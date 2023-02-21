ETWプロバイダーに対する直接カーネル・オブジェクト操作（DKOM）攻撃。

この投稿では、IBM Security X-Force Redの攻撃的ハッカーが、昇格された特権を持つ攻撃者がそのアクセスを利用して、Windows Kernelのエクスプロイテーション後の機能をステージングする方法を分析しています。ここ数年、公開されているアカウントでは、それほど洗練されていない攻撃者が目的を達成するためにこの手法を使用していることがますます明らかになっています。したがって、この機能に焦点を当て、その潜在的な影響について学ぶことは重要です。具体的には、この投稿では、カーネル・エクスプロイテーションを使用してETWセンサーを盲点化する方法と、それを昨年実際に特定されたマルウェア・サンプルに結び付ける方法について評価します。
時間の経過とともに、Windows上のセキュリティー軽減と検知テレメトリーは大幅に向上してきました。適切に構成された EDR（エンドポイントの検知と対応） ソリューションとこれらの機能を組み合わせると、エクスプロイテーション後に対する重要な障壁となります。攻撃者は、検知のヒューリスティックを回避するために、戦術、技術、手順（TTP）を開発し、それを反復するための絶え間ないコストに直面しています。IBM Security X-Forceの敵対者シミュレーション・チームでも、この同じ問題に直面しています。私たちのチームは、大規模かつ最も厳しい環境のいくつかにおいて、高度な脅威機能をシミュレートする任務を負っています。複雑で微調整されたセキュリティー・ソリューションと、十分な訓練を受けたセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）チームの組み合わせが、トレードクラフトには非常に重い負担をかけます。場合によっては、特定の（通常は特定のテクノロジー・スタックに関連付けられている）TTPの使用が3～4カ月程度で完全に時代遅れになることもあります。
攻撃者は、Windowsカーネルでのコード実行を活用して、これらの保護策の一部を改ざんしたり、多数のユーザー・ランド・センサーを完全に回避したりすることを選択する場合があります。こうした機能のデモンストレーションは、1999 年にPhrack Magazineで初めて公開されました。この間に、脅威アクター（TA）がエクスプロイテーション後の目的にカーネル・ルートキットを使用したケースが数多く報告されています。古い例では、Derusbi Familyや Lambertsツールキットなどがあります。
従来、この種の機能は主に高度なTAに限定されていました。しかし、近年では、コモディティ攻撃者がエンドポイント上でのアクションを容易にするために、 Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD)エクスプロイテーション・プリミティブを使用するケースが増えています。実際にこれらの技術は、単純なタスクに限定された極めて原始的なものでしたが、より高性能なデモンストレーションも存在しています。
2022年9月末、ESETの研究者たちは、LazarusのTAがベルギーやオランダのエンティティに対しデータ流出を目的とした複数の攻撃で使用した、カーネル機能に関するホワイト・ペーパーを発表しました。このペーパーでは、ペイロードがOS/AV/EDRテレメトリーを盲点化するために使用する多数のDirect Kernel Object Manipulation（DKOM）プリミティブについて説明しています。これらの技術に関する公的研究はほとんどありません。カーネル・エクスプロイト後のトレードクラフトをより徹底的に理解することは、防衛のために重要です。よく聞く、古典的で単純な議論は、昇格された権限を持つ攻撃者は何でもできるので、そのシナリオで機能をモデル化する必要性がどこにあるのか、というものです。これは弱いスタンスです。防御側は、攻撃者がどのような機能を持っているのか、どのようなデータ・ソースが信頼できるのか（また、どのデータ・ソースが信頼できないのか）、どのような封じ込めオプションが存在するか、および高度な技術が（たとえその検知を実行する機能が存在しない場合でも）どのように検知されるかを理解する必要があります。この投稿では、特にKernelEvent Tracing forWindows（ETW）構造体にパッチを当てて、プロバイダを無効または操作不能にすることに焦点を当てていきます。この手法について背景を説明し、攻撃者がカーネルETW構造を操作する方法を分析し、これらの構造を見つける仕組みについていくつかお話しします。最後に、この手法がLazarusによってペイロードにどのように実装されたかをレビューします。
