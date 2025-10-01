トリプル・ボトム・ラインは3つのPに分けられています。これは、組織が持続可能な慣行をより適切に可視化し、ビジネス全体に統合するのに役立ちます。具体的には、次のとおりです。

人々

これには、ビジネスがすべての利害関係者に与える社会的影響と、現在および将来の世代にどのような価値を生み出すのかが含まれます。人々の中には、顧客、事業を展開するより大きなコミュニティー、従業員、サプライチェーン・パートナー、ベンダーが含まれます。このボトム・ラインは企業の社会的責任（CSR）と密接に関連し、企業内外の社会的公平性を推進する人的資本の取り組みが含まれています。

地球

これは、ビジネスが自然環境と生態系に与える影響であり、害を最小限に抑えて利益を最大にすることを目標としています。このボトム・ラインを測定するには、人々や利益よりも多くの労力が必要となることがよくあります。製品ライフサイクル・アセスメントのような取り組みや、温室効果ガス排出削減のためのより大きな戦略が奨励される場合があります。

利益

「繁栄」とも呼ばれるこのボトム・ラインは、ビジネスの全体的な経済的影響に焦点を当てています。これは、従来の会計上の定義である内部利益のことと誤解されたり、それに限定されたりすることがよくあります。しかし、この文脈では、利益や繁栄は、責任ある納税や雇用創出など、組織のビジネス戦略から社会が受け取る経済的利益を反映しています。