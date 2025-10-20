IBM Impact Accelerator



IBM Impact Acceleratorは、AIなどのテクノロジーや専門家のエコシステムを通じて、環境や経済のストレスに直面している世界中のコミュニティーを支援するソーシャル・イノベーション・プログラムです。

IBM Impact Acceleratorはこれまでに、持続可能な農業、クリーン・エネルギー、水管理、レジリエントな都市に焦点を当てた4つのグループで、20のグローバル・プロジェクトをサポートしてきました。



IBMの差別化要因は、以下のとおりです。