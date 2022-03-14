SANストレージ・ソリューションはblock storageベースであり、データはiSCSIやファイバー・チャネル・プロトコル（FCP）などのさまざまなプロトコルでフォーマットできるストレージ・ボリュームに分割されます。SANには、ハードディスク、仮想ストレージノード、仮想SANまたはvSANと呼ばれるクラウド・リソースを含めることができます。

SANの構成は、3つの異なるレイヤーで構成されています。

ユーザーAが別の場所にいるユーザーBとあるファイルについて共同作業をしたいとき、彼らはネットワーク上のデバイスでファイルを検索し、ホストレイヤーで作られたファイルへのアクセス要求をトリガーします。リクエストは次に、データ・アクセス・プロトコルを使って、ネットワーク（ファブリックレイヤー）を介してサーバーで処理されます。その後、データはストレージ層内のデータプールから取り出されます。ユーザーAは変更を加えることができ、SANは低遅延のデータ・ストレージと更新を提供するため、ユーザーBはファイルにアクセスし、変更を確認し、リアルタイムで自分の変更を加えることができます。

SANストレージのもう一つのアプローチは、vSAN（つまり仮想ストレージ・エリア・ネットワーク）を使うことです。vSANは、データ・ドライブなどのハードウェアにデータを保存するのではなく、多くの場合サーバー上でホストされる仮想マシン（VM）にストレージを提供します。VMはクラウド・コンピューティングの基本ユニットであり、企業はアプリケーションやワークロードを効果的かつ効率的に実行、拡張することができます。vSANは、組織全体およびさまざまな場所での共有ストレージとデータ・アクセスのためにクラウド・コンピューティングの柔軟性、拡張性、セキュリティーを活用します。