OpenShiftとKubernetesは、現在最も広く使用されているコンテナ・オーケストレーション・ソフトウェア・オプションです。2 つのソリューションとその関連および相違点を見てみましょう。
Red HatのOpenShiftは、Red Hat Enterprise Linux オペレーティング システムとKubernetes上で実行されるオープンソースのコンテナプラットフォームです。この製品は、エンタープライズビジネス向けのプラットフォーム内で多数のサービスを統合しているため、通常「Platform as a Service」(PaaS) と呼ばれます。これには、KubernetesプラットフォームとDockerコンテナ・イメージが含まれます。また、OpenShiftエンタープライズ・プラットフォームに特化した追加機能も含まれています。
Kubernetesもオープンソースのコンテナ オーケストレーション プラットフォームです。これにより、開発者はソフトウェア処理ワークロードを制御し、より簡単に管理および保守できるようになり、デプロイメントと拡張性が向上します。
Kubernetesのさらに詳しい情報については、ビデオ「Kubernetesの説明」をご覧ください。
2つのプラットフォームの主な違いは、OpenShiftコンテナプラットフォームにはKubernetesのプラットフォームと機能(およびDockerの機能)が含まれていることです。しかし、KubernetesにはOpenShiftサービスは含まれておらず、これは独自のKubernetesダッシュボードを備えた独自のスタンドアロン・オプションです。
さらに、どちらもオープンソース・プログラムですが、OpenShiftはRed Hatが提供する有料プラットフォーム・サービスであり、KubernetesのオープンソースコードはGitHubからダウンロードできる無料サービスです。
この違いについてはある程度の混乱があるかもしれません。そのため、 Kubernetes-as-a-Service（KaaS）プロバイダーが有料のエンタープライズ・グレードのデプロイメントとKubernetes ServiceとKubernetesマネージド・サービスを提供していることを理解することは価値があります。これらのプロバイダーは通常、IBM、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azureなどのクラウド・プロバイダーとのマネージド統合サービスを提供します。
また、コンテナ・オーケストレーション技術がどのように発展し、どのような状況にあるのかについて基本的な知識を知っておくことも役立ちます。
コンテナソフトウェアは新しいものではありません。これは、仮想マシン (VM) によりメインフレームの処理が 1 台のマシン (または「ノード」) 上の高度なマルチシステム リソース共有に置き換わった 1970 年代から使用されています。開発者は1台のコンピューターに複数の仮想オペレーティング・システムをインストールできます。開発者は仮想マシンのセグメンテーションを使用することで、複数のユーザーがリソースにアクセスして共有できるようになりました。また、開発者は分離された環境でアプリケーションをテストして実行できるようになりました。他のプロセスからアプリケーションを保護することで、サービスへの干渉や中断を減らしながらアプリケーションを同時に実行できるようになりました。
過去 20 年間で、スペースを節約し、負荷を分散するコンテナ クラスター テクノロジが登場しました。これは、環境全体でアプリケーションの負荷、速度、パリティを安全にバランスさせるための主要なコンテナ・ソフトウェア設計となっています。
2013年、Dockerは再びコンテナ・テクノロジーを進歩させ、オープンソースのGUIベースのソフトウェアを開発しました。これにより、ユーザーはアプリケーション開発をより適切に作成および管理できるようになり、イメージ・ストリームが提供されました。その後すぐに、Google は 2014 年に Kubernetes クラスターコンテナ化 を備えた Kubernetes (「kube」または「k8」とも呼ばれます) を設立しました。現在は Linux Foundation の非営利の Cloud Native Computing Foundation (CNCF) によって管理されています。
最後に、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）OS上のRedHat OpenShiftプラットフォームは2011年に発売され、この10年間でビジネスに貢献するサービスが多く作成されたことで、需要がさらに高まりました。
コンテナ オーケストレーションソフトウェアはコンテナを自動化し、開発者がコンテナを構成できるようにします。あらゆる環境で作成およびデプロイできるため、ポータブルであると考えられています。
コンテナ・テクノロジーは、アプリケーション・コードとそのライブラリー、その他の必要な情報を単一のイベントにバンドルすることで機能します。これは、最も基本的なオブジェクトまたはプロセス指向のコードが含まれているため、アプリケーションの「単一ユニット」と呼ばれます。これにより、オンプレミスでも開発者エコシステムでも、アプリケーションの機能を改善できます。クラスター・コンテナ・オーケストレーションは、広く使用されているコンテナ・ソフトウェア・テクノロジーの形態であり、これによりKubernetesが設計されています。
コンテナ化では、1台の堅固なサーバーのように機能する複数のノードのクラスター（実マシンまたは仮想マシン）を使用します。これにより、より多くのスペース、アプリケーションの分離、負荷分散、そして一貫した処理速度の向上が実現します。
Kubernetes クラスターはPodで設計されています。これらは同じ数のリソースを維持し、同じネットワーク内で実行されます。これらは強力な処理構造体です。複製できるため、Pod内のどのコンテナも別のコンテナと同じように動作でき、同時更新を生成したり、負荷処理の責任の間でバランスを調整したりできます。
このテクノロジーは、お客様のビジネス・アプリケーションやソフトウェア・アプリケーションにどのように活用できるでしょうか？つまり、アプリケーションの負荷分散をサポートし、アプリケーションの障害が発生しないようにするため、Podを複製できるように構造化されています。ソフトウェアをデスクトップ、モバイル、ローカル・ネットワーク、クラウドのいずれで実行する場合でも、ソフトウェアをより効率的かつ確実に実行できる手段です。これにより、ソフトウェアをより簡単に拡張できます。
