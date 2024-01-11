メインフレームのモダナイゼーションにおける最大の障害は、おそらく人材不足でしょう。何年にもわたってエンタープライズ COBOL コードベースを作成および追加してきたメインフレームおよびアプリケーションの専門家の多くは、おそらく移行するか、間もなく退職することになります。

それでもなお、Javaや新しい言語を学んだ新しいコンピューター・サイエンスの卒業生は、メインフレーム・アプリケーション開発を目指すとは考えにくいため、次世代の人材を採用するのは困難になるでしょう。彼らにとって、その仕事はモバイル・アプリケーションの設計ほど魅力的でなく、クラウドネイティブほどアジャイルではないように見えるかもしれません。多くの点で、これはかなり不公平な前提条件と言えます。

COBOLは、サービス指向やクラウド・コンピューティングよりもはるかに前に、オブジェクト指向が存在する前に開発されました。無駄のないコマンドセットにより、初心者の開発者が学習したり理解したりするのに複雑な言語ではありません。また、メインフレーム・アプリケーションがアジャイル開発と、DevOpsスタイルの自動パイプライン内の小規模な段階的リリースの恩恵を受けない理由はありません。

さまざまなチームが長年にわたってCOBOLで何をしてきたかを把握することが、変化を管理することを難しくしています。開発者は、コンポーネントや疎結合サービスとしてではなく、全体としてチェックアウトおよび更新する必要がある手続き型システムに数限りない追加と論理ループを作成してきました。

このようにメインフレーム上にコードとプログラムが組み込まれているため、相互依存関係と潜在的な障害点が複雑すぎて、熟練の開発者でさえ解明できません。このため、COBOLアプリケーションの開発は必要以上に困難に感じられ、多くの組織は早期にメインフレームからの代替を模索することになります。