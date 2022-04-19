再生可能エネルギー100 RE100は 、Climate GroupがCDPと共同で主導するグローバルな企業向け再生可能エネルギーイニシアチブであり、世界で最も影響力のある企業、特に年間電力需要が100GWhを超える企業に、100％再生可能電力への取り組みを行い、2050年までにこの目標を達成することを目的としています。

100％再生可能電力を実現するには、企業はグローバルオペレーション全体で使用される電力の100％を再生可能資源から生産される電力に一致させる必要があります。

再生可能電力は市場から供給することも自社で生産することもでき、太陽光、風力、バイオマス（バイオガスを含む）、地熱、水力などがあります。調達された再生可能電力は、電力購入契約を通じて、市場の発電機や供給業者から直接購入できます。また、小売購入やスタンドアロンの「アンバンドル」エネルギー属性機器を含めることができます。