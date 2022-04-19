タグ
再生可能エネルギー100 RE100はClimate GroupCDPと共同で主導するグローバルな企業向け再生可能エネルギーイニシアチブであり、世界で最も影響力のある企業、特に年間電力需要が100GWhを超える企業に、100％再生可能電力への取り組みを行い、2050年までにこの目標を達成することを目的としています。

100％再生可能電力を実現するには、企業はグローバルオペレーション全体で使用される電力の100％を再生可能資源から生産される電力に一致させる必要があります。

再生可能電力は市場から供給することも自社で生産することもでき、太陽光、風力、バイオマス（バイオガスを含む）、地熱、水力などがあります。調達された再生可能電力は、電力購入契約を通じて、市場の発電機や供給業者から直接購入できます。また、小売購入やスタンドアロンの「アンバンドル」エネルギー属性機器を含めることができます。

誰のためのものですか？

上で強調されたように、RE100は、年間電力需要が少なくとも100 GWhである大企業を対象としています。ただし、消費量が小規模な企業が業種の大手企業またはフォーチュン1000企業である場合、あるいはRE100の優先地域または業種の主要企業である場合には、消費量の少ない企業に対して例外が定められます。

現在、350社以上の企業が100%再生可能エネルギーへの取り組みを行っているRE100メンバーです。こうした企業の約3分の1が米国に本社を置く一方で、60社以上が日本に、50社近くが英国に本社を置いています。業種全体では3分の1以上がサービス業に従事しています。次に多いのが60社以上の企業を擁する製造業、第3位の食品・飲料業（30社以上）です。

RE100に参加するための主な条件

  • 企業による発電に関するスコープ1排出量、企業活動およびブランドまたは企業グループと共同で事業を運営するすべてのスコープ2排出量を含む、オペレーションを通じて100%再生可能電力を調達することへの公約。
  • 再生可能電力の消費や、発電と販売の必要な場合には、第三者による検証が必要です（グリーン認証など）。
  • 企業は、電力を消費する市場の境界内から再生可能電力を調達する必要があります。ただし、再生可能エネルギーを供給することが技術的に実現不可能な市場では、企業は、市場ごとに年間最大100MWh/年までの電力消費をする小規模オフィス（小規模オフィス、小売）を、RE100目標の境界から除外することができます。
  • 企業は、RE100報告スプレッドシートまたはCDP気候変動質問書を通じて、毎年進捗状況を透明性を持って報告する必要があります。
  • 企業は、再生可能エネルギーの生産を導入する化石燃料を支持する政治的なロビー活動や化石燃料資産の保有を拡大するなど、使命を損なう活動を行わないことに同意する必要があります。
  • 企業はグループ・レベルでキャンペーンに参加する必要があります。

RE100に基づく信頼できる主張

RE100加盟者は、報告されたすべての再生可能電力使用量を満たすために独自の再生可能電力生産の使用を主張できることを証明できなければなりません。これは通常、エネルギー属性証明書（EAC）などの生成属性の形式で行われますが、契約を使用することもできます。信頼できるRE使用量請求の要件は以下のとおりです。

  1. 信頼できる発電データ
  2. 属性の集約
  3. 属性の独占的所有権（二重カウントなし）
  4. 属性に関する独占的請求（二重請求なし）
  5. 保険請求の地理的な市場の制限
  6. 旧式請求の制限

時間スケールと目標の要件は何ですか？

最小要件と期限は次のとおりです。

  • 2050年までに100%（中間ステップは少なくとも：
  • 2030年までに 60%
  • 2040 年までに 90%

RE100を使い始める

RE100メンバーになると、アプリケーションプロセスが完了するまでに約2～3か月かかります。メンバーシップの承認は、以下の8段階のプロセスに従って行われます。

  1. 要求事項の確認-企業は、接合および技術的な要求事項を確認する必要がある。
  2. 明確な意図—RE100チームに企業の関心を登録する
  3. 参加資格の確認—RE100チームは、企業が参加基準を満たしているかどうかを確認します
  4. メンバーシップに申し込む—同意が得られた場合は、企業はメンバーシップ契約に署名する必要があります。
  5. アプリケーションレビュー—企業のアプリケーションは参加基準に照らして評価されます
  6. アプリケーションの決定—アプリケーションに関する決定が行われました。同意が得られた場合、企業はメリットを受け取ります
  7. 計画の発表—参加発表の日はClimate Groupと合意されます
  8. 新メンバーの発表 - 会社はプレス・リリースやソーシャル・メディアを通じてメンバーを発表することができる。

承認されると、RE100メンバーは 100% 再生可能エネルギーを達成するための独自のロードマップを自由に作成できます。

最終的に、ネットゼロの未来を達成するには、大企業がその道をけん引する必要があるでしょう。300人以上のRE100のメンバーが、英国全土で年間に電力を合わせた電力を合計した場合よりも多くの電力を年間消費しています。現在、これらのメンバーは、電力ニーズの約45％を再生可能電力を通じて調達しています。こうしたコミットメントを達成し、同組織の会員数を増やし続けることができれば、カーボン・ニュートラルの世界に向けて大きな飛躍が遂げられることになります。

 

