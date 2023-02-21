ETWプロバイダーに対する直接カーネル・オブジェクト操作（DKOM）攻撃。

時間の経過とともに、Windows上のセキュリティー軽減と検知テレメトリーは大幅に向上してきました。適切に構成された EDR（エンドポイントの検知と対応） ソリューションとこれらの機能を組み合わせると、エクスプロイテーション後に対する重要な障壁となります。攻撃者は、検知のヒューリスティックを回避するために、戦術、技術、手順（TTP）を開発し、それを反復するための絶え間ないコストに直面しています。IBM Security X-Forceの敵対者シミュレーション・チームでも、この同じ問題に直面しています。私たちのチームは、大規模かつ最も厳しい環境のいくつかにおいて、高度な脅威機能をシミュレートする任務を負っています。複雑で微調整されたセキュリティー・ソリューションと、十分な訓練を受けたセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）チームの組み合わせが、トレードクラフトには非常に重い負担をかけます。場合によっては、特定の（通常は特定のテクノロジー・スタックに関連付けられている）TTPの使用が3～4カ月程度で完全に時代遅れになることもあります。

攻撃者は、Windowsカーネルでのコード実行を活用して、これらの保護策の一部を改ざんしたり、多数のユーザー・ランド・センサーを完全に回避したりすることを選択する場合があります。こうした機能のデモンストレーションは、1999 年にPhrack Magazineで初めて公開されました。この間に、脅威アクター（TA）がエクスプロイテーション後の目的にカーネル・ルートキットを使用したケースが数多く報告されています。古い例では、Derusbi Familyや Lambertsツールキットなどがあります。

従来、この種の機能は主に高度なTAに限定されていました。しかし、近年では、コモディティ攻撃者がエンドポイント上でのアクションを容易にするために、 Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD)エクスプロイテーション・プリミティブを使用するケースが増えています。実際にこれらの技術は、単純なタスクに限定された極めて原始的なものでしたが、より高性能なデモンストレーションも存在しています。

2022年9月末、ESETの研究者たちは、LazarusのTAがベルギーやオランダのエンティティに対しデータ流出を目的とした複数の攻撃で使用した、カーネル機能に関するホワイト・ペーパーを発表しました。このペーパーでは、ペイロードがOS/AV/EDRテレメトリーを盲点化するために使用する多数のDirect Kernel Object Manipulation（DKOM）プリミティブについて説明しています。これらの技術に関する公的研究はほとんどありません。カーネル・エクスプロイト後のトレードクラフトをより徹底的に理解することは、防衛のために重要です。よく聞く、古典的で単純な議論は、昇格された権限を持つ攻撃者は何でもできるので、そのシナリオで機能をモデル化する必要性がどこにあるのか、というものです。これは弱いスタンスです。防御側は、攻撃者がどのような機能を持っているのか、どのようなデータ・ソースが信頼できるのか（また、どのデータ・ソースが信頼できないのか）、どのような封じ込めオプションが存在するか、および高度な技術が（たとえその検知を実行する機能が存在しない場合でも）どのように検知されるかを理解する必要があります。この投稿では、特にKernelEvent Tracing forWindows（ETW）構造体にパッチを当てて、プロバイダを無効または操作不能にすることに焦点を当てていきます。この手法について背景を説明し、攻撃者がカーネルETW構造を操作する方法を分析し、これらの構造を見つける仕組みについていくつかお話しします。最後に、この手法がLazarusによってペイロードにどのように実装されたかをレビューします。