ETWは、Windowsオペレーティングシステムに組み込まれた高速トレースの設備です。アプリケーション、ドライバー、オペレーティングシステムによるイベントとシステム・アクティビティのログ記録を可能にし、デバッグ、性能分析、セキュリティー診断のためにシステム動作を詳細に可視化します。
このセクションでは、カーネルETWとそれに関連する攻撃対象領域の概要を説明します。これは、ETWプロバイダーの操作に関わる仕組みや、その操作に関連する影響をより深く理解する上で役立ちます。
この記事では、カーネル空間の攻撃対象領域に焦点を当てています。
この投稿では、「図2」に示す最初の攻撃カテゴリー内の攻撃のみを考慮し、トレースが無効化されているか、何らかの方法で変更されています。
注意として、Windowsの不透明な構造を検討する場合、これらは変更される可能性があり、実際にはWindowsのバージョン間で頻繁に変更されることを覚えておくことが常に重要です。これは、カーネル・データを破棄する場合には特に重要です。間違いがあると、死のブルー・スクリーン（BSoD）が発生する可能性が高いからです。
カーネルプロバイダーは、ntoskrnl によってエクスポートされた関数nt!EtwRegisterを使用して登録されます。デコンパイルされたバージョンの関数は、以下のとおりです。
完全な初期化は内部のEtwpRegistrationKMPProvider関数内で行われますが、ここでの主なポイントは2つあります。
Binarlyが図2のスライドで強調した構造を簡単にリストしてみましょう。
_ETW_REG_ENTRY構造の64ビットの完全なリストを以下に示します。追加の詳細については、Geoff Chappell のブログをご覧ください。この構造は、 Vergiliusプロジェクトでさらに詳しくご紹介しています。
// 0x70 bytes (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _ETW_REG_ENTRY
{
struct _LIST_ENTRY RegList; //0x0
struct _LIST_ENTRY GroupRegList; //0x10
struct _ETW_GUID_ENTRY* GuidEntry; //0x20
struct _ETW_GUID_ENTRY* GroupEntry; //0x28
union
{
struct _ETW_REPLY_QUEUE* ReplyQueue; //0x30
struct _ETW_QUEUE_ENTRY* ReplySlot[4]; //0x30
struct
{
VOID* Caller; //0x30
ULONG SessionId; //0x38
};
};
union
{
struct _EPROCESS* Process; //0x50
VOID* CallbackContext; //0x50
};
VOID* Callback; //0x58
USHORT Index; //0x60
union
{
USHORT Flags; //0x62
struct
{
USHORT DbgKernelRegistration:1; //0x62
USHORT DbgUserRegistration:1; //0x62
USHORT DbgReplyRegistration:1; //0x62
USHORT DbgClassicRegistration:1; //0x62
USHORT DbgSessionSpaceRegistration:1; //0x62
USHORT DbgModernRegistration:1; //0x62
USHORT DbgClosed:1; //0x62
USHORT DbgInserted:1; //0x62
USHORT DbgWow64:1; //0x62
USHORT DbgUseDescriptorType:1; //0x62
USHORT DbgDropProviderTraits:1; //0x62
};
};
UCHAR EnableMask; //0x64
UCHAR GroupEnableMask; //0x65
UCHAR HostEnableMask; //0x66
UCHAR HostGroupEnableMask; //0x67
struct _ETW_PROVIDER_TRAITS* Traits; //0x68
};
_ETW_REG_ENTRY内のネストされたエントリの1つは、_ETW_GUID_ENTRY構造であるGuidEntryです。この文書化されていない構造の詳細については、Geoff Chappell のブログ(こちら)およびVergilius Projectを参照してください。
// 0x1a8 bytes (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22
struct _ETW_GUID_ENTRY
{
struct _LIST_ENTRY GuidList; //0x0
