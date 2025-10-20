実際のインパクト

IBMは、企業の社会的責任について長年にわたって取り組んでおり、従業員と世界のコミュニティーにとってより良い世界を創造するという共通の目標を推進しています。

ソーシャル・インパクト

私たちは、非営利団体、大学、官公庁・自治体と協力して、影響力と取り組みを拡大し、永続的で有意義な変化を生み出しています。
主要課題
教育プログラムとスキル

IBMは、仕事の未来に投資し、テクノロジーとAI教育プログラムへのアクセスを拡大する戦略的アプローチを採用し、人材パイプラインを構築するための戦略的アプローチを採用しています。
ソーシャル・イノベーション

専門家とテクノロジーを融合させ、世界中の人々の生活と経済機会を改善し、永続的でスケーラブルな影響をを生み出すことを目指しています。
寄付とボランティア活動

世界中の地域社会を支援することは、私たちの仕事の中心であり、私たちの取り組みの基礎です。
私たちの目標 30M

2030年までに3,000万人のスキルを育成し、2026年までに200万人のAI学習者にトレーニングを実施

 7,500万

2028年までに最大7,500万米ドルの現金とテクノロジーとサービスに現物での寄付を提供

 4M

2025年末までに400万時間のボランティア活動を達成するという目標を達成

影響力のストーリー

IBMでは、より良い世界を創造するという取り組みが、IBMの企業文化や、従業員と地域社会の献身的な姿勢を推進しています。

CSRの実際の影響を見る

プログラム

代表的なボランティア・プログラム

教育プログラム、スキル、ソーシャル・イノベーションに沿った目的主導の取り組みに参加

IBM SkillsBuild

学習者と教育者に、未来の仕事ためのAIスキルと認証情報を提供

IBM Impact Accelerator

AIと専門家のコラボレーションを通じて世界中のコミュニティーを支援

インパクトのためのIBM AI

AIの力を活用して非営利団体の業務を変革し、その影響を拡大

ニュースルーム

大学全体の次世代開発者のAIスキルを向上
AI搭載のソーシャル・イノベーションで、よりレジリエントな都市を構築
IBMは2026年末までに200万人にAIトレーニングを実施することを約束
SEforALLとIBMがエネルギーと都市開発のための新しいAIソリューションを発表