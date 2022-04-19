再生可能エネルギー100 RE100は 、Climate GroupがCDPと共同で主導するグローバルな企業向け再生可能エネルギーイニシアチブであり、世界で最も影響力のある企業、特に年間電力需要が100GWhを超える企業に、100％再生可能電力への取り組みを行い、2050年までにこの目標を達成することを目的としています。
100％再生可能電力を実現するには、企業はグローバルオペレーション全体で使用される電力の100％を再生可能資源から生産される電力に一致させる必要があります。
再生可能電力は市場から供給することも自社で生産することもでき、太陽光、風力、バイオマス（バイオガスを含む）、地熱、水力などがあります。調達された再生可能電力は、電力購入契約を通じて、市場の発電機や供給業者から直接購入できます。また、小売購入やスタンドアロンの「アンバンドル」エネルギー属性機器を含めることができます。
上で強調されたように、RE100は、年間電力需要が少なくとも100 GWhである大企業を対象としています。ただし、消費量が小規模な企業が業種の大手企業またはフォーチュン1000企業である場合、あるいはRE100の優先地域または業種の主要企業である場合には、消費量の少ない企業に対して例外が定められます。
現在、350社以上の企業が100%再生可能エネルギーへの取り組みを行っているRE100メンバーです。こうした企業の約3分の1が米国に本社を置く一方で、60社以上が日本に、50社近くが英国に本社を置いています。業種全体では3分の1以上がサービス業に従事しています。次に多いのが60社以上の企業を擁する製造業、第3位の食品・飲料業（30社以上）です。
RE100加盟者は、報告されたすべての再生可能電力使用量を満たすために独自の再生可能電力生産の使用を主張できることを証明できなければなりません。これは通常、エネルギー属性証明書（EAC）などの生成属性の形式で行われますが、契約を使用することもできます。信頼できるRE使用量請求の要件は以下のとおりです。
最小要件と期限は次のとおりです。
RE100メンバーになると、アプリケーションプロセスが完了するまでに約2～3か月かかります。メンバーシップの承認は、以下の8段階のプロセスに従って行われます。
承認されると、RE100メンバーは 100% 再生可能エネルギーを達成するための独自のロードマップを自由に作成できます。
最終的に、ネットゼロの未来を達成するには、大企業がその道をけん引する必要があるでしょう。300人以上のRE100のメンバーが、英国全土で年間に電力を合わせた電力を合計した場合よりも多くの電力を年間消費しています。現在、これらのメンバーは、電力ニーズの約45％を再生可能電力を通じて調達しています。こうしたコミットメントを達成し、同組織の会員数を増やし続けることができれば、カーボン・ニュートラルの世界に向けて大きな飛躍が遂げられることになります。
IBM Turbonomicのユーザーが、アプリケーションのパフォーマンスを確保しながら持続可能なITを実現し、環境フットプリントを削減した方法をご覧ください。
IBM Turbonomicプラットフォームを活用すれば、エコシステム全体のアプリケーションにリソースを割り当てる方法を最適化できます。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。