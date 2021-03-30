医療施設のコールセンター従業員を取り巻くユースケースを想像してみてください。このような従業員の主な使命は、患者からの苦情や要求に対応し、可能な限り最も正確かつ迅速に問題を解決して、顧客に満足してもらうことです。しかし同時に、従業員らは、コールステータス・レポートを3つの異なるシステムに入力し、3つの異なるデータベースを検索して、患者向けの回答をリアルタイムで見つける必要があります。このような状況は、すぐに手に負えなくなる可能性があります。

RPAツールは、この状況に最適なソリューションです。AI搭載のバーチャル・アシスタントは、RPAチャットボットを活用して、ステータスレポートのデータ入力作業や医療保険請求に関する問い合わせをバックグラウンドで自動化できます。これにより、RPAはワークフローを合理化できるため、従業員は迅速な解決を実現し、そして理想的には、それぞれの患者によりポジティブな顧客体験を提供することに集中できます。