや食料安全保障の改善に取り組んでいるWFP各国事務所をサポートします。
IBMと非営利の統合教育機関向け医療システムであるMass General Brighamは、猛暑に直面する健康システムや地域の健康センター用のAIツールの開発に協力して取り組んでいます。このツールは、超局所的な猛暑を予測し、リスクにさらされている患者を特定し、熱波が差し迫ったときに信頼できる自動警告を配信するために構築されます。新しいソリューションは、患者が利用できるリソースを通知するとともに、臨床医が患者の危険因子をスクリーニングして介入することで、予防措置を講じるのに役立ちます。
IBMとJanaagraha Center for Citizenship and Democracyは、協力して都市データと分析プラットフォームを構築しています。このプラットフォームは、都市レベルのデータを統合することで、サービス提供の改善や持続可能な都市開発の促進など、都市住民の生活の質の向上を目指すインドの官公庁・自治体による情報に基づいた介入について、データに基づく意思決定ができるように設計されます。
IBMと、持続可能で社会的に公正で公平、かつ民主的な都市を推進する非営利団体Kota Kitaは、環境ストレスにさらされているサマリンダ（インドネシア）市民のニーズを特定し、それに応えるための新しいAIモデルを共同で開発しています。このモデルは、自然災害などの物理的な脆弱性や、人口増加やきれいな水の確保などの経済的および社会的変数を考慮するように設計されています。
科学技術とイノベーションが環境ストレスへの取り組みに役立つとともに、社会のニーズに対処できるよう地域社会を支援できるとIBMは考えています。
革新的なテクノロジー活用型ソリューションは、国連の持続可能な開発目標の進捗を現在の66％から90％近くにまで押し上げ、年間14～17兆米ドルのSDG資金ギャップを解消する可能性を秘めています。
IBMは、専門家とテクノロジーを統合することで、コミュニティーを支援するソリューションを拡張し、加速する方法を見つけたいと考えていました。
IBM Sustainability Acceleratorは、それぞれ異なる非営利組織または政府組織と、持続可能な農業、クリーン・エネルギー、水管理、レジリエントな都市の4つのコホートに分かれて20件の取り組みを行っています。
IBMは毎年5つの組織を選出してグループを形成し、国連の持続可能な開発目標に沿って特定のソーシャル・イノベーションの問題領域に取り組むことに重点を置いています。選考プロセスには、非営利団体または官公庁・自治体組織が参加できる公開RFPが含まれます。提案は、実現可能性と影響について検討・評価され、標準的なIBMコンプライアンス・プロセスを通じて精査されます。選考プロセスには、IBM Consultingやリサーチ、ソフトウェア、チーフ・サステナビリティー・オフィス、企業の社会的責任など、さまざまな分野のIBMの専門家からの意見が盛り込まれます。選考基準では、応募者のコミュニティーへのサポート・レベル、提案されたテクノロジー・ソリューションの実現可能性とサステナビリティー、測定と報告に関する応募者の透明性などが考慮されます。
IBMは組織と協力して、地域社会に直接利益をもたらす技術的ソリューションを設計・開発・展開します。この経験を通じて、IBMはIBM watsonxやGranite AIモデル、IBM Cloud、IBM Environmental Intelligence、Red Hatのオープンソース・テクノロジーなどのプラットフォームへのアクセスを提供しているほか、長期的な能力を培うための技術指導を行います。参加企業として選ばれた組織は、IBMのテクノロジーとサービスおよびリソースへのアクセスを規定するIBM補助金契約を締結する必要があります。
IBM Sustainability Acceleratorは、世界中の非営利団体および政府機関に開かれています。
IBMは毎年このプログラムに5つの組織を選出する予定です。