コンテナ・オーケストレーションの詳細については、「コンテナ・オーケストレーションの説明」ビデオを参照してください。
全体として、Kubernetes と OpenShift はどちらも、高機能な継続的統合と継続的デリバリー(CI/CD) プロセスを提供します。ただし、特定の CD パイプラインの機能がビジネス ニーズをより適切にサポートする場合があります。
クラスター コンテナ オーケストレーションの仕組みがわかったので、 Kubernetes の主要な機能と、Kubernetes がビジネスに提供するメリットをより深く理解できるようになりました。
ソフトウェア・アプリケーション用のKubernetesデプロイメントとKubernetesディストリビューションにより、企業はアプリケーションをより効率的に作成、テスト、デプロイすることができます。
Kubernetesの主要な機能には次のようなものがあります。
Kubernetes は、DevOpsでより直接的なコマンドライン制御を使用してアプリケーション テンプレートを考察およびカスタマイズするためのに最適なオプションとなる場合があります。導入構成や、複製や名前空間のコントローラーなど、多数のコントローラーでは、Kubernetesがより包括的なオプションと考えられます。
OpenShiftは、Linux上で実行されるクラウドベースのコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームであり、複数の追加機能とアクセス制御が含まれており、一部の企業はこれらの機能をより重要と考える場合があります。
このプラットフォームは、IBM、Amazon、その他のエンタープライズ・クラウド・サービスでのクラウドベースの開発の拡張性と効率性の向上をサポートするように設計されています。
OpenShiftの主要な機能は次のとおりです。
OpenShiftのプラットフォームは、すぐに使えるオートメーションやより優れた主要な機能を求める企業にとって、より魅力的な選択肢となる可能性があります。
基本的には、KubernetesとOpenShiftは、パブリッククラウドとローカル環境にデプロイして実行することで、エクスペリエンスを向上させることができます。しかし、根本的な違いは、ビジネスにとって最も重要な考慮事項です。
両方のコンテナ・オーケストレーション・オプションのユースケース・アプリケーションは、業種・業務のタイプをより焦点を絞って調べることにメリットがあります。
定期的な更新が必要な使用頻度の高いアプリは、更新に適したシステムとして Kubernetes に注目する場合があります。たとえば、ゲームやソーシャル・スペースでは、Kubernetesをより広範囲に活用する可能性があります。
一方、医療、教育プログラム、官公庁・自治体向けアプリなど、コンプライアンス重視のアプリでは、より安全で厳格な環境が必要になる場合があります。OpenShift は、「より高度な規制対応」（リンク先は ibm.com の外部にあります）を目的として設計されており、たとえば GDPR、HIPAA コンプライアンス規制に準拠しています。
新しいビジネス、特に中小企業にとって、OpenShiftは、CI/CDクラスターのデプロイメントが容易になるなど、サポートが強化されていることが魅力的となる可能性があります。
IBMは、KubernetesとOpenShiftの両方を、IBM Cloudでの独自のサービスとして提供しています。
実際、「The Forrester Wave: マルチクラウド コンテナ開発プラットフォーム」では、IBM クラウド サービス上の Red Hat OpenShift が 2020 年第 3 四半期のリーダーに選出されました (リンク先は ibm.com® 外部にあります)。
さらに、IBMは、KCSP認定プロバイダーとして、およびCNCFの一部として認定されたKubernetesソリューションです。
IBM Cloud Satelliteを使用すると、あらゆる環境に OpenShift コンテナ クラスターを構築してデプロイできます。企業は、クラウド・オプションでRed Hat OpenShiftツールとAPIを利用することもできます。IBMはあらゆる形式のコンプライアンス（例：SOC1、2、GDPR、FIPS 140-2レベル4）を提供し、企業がOpenShiftカタログの一部としてJenkinsにアクセスできるようにするとともに、製品専門家のサポートも提供しています。
IBM Cloud Kubernetes Serviceを今すぐ使い始めて、コンテナ化されたアプリケーションを大規模に導入しましょう。この詳細ガイドでは、アカウントの準備から最初のクラスターとアプリケーションのデプロイまで、基本的な手順について説明します。
柔軟で安全、かつ回復力に優れたハイブリッドクラウドで、ビジネスの潜在能力を解き放ちます。IBMのオープンなハイブリッドクラウド・アプローチにより、特定のベンダーにロックインされることなくワークロードを構築および管理できるため、IT環境全体で柔軟性とパフォーマンスが確保されます。
サーバーレス・コンピューティングにより、開発者はサーバーやバックエンド・インフラストラクチャーをプロビジョニングまたは管理することなく、アプリケーション・コードを構築および実行できます。
YAMLの基本と、それがKubernetes構成を簡素化する仕組みについて学びます。このガイドでは、Kubernetesデプロイメントの管理において効果的なYAMLファイルを作成するための主要な構造とヒントについて説明しています。
コンテナが企業のアプリケーション開発、デプロイ、管理の方法にもたらす変革をご覧ください。このテクノロジーが今日のITランドスケープにおいて拡張性、安全性、効率性に大きな変革をもたらす理由をご覧ください。
Red Hat OpenShift on IBM Cloudは、フルマネージド型のOpenShift Container Platform（OCP）です。
コンテナ・ソリューションは、セキュリティー、オープンソースのイノベーション、迅速なデプロイメントを活用して、コンテナ化されたワークロードを実行およびスケールアップします。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
フルマネージドのRed Hat OpenShiftプラットフォームをぜひお試しいただくか、または、IBM Cloud Kubernetesエコシステムの柔軟性をご覧ください。ニーズに合わせたスケーラブルで安全なソリューションにより、開発とデプロイメントのプロセスを加速できます。