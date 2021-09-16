また、コンテナ・オーケストレーション技術がどのように発展し、どのような状況にあるのかについて基本的な知識を知っておくことも役立ちます。

コンテナソフトウェアは新しいものではありません。これは、仮想マシン (VM) によりメインフレームの処理が 1 台のマシン (または「ノード」) 上の高度なマルチシステム リソース共有に置き換わった 1970 年代から使用されています。開発者は1台のコンピューターに複数の仮想オペレーティング・システムをインストールできます。開発者は仮想マシンのセグメンテーションを使用することで、複数のユーザーがリソースにアクセスして共有できるようになりました。また、開発者は分離された環境でアプリケーションをテストして実行できるようになりました。他のプロセスからアプリケーションを保護することで、サービスへの干渉や中断を減らしながらアプリケーションを同時に実行できるようになりました。

過去 20 年間で、スペースを節約し、負荷を分散するコンテナ クラスター テクノロジが登場しました。これは、環境全体でアプリケーションの負荷、速度、パリティを安全にバランスさせるための主要なコンテナ・ソフトウェア設計となっています。

2013年、Dockerは再びコンテナ・テクノロジーを進歩させ、オープンソースのGUIベースのソフトウェアを開発しました。これにより、ユーザーはアプリケーション開発をより適切に作成および管理できるようになり、イメージ・ストリームが提供されました。その後すぐに、Google は 2014 年に Kubernetes クラスターコンテナ化 を備えた Kubernetes (「kube」または「k8」とも呼ばれます) を設立しました。現在は Linux Foundation の非営利の Cloud Native Computing Foundation (CNCF) によって管理されています。

最後に、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）OS上のRedHat OpenShiftプラットフォームは2011年に発売され、この10年間でビジネスに貢献するサービスが多く作成されたことで、需要がさらに高まりました。