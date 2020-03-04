組織がクラウドへの移行を開始または拡張する際に考慮すべき選択肢の1つは、シングルテナント（専用）とマルチテナント（共有）のいずれのタイプのクラウド・アーキテクチャーを使用するかという点です。
両選択肢にはそれぞれ長所と短所があり、この記事でご説明します。
シングルテナントの場合、管理制御の強化と分離レベルの向上などのメリットがあります。マルチテナントの場合、費用対効果の高いスタートアップ、迅速な拡張、管理と保守のオフロードなどのメリットがあります。
さらなるメリットとして、組織がVMware上のアプリケーションとワークロードをパブリック環境またはハイブリッドクラウド環境に移行する場合、どちらかを選択する必要はありません。アプリケーションやワークロードごとにビジネスにとってベストな選択ができるため、最適な柔軟性と俊敏性を提供します。
ビジネス・リーダーは、ITチームに対してクラウド・ファーストまたはクラウド・オンリーのシナリオを求める傾向が高まっています。多くの場合、それは俊敏性、クラウドの経済性、従業員や顧客のニーズへの対応といった基本的なビジネス上の問題が関係しています。
既存のVMwareフットプリントを使用している企業の場合、クラウド化への最初のステップの1つは、仮想マシン（VM）をクラウドに移行することです。これは、クラウドとオンプレミスのインフラストラクチャー全体で一貫したツールとテクノロジーを使用して、既存のVMwareのワークロードをクラウドに拡張するという考え方です。
このモデルを適切にデプロイすれば、多くのメリットが得られます。これにより、ITチームは次のことが可能になります。
共有のマルチテナント・クラウド・モデルを使用する主なメリットは、コスト削減にあります。IBM Cloud for VMware Solutions Shared（IC4V Shared）のようなソリューションを使用すると、ITチームは必要な柔軟性と拡張性を備えてVMをクラウドに拡張することができます。これにより、従量課金制のオンデマンド型や予約型の料金体系を選択できるようになります。
マルチテナント・クラウド・モデルのもう一つのメリットは、移行が迅速かつ合理的に行われる点です。IT部門は、セルフサービス・コンソールを使ってVMware VMのクラウドへの移行を数分で開始できるため、容量を迅速にスケールアップまたはスケールダウンしてコスト効率を最大化できます。従量課金ベースのクラウド・モデルの場合、多くのITチームは、マルチテナント・モデルが災害復旧サイトの構築や、迅速に動くDevOpsチームやソフトウェア開発チームへのクラウド・リソースの提供に特に効果的であると実感しています。
専用シングルテナント・モデルの主なメリットは、IT部門が更新、パッチ適用、その他のアクティビティーをハイパーバイザー・レベルにまで制御できることです。TechTargetが指摘しているように、専用クラウドは「リソースを大量に消費するワークロードに特に適しており」、「柔軟性とパフォーマンスを促進しながら、組織のダウンタイムとコストを削減するように作られています」。IT部門は、帯域幅やストレージなどの機能に関しても、より多くのカスタマイズを選択できます。
VMwareのワークロードやアプリケーションをクラウドに移行するITチームにとって、マルチテナント環境またはシングルテナント環境のいずれかを選択する必要はありません。組織やアプリケーションのニーズに応じて、どちらの環境も利用できるというのが新しい現実です。重要なのは、既存のVMware環境と、すでに投資してきたすべての知識とツールを活用することです。
適切なソリューションの選び方としては、さまざまなデプロイメントと料金体系を通じて、マルチテナントまたはシングルテナントのいずれかのクラウド・アーキテクチャーを柔軟に利用できるクラウド・プロバイダーを選択することから始まります。
