SECRはStreamlined Energy and Carbon Reporting(リンク ibm.com外)の略で、イギリス(UK)の組織に必須のサステナビリティー報告フレームワークです。組織が排出する温室効果ガス（GHG）排出量だけでなく、エネルギー効率を改善するために取られた取り組みも考慮します。
SECRフレームワークは、組織のエネルギーと炭素の使用に関する利害関係者の透明性を促進すると同時に、コスト削減と排出削減も促進することを目的としています。単にエネルギーと排出を単独で報告するのではなく、SECRフレームワークは、組織に対してナラティブ(取り組みの説明)、方法論(GHG報告基準(リンクはibm.com外にあります)—企業標準などの独立した標準を使用)、原単位比（排出量データをビジネス・メトリックと比較）の提供を要求することで、組織の排出量をコンテキスト化します。
SECRポリシーは、2018年会社(取締役報告書)および有限責任事業組合(エネルギーおよび炭素報告書)規制(ibm.com外部のリンク)が発効した2019年4月1日に実施されました。SECRの導入は、炭素削減コミットメント(リンクはibm.com外部にあります)(CRC)エネルギー効率化スキームの終了と同時に行われました。
CRCは複雑な報告フレームワークであり、影響を受けたのは約2,000の組織だけでした。また、税務報告にも使用されていましたが、他のグローバル標準化されたESGレポーティング・フレームワークとは一致していませんでした。
SECRの導入は、G20金融安定理事会の気候関連財務開示タスクフォース(リンクはibm.com外に掲載)の勧告とも一致しており、組織が持続可能性の向上を支援するとともに、投資家や関係者に情報を提供することを目的としています。
英国全土の11,900を超える組織にとって、SECRは必須の年次報告要件です。それは次のことを目的としています。
2006年会社法によると、以下の基準のうち少なくとも2つを満たす場合、企業は「大規模」であると見なされます。
ただし、例外があります。低レベルのエネルギー（報告期間中に40MWh以下）を使用する組織は、SECRに準拠する必要はありません。公的部門や、慈善団体、大学、病院、アカデミーなどの公的活動を行っている組織も、SECR報告書を提出する必要はないが、同様の方法でエネルギーと炭素の使用量を報告することが奨励されている。
40MWhのしきい値を測定する際、組織は英国におけるガス、電気、輸送燃料の使用量から、組織が責任を負うすべてのエネルギーを考慮する必要があります。
現在、多くの組織は要件の範囲外であるため、報告義務から免除されていますが、官公庁・自治体は透明性の高いESG報告をサポートするために、自主的な参加を奨励しています。
合理化されたエネルギーおよび炭素報告の要件は、組織の種類によって異なります。少なくとも、組織は以下を報告する必要があります。
スコープ3排出量報告は、上流および下流のサプライチェーンに関連し、組織の運営または財務の管理外にあるものを指しますが、現在は必須要素ではありません。ただし、これは任意であり、組織の影響を最も正確に把握するために検討される必要があります。
SECRフレームワークの一部の側面は、シンプルさを提供し、コンプライアンスを促進する柔軟なものです。たとえば、SECRの方法論は明示的に要求されていませんが、すべての方法論は開示される必要があり、エネルギー使用量と温室効果ガス排出量を測定するための堅牢で受け入れられるプロセスである必要があります。
もう1つの例としては、原単位比の要件が挙げられます。ある組織は売上収益あたり1トンのCO2eを測定する場合もあれば、別の組織は床面積あたり1平方メートルあたり1トンのCO2eを測定する場合もあります。原単位比は規定されていませんが、オープンになっているため、最も関連性の高い指標がコンテキストに応じて開示されます。
2020年から2021年にかけては、比較目的で前年度の数値も開示することが義務付けられています。
SECRの開示は、利害関係者がアクセスしやすく、理解しやすいものでなければなりません。この情報は、各会計年度ごとに、企業の「取締役報告書」「戦略報告書」または同等の報告書に含める必要があります。
さまざまなソースからのESGデータを照合し、その正確性を確保することは、多くの組織、特にSECRを初めて使用する組織やフットプリントの報告を義務付けられている組織にとって困難なプロセスです。
サステナビリティー・ソフトウェアは、排出量とエネルギー情報を1つのプラットフォームに統合し、GHG排出量を計算することで、このプロセスを大幅に簡素化します。たとえば、Envizi®のESG（環境・社会・ガバナンス）報告対応ソフトウェアは、組織に代わってこの重労働を担い、監査可能なプラットフォームで毎年の目標を追跡して、正確性、コンプライアンス、および容易なデータ管理をサポートします。
Enviziは、視覚的なPowerReportダッシュボードを通じて、SECRフレームワークもサポートしています。このレポートを使用すると、ユーザーは必要な定量的使用状況データをEnviziから取得し、それをSECRデータに記載されている要件と照合することができます。
合理化されたエネルギーおよび炭素報告フレームワークはまだ比較的新しいものですが、多くの組織が環境への影響を初めて調べ、透明性のある方法で報告する必要に迫られました。
近年、英国政府は排出量の報告と削減を奨励するためのさらなる措置を講じています。たとえば、2021年半ばには、運輸部門全体でネット・ゼロ・エミッションを達成するための運輸脱炭素化計画（リンクはibm.comの外にあります）が発表されました。2021年11月、新築の住宅や建物に電気自動車（EV）の充電ポイントを義務付ける新たな法律が導入された（リンク先はibm.com外）。これらのステップは、企業の運営または財務管理外の排出に関連するスコープ3排出報告が、任意の包含ではなく、SECRに不可欠なものになることを示唆しています。
現在、SECRは、原単位比および前年比による結果の報告とベンチマークの設定に焦点を当てていますが、今後、目標を含めることが行われる可能性があります。政府は脱炭素化と持続可能性のための目標を設定した（リンクはibm.comの外にあります）。組織がそれらを達成するためには、単にフットプリントを報告するのではなく、環境への影響を改善することが奨励される民間企業に重点が置かれる可能性があります。