struct _LIST_ENTRY SiloGuidList; //0x10
volatile LONGLONG RefCount; //0x20
struct _GUID Guid; //0x28
struct _LIST_ENTRY RegListHead; //0x38
VOID* SecurityDescriptor; //0x48
union
{
struct _ETW_LAST_ENABLE_INFO LastEnable; //0x50
ULONGLONG MatchId; //0x50
};
struct _TRACE_ENABLE_INFO ProviderEnableInfo; //0x60
struct _TRACE_ENABLE_INFO EnableInfo[8]; //0x80
struct _ETW_FILTER_HEADER* FilterData; //0x180
struct _ETW_SILODRIVERSTATE* SiloState; //0x188
struct _ETW_GUID_ENTRY* HostEntry; //0x190
struct _EX_PUSH_LOCK Lock; //0x198
struct _ETHREAD* LockOwner; //0x1a0
};
最後に、_ETW_GUID_ENTRY内のネストされたエントリの1つは、_TRACE_ENABLE_INFO構造であるProviderEnableInfoです。このデータ構造の要素についての詳細は、Microsoftの公式 ドキュメンテーションおよびVergilius プロジェクトを参照してください。この構造の設定は、プロバイダーのオペレーションと機能に直接影響します。
// 0x20 bytes (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _TRACE_ENABLE_INFO
{
ULONG IsEnabled; //0x0
UCHAR Level; //0x4
UCHAR Reserved1; //0x5
USHORT LoggerId; //0x6
ULONG EnableProperty; //0x8
ULONG Reserved2; //0xc
ULONGLONG MatchAnyKeyword; //0x10
ULONGLONG MatchAllKeyword; //0x18
};
ある程度の理論的背景は良いですが、トピックをより深く理解するには、具体的な使用例を確認するのが常に最善です。例を簡単に考えてみましょう。ほとんどのクリティカルなカーネルETWプロバイダーは、エクスポートされない「nt!EtwpInitialize」内で初期化されます。この機能の中を見ると、約15社のプロバイダーが明らかになります。
Microsoft Windows-脅威インテリジェンス（EtwTi）エントリーを例に挙げると、グローバルなThreatIntProviderGuidパラメーターをチェックして、このプロバイダーのGUIDを回復できます。
このGUIDをオンラインで検索すると、正しい値（f4e1897c-bb5d-5668-f1d8-040f4d8dd344）が復元されたことがすぐにわかります。
登録処理パラメーターであるEtwThreatIntProvRegHandlingが使用されているインスタンスを見て、その使用方法を分析してみましょう。ハンドルが参照される場所の1つは、nt!EtwTiLogDriverObjectUnLoadです。この関数の名前から、ドライバー・オブジェクトがカーネルによってアンロードされたときにイベントを生成することを意味していることが直感できます。
nt!EtwEventEnabled 関数と nt!EtwProviderEnabled 関数は両方とも、ここでは引数の 1 つとして登録処理を渡します。何が起こっているかをより深く理解するために、これらのサブ機能の1つを見てみましょう。
確かに、これについて従うのは少し困難です。ただし、ポインターの算術は特に重要ではありません。代わりに、この機能が登録処理をどのように処理するかに焦点を当ててみましょう。この機能は、_ETW_REG_ENTRY構造とそのサブ構造（GuidEntryプロパティなど）の多くのプロパティを検証するようになっています。
struct _ETW_REG_ENTRY
{
…
struct _ETW_GUID_ENTRY* GuidEntry; //0x20
…
}
そしてGuidEntry->ProviderEnableInfoプロパティ。
struct _ETW_GUID_ENTRY
{
…
struct _TRACE_ENABLE_INFO ProviderEnableInfo; //0x60
…
}
その後、関数は同様のレベルベースのチェックを行います。最後に、この関数はtrueまたはfalseを返し、プロバイダーが指定されたレベルとキーワードでのロギングが有効になっているかどうかを示します。詳細については、Microsoft の公式ドキュメンテーションを参照してください。
