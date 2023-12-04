航空業界は、新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響から回復途上にある複雑化する市場環境において、運航効率の向上を図りつつ航空旅行の持続可能性を高めるよう迫られています。安全性が最優先され、新しいテクノロジーに最大限の精査が求められる業種において、生成AIは航空企業とその業種パートナーを強化することを約束します。

生成AIには無数のユースケースの可能性があります。一部のユースケースでは、既存のビジネスシステムやプロセスとの統合に時間がかかりますが、業界のリーダーは、生成AIの強みに最適な領域に動き出すべきです。これには、より優れた、よりパーソナライズされた旅行の推奨やプロモーションを通じて顧客体験を強化することや、より強力なバーチャル・アシスタントを作成することでカスタマー・サービスを向上させることが含まれます。生成AI は、修理に必要な情報をより効果的に取得できるようにすることで、保守、修理、オーバーホール (MRO) 技術者の支援にも役立ちます。また、飛行機が着陸したらすぐに修理や保守が開始できるように設備の注文の作成を自動化することもできます。

一部の航空会社は、テキストの自動翻訳、マーケティング資料の作成、コピーの作成など、コミュニケーションやカスタマー・サービス業務にすでに生成AIを活用しています。航空サービスの民間プロバイダーであるAAR Corp.は、インベントリー管理の最適化、予知保全の提供、倉庫のオペレーションの改善、部品の注文の自動化のために生成AIの使用を検討しています。