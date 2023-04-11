CPUスロットリングは、応答時間とCPUスロットリングの間に直接的な相関関係があるため、重要なアプリケーション・パフォーマンス・メトリクスです。これはユーザーにとって素晴らしいニュースです。KubernetesとOpenShiftから直接このメトリクスを取得できるからです。

アプリケーションの応答時間を短く抑え、CPUをスロットルさせず、高いパフォーマンスのアプリケーションを維持するためには、まず、CPUスロットリングが発生している場合、CPUコア使用率だけに依存することはできないことを理解する必要があります。アプリケーションの性能に影響を与えるすべての分析とリソースの依存関係を考慮する必要があります。IBM® Turbonomicは、これらの考慮事項を分析プラットフォームに組み込んでいます。

コンテナの適正化におけるアクションを決定する際、Turbonomicは以下の4つの側面を継続的に分析します。

CPU制限 CPU要求 メモリー制限 メモリー要求

Turbonomicは、スロットルのリスクを軽減し、アプリケーションがスムーズに実行できるようにするCPU制限を決定することができます。これはすべて、プラットフォームがトレードオフを分析および管理するための一要素としてCPUスロットリングを追加することによるものです。CPUスロットリングの次元を追加することで、アプリケーションの応答時間が短縮されます。

これに加えて、Turbonomicはポッドを移動しクラスターを拡張するためのアクションを生成します。周知の通り、これはフル・スタックの課題です。顧客はKPIを確認し、「どのサービスが制限されているか」と質問することができます。また、各サービスのCPUスロットリングの履歴を理解し、各サービスがアプリケーションの応答時間と直接的に関連付けられていることを思い出すことができるため、システムのパフォーマンスを把握する貴重な時間枠が得られます。

Kubernetesの文脈では、Turbonomicの主なメリットの1つは、顧客がマルチテナント・プラットフォーム・ストラテジーを再設計するのではなく、プラットフォーム・ストラテジーの意図しない結果を迅速に特定して修復できることです。TurbonomicはCPUスロットリングのメトリクスを監視できるだけでなく、CPUリミットのサイズを自動的に調整し、スロットリングを管理可能なレベルまで下げることもできます。