登録処理を通じてプロバイダーがアクセスされる場合、それらの構造の整合性がプロバイダーの運用にとって非常に重要になることがわかります。逆に、攻撃者がこれらの構造を操作できた場合、呼び出し元の制御フローに影響を与えて、記録されるイベントをドロップしたり排除したりすることができます。
Binarly社の攻撃対象領域を振り返り、軽量分析に基づいて、イベント収集を阻止するためのいくつかのストラテジーを立案することができます。
ETW に対する DKOM 攻撃がどのようなものかについては、今ではよく分かっています。ここで、Lazarusマルウェアが脆弱な要因をロードすることで実現しているように、アタッカーがKernel Read/Writeプリミティブを与える脆弱性を持っていると仮定します。欠けているのは、これらの登録処理を見つける方法です。
これらのハンドルを見つけるための2つの主要な手法の概要を説明し、LazarusがKernelペイロードで使用する1つのバリエーションを示します。
まず、Kernel ASLRはありますが、ローカル攻撃者がMedIL以上でコードを実行できる場合、この境界はセキュリティー境界ではない、と説明することが賢明です。サンドボックスまたはLowILのシナリオでのみ制限されているカーネル・ポインターを漏洩する方法は数多くあります。背景としては、Alex Ionescuの『I Got 99 Problems But a Kernel Pointer Ain't One』を見てみてください。これらの多くの手法は今でも有効です。
ここで選択したツールは、SystemModuleInformation クラスの ntdll!NtQuerySystemInformation です。
internal static UInt32 SystemModuleInformation = 0xB;
[DllImport(“ntdll.dll”)]
internal static extern UInt32 NtQuerySystemInformation(
UInt32 SystemInformationClass,
IntPtr SystemInformation,
UInt32 SystemInformationLength,
ref UInt32 ReturnLength);
この関数は、カーネル空間にロードされているすべてのモジュールのライブベース所在地を返します。その時点で、これらのモジュールをディスク上で解析し、生ファイルのオフセットを相対仮想所在地に変換したり、その逆の変換を行ったりすることができます。
public static UInt64 RvaToFileOffset(UInt64 rva, List<SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER> sections)
{
foreach (SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER section in sections)
{
if (rva >= section.VirtualAddress && rva < section.VirtualAddress + section.VirtualSize)
{
return (rva – section.VirtualAddress + section.PtrToRawData);
}
}
return 0;
}
public static UInt64 FileOffsetToRVA(UInt64 fileOffset, List<SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER> sections)
{
foreach (SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER section in sections)
{
if (fileOffset >= section.PtrToRawData && fileOffset < (section.PtrToRawData + section.SizeOfRawData))
{
return (fileOffset – section.PtrToRawData) + section.VirtualAddress;
}
}
return0;
}
攻撃者は、標準のロード・ライブラリーAPI呼び出し（例：ntdll!LdrLoadDll）を使用して、これらのモジュールをユーザーランド・プロセスにロードすることもできます。そうすることで、ファイル・オフセットをRVAに変換する複雑な作業を回避できます。ただし、運用セキュリティー（OpSec）の観点から見ると、これはより多くの検知テレメトリーを生成する可能性があるため、理想的ではありません。
