航空業界は、新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響から回復途上にある複雑化する市場環境において、運航効率の向上を図りつつ航空旅行の持続可能性を高めるよう迫られています。安全性が最優先され、新しいテクノロジーに最大限の精査が求められる業種において、生成AIは航空企業とその業種パートナーを強化することを約束します。
生成AIには無数のユースケースの可能性があります。一部のユースケースでは、既存のビジネスシステムやプロセスとの統合に時間がかかりますが、業界のリーダーは、生成AIの強みに最適な領域に動き出すべきです。これには、より優れた、よりパーソナライズされた旅行の推奨やプロモーションを通じて顧客体験を強化することや、より強力なバーチャル・アシスタントを作成することでカスタマー・サービスを向上させることが含まれます。生成AI は、修理に必要な情報をより効果的に取得できるようにすることで、保守、修理、オーバーホール (MRO) 技術者の支援にも役立ちます。また、飛行機が着陸したらすぐに修理や保守が開始できるように設備の注文の作成を自動化することもできます。
一部の航空会社は、テキストの自動翻訳、マーケティング資料の作成、コピーの作成など、コミュニケーションやカスタマー・サービス業務にすでに生成AIを活用しています。航空サービスの民間プロバイダーであるAAR Corp.は、インベントリー管理の最適化、予知保全の提供、倉庫のオペレーションの改善、部品の注文の自動化のために生成AIの使用を検討しています。
航空業界は慎重なアプローチでAIの導入を進めています。5月に欧州航空安全機関（EASA）はAIロードマップの第2版をリリースしました。これは航空分野におけるAI統合の包括的計画を提供し、安全、保安、AI保証、人的要因、倫理的配慮に焦点を当てています。
こうした措置は、業界がAIのリスクを認識していることを示しています。そのリスクには、機械学習システムがAIモデルの訓練に使用するデータに偏りが生じ、推奨事項や分析結果を歪める可能性があることが含まれます。さらに、生成AI 、データ内に存在しないパターンやオブジェクトを識別し、無意味またはまったく不正確な成果を生成することがあります。これは「ハルシネーション」と呼ばれる現象です。
AI生成ではエラーが発生する可能性があるため、航空会社はカスタマー・サービスチャットボットなど、多少のばらつきが許容できる用途から始めるべきです。また、顧客データが安全であり、その使用がデータ・プライバシー規制に準拠していることを確認する必要もあります。
安全性、データ整合性、セキュリティーに重点を置くことで、業界はより高度な生成AI実装のテストを進めることができます。航空会社が生成AI 自社の既存の知的財産やシステムと統合することで、 テクノロジーの価値をさまざまな方法で解き放つことに なります。
これらの例は可能性のほんの一部に過ぎません。航空業界のさまざまな企業が、航空機の設計と試作、サプライチェーンの最適化、高度な飛行計画などに生成AIを活用する可能性があります。
最終的に、航空会社は AI の業種のリーダーになるために、イノベーションと慎重さの間の妥協点を見つけなければなりません。非常に多くのユースケースを備えた生成AIは、業界のあらゆる側面を変革する準備ができています。
