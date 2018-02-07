インターネットに接続された傘やジューサー、水筒や工場が登場する以前、ましてや現代のインターネットが存在する以前から、ペンシルベニア州ピッツバーグには、ネットワークを通じてその中身を報告することができる、簡素なコーラの自動販売機がありました。現在の基準からすると原始的なものでしたが、独自の特徴がありました。誰もが知る限り、これは世界初のIoT（モノのインターネット）デバイスだったのです。

いつの時代も、必要は発明の母です。1980年代初頭のある日、カーネギーメロン大学コンピューター・サイエンス学部の大学院生だったDavid Nichols氏は、キャンパス内のウィーン・ホールにあるオフィスでソーダが飲みたいと心底思っていました。しかし、彼のオフィスはコーラの自動販売機から「かなり遠い」場所にあり、仲間の学生たちのカフェイン摂取の習慣を考えると、Nichols氏はその自動販売機が売り切れている可能性が高いことを知っていました。もしも最近補充されていたとしても、中にあるソーダは悲惨なまでに生ぬるいことでしょう。

「突然、スタンフォード大学のプリンシング・ポニー（コンピューター制御の自動販売機第1号機）の話を思い出し、我慢する必要はない、私たちにはテクノロジーがあるのだと気づいたのです」とNichols氏は後に振り返りました。

Nichols氏は、自販機の中身をリモートで追跡し、満足できないソーダを飲むことに終止符を打つというアイデアを、数人の友人にメールで伝えました。すぐに、他の2人の学生であるMike Kazar氏とIvor Durham氏、そして大学の研究エンジニアのJohn Zsarnay氏が加わり、このプロジェクトの実現に向けて取り組み始めました。

遠くからコーラ自販機の中身を確認するための鍵は、自販機のボタンのライトを注意深く観察することでした。その自販機には、ガラスのソーダボトルが6列並んでいました。誰かがコーラを購入すると、対応する列の赤いライトが数秒間点滅し、その後消えます。列が空になると、ソーダが入れ替えられるまでランプが点灯したままになります。

Kazar氏はゲートウェイ用にプログラムを書き、各列のライトの状態を1秒間に数回チェックするようにしました。ランプが消えてから点灯し、数秒後に再び消えた場合、コーラが購入されたことがわかります。ライトが5秒以上点灯したままなら、その列のソーダは空だと判断できます。ライトが再び消える場合、プログラムは、常に自販機に保管されていた冷たいコーラが2個購入可能であること、また残りのボトルはまだ生ぬるいことがわかりました。このプログラムでは、ボトルを補充した後、何分間機械に残っていたかを追跡しました。3時間後、ボトルはシンプルに「冷蔵」と表示されました。

最終的にグループは、メイン・コンピューターのフィンガー・プログラムにコードを追加し、ARPANETに接続されているコンピューター、あるいはカーネギーメロン大学のローカル・イーサネットに接続されているコンピューター上の誰もが、このマシンに関する情報にアクセスできるようにしました。単純なキー・ストロークで、自販機にコーラが入っているかどうか、また、入っている場合はどのコーラが冷やされているかを確認できたのです。

「私は、これが機能するかどうかを確認する以外には、一度も使用したことがありません」とKazar氏はIndustrious誌に語りました。「コーラは好きじゃなかったんです。」