可能な限り、これは私が好む手法です。なぜなら、パッチ変更の影響が少なくなるため、モジュールのバージョン間でリークの移植性が向上するからです。欠点は、漏えいしたいオブジェクトの既存のガジェットチェーンに依存していることです。
ETW登録処理については、Microsoft-Windows-脅威インテリジェンスを例に挙げます。以下に、nt!EtwRegistrationの呼び出し全文を示します。
ここでは、登録ハンドルであるEtwThreatIntProvRegHandlingへのポインタをリークしたいと考えます。図8の最初の行でparam_4 にロードされたものを示します。このポインターは、カーネル・モジュールの.dataセクション内のグローバルに解決されます。この呼び出しはエクスポートされていない関数で発生するため、その所在地を直接漏洩することはできません。代わりに、このグローバルがどこで参照されているかを調べ、所在地が漏洩できる機能で使用されているかどうかを確認する必要があります。
こちらのエントリーの一部を調べると、nt!KeInsertQueueApcの候補者がすぐに見つかります。
この候補者が有力な候補である理由はいくつかあります。
アセンブリを見ると、次のレイアウトが表示されます。
そうすれば、この登録処理を漏洩させることは簡単になります。脆弱性を利用してバイトの配列を読み出し、最初のmov R10命令を検索して、グローバル変数の相対仮想オフセットを計算します。計算は次のようになります。
Int32 pOffset = Marshal.ReadInt32((IntPtr)(pBuff.ToInt64() + i + 3));
hEtwTi = (IntPtr)(pOffset + i + 7 + oKeInsertQueueApc.pAddress.ToInt64());
登録ハンドルを使用すると、_ETW_REG_ENTRYデータ構造にアクセスできるようになります。
一般に、このようなガジェット・チェーンは、さまざまなカーネル・データ構造を漏洩するために使用できます。ただし、そのようなガジェット・チェーンを見つけることが常に可能とは限らず、場合によってはガジェット・チェーンに複数の複雑な段階があることがあることを指摘しておく価値があります。たとえば、ページ・ディレクトリー・エントリ (PDE) 定数を漏洩する可能性のあるガジェット・チェーンは、次のようになります。
MmUnloadSystemImage -> MiUnloadSystemImage -> MiGetPdeAddress
実際、ETW登録処理を大まかに分析した結果、ほとんどの登録手続きには上記のように使用できる適切なガジェット・チェーンがないことが明らかになりました。
これらのETW登録ハンドルを漏洩させるもう1つの主なオプションは、ライブ・カーネル・メモリーまたはディスク上のモジュールから、メモリー・スキャンを使用することです。ディスク上のモジュールをスキャンする場合、ファイル・オフセットをRVAに変換できることに注意してください。
このアプローチは、固有のバイト・パターンを特定し、それらのパターンをスキャンし、最後にパターンの一致のオフセットでいくつかの操作を実行することで構成されています。これをよりよく理解するために、nt!EtwpInitialize をもう一度見てみましょう。
nt!EtwRegistrationへの呼び出しの大部分（15個）はすべて、この関数にまとめられています。ここでの主なストラテジーは、nt!EtwRegistration への最初の呼び出しの前に表示される固有のパターンと、nt!EtwRegistration への最後の呼び出し後に表示される 2 番目のパターンを見つけることです。これはそれほど複雑ではありません。移植性を向上させるために使用できる1つのトリックは、ワイルドカード・バイト文字列を処理できるパターン・スキャナーを作成することです。これは読者に任せるタスクです。
開始インデックスと停止インデックスが特定されると、その間にあるすべての命令を確認できます。
すべてのCALL命令が見つかると、関数の引数（１番目はETWプロバイダーを識別するGUID）、２番目は登録処理の所在地を抽出することができます。入手した情報で、登録ハンドルに対して情報に基づいたDKOM攻撃を実行し、特定されたプロバイダーのオペレーションに影響を与えることができます。
ESETホワイトペーパーで言及されているFudModleのDLLサンプルを入手し、分析しました。このDLLは、署名された脆弱なDell要因（インラインXORエンコードされた参考情報から）を読み込み、その後、ホスト上のテレメトリーを制限するために、要因に多くのカーネル構造にパッチを適用するように試験運用します。
この投稿の最後に、LazarusがカーネルETW登録処理を見つけるために使用する戦略について確認したいと思います。これは、上記で説明したスキャン方法のバリエーションです。
検索機能の開始時に、Lazarusは nt!EtwRegistration を解決し、この所在地を使用してスキャンを開始します。
