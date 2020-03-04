両選択肢にはそれぞれ長所と短所があり、この記事でご説明します。

シングルテナントの場合、管理制御の強化と分離レベルの向上などのメリットがあります。マルチテナントの場合、費用対効果の高いスタートアップ、迅速な拡張、管理と保守のオフロードなどのメリットがあります。

さらなるメリットとして、組織がVMware上のアプリケーションとワークロードをパブリック環境またはハイブリッドクラウド環境に移行する場合、どちらかを選択する必要はありません。アプリケーションやワークロードごとにビジネスにとってベストな選択ができるため、最適な柔軟性と俊敏性を提供します。