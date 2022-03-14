SAN（ストレージ・エリア・ネットワーク）は、ストレージの共有プールを提供するストレージ・デバイスの緊密に結合された専用ネットワークで、ネットワーク上の各ユーザーには、コンピューターに直接接続されているかのように見えます。SANはファイバー・チャネルで接続され、スイッチを使ってストレージ・データのトラフィックを管理します。迅速で低遅延のデータ・アクセスと容易な拡張性のために設計されています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
NAS（ネットワーク接続ストレージ）とは、コンピューター・ネットワークに接続されたファイルレベルのネットワーク接続ストレージ・サーバーのことで、ネットワーク上のユーザー・グループにデータ・アクセスを提供します。NASシステムはイーサネット・ネットワークを介して接続され、レジリエンスのために冗長データ構造を備えています。手頃な価格で保守が容易なネットワーク・ストレージ・オプションとして設計されています。
SANストレージ・ソリューションはblock storageベースであり、データはiSCSIやファイバー・チャネル・プロトコル（FCP）などのさまざまなプロトコルでフォーマットできるストレージ・ボリュームに分割されます。SANには、ハードディスク、仮想ストレージノード、仮想SANまたはvSANと呼ばれるクラウド・リソースを含めることができます。
SANの構成は、3つの異なるレイヤーで構成されています。
ユーザーAが別の場所にいるユーザーBとあるファイルについて共同作業をしたいとき、彼らはネットワーク上のデバイスでファイルを検索し、ホストレイヤーで作られたファイルへのアクセス要求をトリガーします。リクエストは次に、データ・アクセス・プロトコルを使って、ネットワーク（ファブリックレイヤー）を介してサーバーで処理されます。その後、データはストレージ層内のデータプールから取り出されます。ユーザーAは変更を加えることができ、SANは低遅延のデータ・ストレージと更新を提供するため、ユーザーBはファイルにアクセスし、変更を確認し、リアルタイムで自分の変更を加えることができます。
SANストレージのもう一つのアプローチは、vSAN（つまり仮想ストレージ・エリア・ネットワーク）を使うことです。vSANは、データ・ドライブなどのハードウェアにデータを保存するのではなく、多くの場合サーバー上でホストされる仮想マシン（VM）にストレージを提供します。VMはクラウド・コンピューティングの基本ユニットであり、企業はアプリケーションやワークロードを効果的かつ効率的に実行、拡張することができます。vSANは、組織全体およびさまざまな場所での共有ストレージとデータ・アクセスのためにクラウド・コンピューティングの柔軟性、拡張性、セキュリティーを活用します。
NASストレージ・システムはファイル・ストレージ・ベースです。つまり、データはディレクトリとサブディレクトリの階層下のフォルダーに整理されたファイルに保存されます。1台のデバイスからアクセスできるダイレクト・アタッチド・ストレージとは異なり、NASファイル・システムはデバイス間でファイル・ストレージと共有機能を提供します。
NASシステムは、以下の要素を用いて構築されます。
ユーザーがNASに保管されているファイルへのリクエストを行うと、リクエストはNASボックスに送信され、リクエストはオペレーティング・システムとソフトウェアによって管理され、データはSMB（サーバー・メッセージ・ブロック）-ファイルへの共有アクセスに使用されるアプリケーション・レベルのプロトコル-やNFS（ネットワーク・ファイル・システム）-などのプロトコルを使用して取得されます。そしてデータは、中央のサーバー（スイッチ）を経由して、TCP/IPプロトコルを使ってユーザーの機器にパケットで送られます。
SANシステムとNASシステムはどちらも、複数のユーザーにオンプレミスおよびリモートでデータへの24時間365日アクセスできるようにすることを目的としたネットワークベースのストレージ・ソリューションです。この2つのアプローチの違いをいくつか挙げてみよう。
企業のニーズやアプリケーションによっては、NASの方が良い場合もあります。
低遅延と拡張性により、このようなケースではSANが好ましい選択肢となります。
今日の企業は、幅広いストレージテクノロジーから選択することができます。だからこそ、さまざまな選択肢とその機能、そしてさまざまなストレージ方式に適したユースケースを理解することが重要なのです。IBMは、今日の近代的なビジネス・ニーズに対応する数多くのストレージ・ソリューションを提供しています。
SANの能力について詳細はこちら、ストレージ・エリア・ネットワークとIBMのSANソリューションの概要をご覧ください。
ネットワーク接続ストレージは、ビジネス・データを確実に維持するために重要な役割を果たしています。Tivoli Storage Managerを通じて提供されるIBMのNASソリューションは、企業がデータ障害から身を守るのに役立ちます。
データ・ストレージのオプションについてもっと知りたいですか。「データ・ストレージとは。」にて概要をお読みください。オプションを比較し、IBMが提供するソリューションについて学ぶことができます。
データ・セキュリティーの要点と、組織にとって最も価値ある資産であるデータを保護する方法はこちら。新たなサイバー脅威から機密情報を保護するのに役立つさまざまな型やツール、戦略についてご確認ください。
このオンデマンドWebセミナーでは、巧妙化するサイバー攻撃に備えるための革新的な戦略と、組織全体のレジリエンスを高めるための実践的なアプローチをご紹介します。データ保護とビジネス継続性を両立するための第一歩として、ぜひご視聴ください。
データ・セキュリティーと拡張性を確保しつつ、AIや機械学習、分析プロセスを強化できるように設計された高性能のファイル・ストレージとオブジェクト・ストレージを使用して、データの課題を克服する方法をご確認ください。
フラッシュ・メモリーとストレージの種類について学び、企業がフラッシュ・テクノロジーをどのように活用して効率を向上させ、レイテンシーを削減し、将来を見据えたデータ・ストレージ・インフラストラクチャーを導入しているかをご覧ください。
IBM Storage DS8000は、IBM zSystemsおよびIBM Powerサーバー用の、最も高速で信頼性が高くセキュアなストレージ・システムです。
IBM Storageは、データ・ストレージ・ハードウェア、ソフトウェア定義ストレージ、およびストレージ管理ソフトウェアの製品群です。
IBMは、Webサーバーやデータセンター・インフラストラクチャーに対する事前対応型のサポートを提供しており、ダウンタイムの削減と、ITの可用性の向上を支援します。
IBMのストレージ・ソリューションは、ハイブリッドクラウド環境の管理からデータ・レジリエンスの確保まで、脅威に対する強力な保護を維持しつつ、データから洞察を引き出すことができます。