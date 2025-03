Text to Speechとは

Text to speech機能により、GPS やその他のマッピングアプリがドライバーにリアルタイムで指示を伝達できるようになります。Text to Speech以前は、ナビゲーション装置は事前に録音された音声を利用し、左折や右折などのプロンプトを設定していました。Text to Speechにより、運転指示はよりパーソナライズされました。たとえば、GPSは左折する必要がある道路を正確に教えてくれます。