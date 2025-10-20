IBM Impact Accelerator

非営利団体や官公庁・自治体にIBMのテクノロジーとAIソリューションを提供し、世界中のコミュニティーを支援
未来のイノベーションとテクノロジーとのつながりを象徴するエンジニア。ボストン - 5月21日： 2024年5月21日（火曜日）にボストンBCECで開催された2024 IBM Thinkイベントの様子。（写真：Landon Nodeman）
IBMの取り組み


IBM Impact Acceleratorは、AIなどのテクノロジーや専門家のエコシステムを通じて、環境や経済のストレスに直面している世界中のコミュニティーを支援するソーシャル・イノベーション・プログラムです。

IBM Impact Acceleratorはこれまでに、持続可能な農業、クリーン・エネルギー、水管理、レジリエントな都市に焦点を当てた4つのグループで、20のグローバル・プロジェクトをサポートしてきました。


IBMの差別化要因は、以下のとおりです。

  • 地球規模、地域への影響

  • 2年間のプログラム期間

  • 参加費用無料

  • コミュニティーにフォーカス

持続可能な農業

クリーン・エネルギー

水の管理

回復力のある都市

私たちのサービス

よくある質問

科学技術とイノベーションが環境ストレスへの取り組みに役立つとともに、社会のニーズに対処できるよう地域社会を支援できるとIBMは考えています。

IBM Sustainability Acceleratorは、それぞれ異なる非営利組織または政府組織と、持続可能な農業クリーン・エネルギー水管理レジリエントな都市の4つのコホートに分かれて20件の取り組みを行っています。

IBMは毎年5つの組織を選出してグループを形成し、国連の持続可能な開発目標に沿って特定のソーシャル・イノベーションの問題領域に取り組むことに重点を置いています。選考プロセスには、非営利団体または官公庁・自治体組織が参加できる公開RFPが含まれます。提案は、実現可能性と影響について検討・評価され、標準的なIBMコンプライアンス・プロセスを通じて精査されます。選考プロセスには、IBM Consultingやリサーチ、ソフトウェア、チーフ・サステナビリティー・オフィス、企業の社会的責任など、さまざまな分野のIBMの専門家からの意見が盛り込まれます。選考基準では、応募者のコミュニティーへのサポート・レベル、提案されたテクノロジー・ソリューションの実現可能性とサステナビリティー、測定と報告に関する応募者の透明性などが考慮されます。

IBMは組織と協力して、地域社会に直接利益をもたらす技術的ソリューションを設計・開発・展開します。この経験を通じて、IBMはIBM watsonxやGranite AIモデル、IBM Cloud、IBM Environmental Intelligence、Red Hatのオープンソース・テクノロジーなどのプラットフォームへのアクセスを提供しているほか、長期的な能力を培うための技術指導を行います。参加企業として選ばれた組織は、IBMのテクノロジーとサービスおよびリソースへのアクセスを規定するIBM補助金契約を締結する必要があります。

IBM Sustainability Acceleratorは、世界中の非営利団体および政府機関に開かれています。

IBMは毎年このプログラムに5つの組織を選出する予定です。