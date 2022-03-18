英国全土の11,900を超える組織にとって、SECRは必須の年次報告要件です。それは次のことを目的としています。

すでに温室効果ガス報告の遵守が義務付けられているすべての公開企業（つまり株式市場に上場している企業）

英国に設立された「大規模」未上場企業

「大規模」有限責任事業組合（LLP）

2006年会社法によると、以下の基準のうち少なくとも2つを満たす場合、企業は「大規模」であると見なされます。

売上高は3,600万英ポンド

少なくとも1,800万ポンドの貸借対照表または

従業員250人以上

ただし、例外があります。低レベルのエネルギー（報告期間中に40MWh以下）を使用する組織は、SECRに準拠する必要はありません。公的部門や、慈善団体、大学、病院、アカデミーなどの公的活動を行っている組織も、SECR報告書を提出する必要はないが、同様の方法でエネルギーと炭素の使用量を報告することが奨励されている。

40MWhのしきい値を測定する際、組織は英国におけるガス、電気、輸送燃料の使用量から、組織が責任を負うすべてのエネルギーを考慮する必要があります。

現在、多くの組織は要件の範囲外であるため、報告義務から免除されていますが、官公庁・自治体は透明性の高いESG報告をサポートするために、自主的な参加を奨励しています。