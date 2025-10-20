IBMは、企業の社会的責任について長年にわたって取り組んでおり、従業員と世界のコミュニティーにとってより良い世界を創造するという共通の目標を推進しています。
私たちは、非営利団体、大学、官公庁・自治体と協力して、影響力と取り組みを拡大し、永続的で有意義な変化を生み出しています。
IBMは、仕事の未来に投資し、テクノロジーとAI教育プログラムへのアクセスを拡大する戦略的アプローチを採用し、人材パイプラインを構築するための戦略的アプローチを採用しています。
専門家とテクノロジーを融合させ、世界中の人々の生活と経済機会を改善し、永続的でスケーラブルな影響をを生み出すことを目指しています。
世界中の地域社会を支援することは、私たちの仕事の中心であり、私たちの取り組みの基礎です。
2030年までに3,000万人のスキルを育成し、2026年までに200万人のAI学習者にトレーニングを実施
2028年までに最大7,500万米ドルの現金とテクノロジーとサービスに現物での寄付を提供
2025年末までに400万時間のボランティア活動を達成するという目標を達成
教育プログラム、スキル、ソーシャル・イノベーションに沿った目的主導の取り組みに参加
学習者と教育者に、未来の仕事ためのAIスキルと認証情報を提供
AIと専門家のコラボレーションを通じて世界中のコミュニティーを支援
AIの力を活用して非営利団体の業務を変革し、その影響を拡大