この決定は、関数が呼び出される場所に関してその関数が存在する場所に依存しているため、少し特異なものです。新しいコードが導入、削除、または変更される可能性があるため、モジュール内の関数の相対位置はバージョンごとに異なる場合があります。ただし、モジュールのコンパイル方法のため、関数は比較的安定した順序を維持することが期待されます。これは検索速度の最適化だと推測されます。
ntoskrnlでnt!EtwRegisterへの参照を探している場合、この手法を使って見逃されるエントリーは多くないと思われます。Lazarus は追加の分析を行い、欠落したエントリは重要ではないか、パッチを適用する必要がないと判断した可能性もあります。欠落したエントリーは以下で強調表示されます。この戦略を採用すると、Lazarusはスキャンを実行しながら0x7b1de0バイトをスキップできます。スキャナーが遅い場合は無視できる量になる可能性があります。
さらに、スキャンを開始するとき、登録処理の記録を開始する前に、最初の5つのマッチングがスキップされます。以下に、検索機能の一部を示します。
コードは少し難解ですが、プロットのハイライトはわかります。コードは、nt!EtwRegistrationへの呼び出しを探し、登録ハンドルを抽出し、KASLRバイパスを使用してこのハンドルを所在地に変換し、マルウェア構成構造（初期化時に割り当て）内のこの目的のために確保された配列にポインターを保管します。
最後に、Lazarus がこれらのプロバイダーを無効化するために何をしているのかを見てみましょう。
これはほとんど理にかなっています。Lazarusがここで行うのは、先ほど見たグローバル変数をリークさせ、その所在地のポインターをNULLで上書きすることです。これにより、_ETW_REG_ENTRYデータ構造が存在する場合、それへの参照が効果的に消去されます。
私は、いくつかの理由により、示されたトレードクラフトに完全に満足していません。
この手法を科学のために再実装しましたが、トレードクラフトにいくつかの調整を加えました
全体として、調整後、上記の手法は、明らかにこの種の列挙を実行する最良の方法です。最適化されたアルゴリズムでは検索時間がごくわずかであるため、ディスク上のモジュール全体をスキャンし、追加のスキャン後ロジックを使用して成果をフィルタリングすることは理にかなっています。
このような攻撃がどの程度の影響を与えるかを簡単に評価することが賢明です。プロバイダーのデータが削減または完全に排除されると情報の損失が発生しますが、同時にすべてのプロバイダーがセキュリティ上重要なイベントを通知するわけではありません。
ただし、これらのプロバイダーの一部のサブセットは、セキュリティーに敏感です。その最もわかりやすい例が、現在はDefender for エンドポイントと呼ばれているMicrosoft Defender Advanced Threat Protection（MDATP）のコア・データ・ソースであるMicrosoft Windows-脅威インテリジェンス（EtwTi）です。このプロバイダへのアクセスは厳しく制限されており、このプロバイダに登録できるのはEarly Launch Anti マルウェアELAMドライバーのみです。同様に、これらのイベントを受信するユーザーランド・プロセスには、保護ステータス（ProtectedLight / Antimalware）が必要であり、ELAMドライバーと同じ証明書で署名されている必要があります。
EtwExplorerを使えば、このプロバイダーがどのような種類の情報をシグナルできるかをより正確に把握できます。
XML マニフェストは大きすぎてそのすべてをここに含めることはできませんが、DKOM を使用して削減できるデータの種類のアイデアを示す 1 つのイベントを以下に示します。
カーネルは、これまでも、そして次に進む重要であり、Microsoftやサード・パーティー・プロバイダーがオペレーティング・システムの整合性を保護するために取り組む必要がある、重要な領域であり続けます。カーネルにおけるデータ破損は、エクスプロイテーションの主要な機能であるだけでなく、カーネルエクスプロイト開発における主要なコンポーネントでもあります。Microsoftはすでにこの分野で大きな進展を遂げており、仮想化ベースのセキュリティ (VBS)とそのコンポーネントの一つであるカーネルデータ 保護 (KDP)を導入しています。
Windowsオペレーティング・システムの消費者も、これらの進歩を確実に利用して、攻撃者にできるだけ多くのコストを課す必要があります。Windows Defender アプリケーション コントロール (WDAC) を使用して、VBS の安全対策が講じられていること、および潜在的に危険な要因の読み込みを禁止するポリシーが存在していることを確認できます。
コモディティTAがBYOVD攻撃を活用してカーネル空間でDKOMを実行することが増えているため、これらの取り組みはすべてますます重要です。
