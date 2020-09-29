分散クラウドは初めてですか?業界のリーダーや特別ゲストが登場するオンデマンドのバーチャル イベントをご覧ください。
IBM Cloudのテクニカル・オファリング・マネージャーとして、私は、お客様がクラウドへの取り組みのどの段階にあるのかを理解することで、お客様と共通の基盤を確立するのに役立つと考えています。この記事では、最も一般的なクラウド・コンピューティング・アーキテクチャーを確認してみましょう。
私の見解では、既存のアプリケーションを放棄せずに クラウドネイティブかつクラウドベースのアーキテクチャに移行したい場合は、 ハイブリッドクラウドが 最適な選択肢です。基本的には、オンプレミスでレガシー・アプリを維持しながら、クラウドを活用して新しいアプリケーションを実験することが重要です。ハイブリッドクラウドのユースケースは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)を使用して、オンプレミスで実行される資産をクラウドに公開することです。
ハイブリッドクラウドを使用する主なメリットは、次の主要な機能を含みます。
マルチクラウドを使用すると、アプリケーションを複数のクラウド環境に分散し、複数のベンダーを使用できます。マルチクラウドが役立つ理由は次のとおりです。
例えば、あなたが注文数の増加に対応するために拡張する必要がある配送会社の幹部であるとしましょう。次のタスクを実行しながら、この目標を達成する必要があります。
マルチクラウドを使用すると、世界中の複数のクラウドと複数のデータセンターにアクセスして、これらすべてのアクティビティを実行できます。可用性を獲得し、ハイブリッドクラウドよりも多くのワークロードを実行できます。
マルチクラウドをハイブリッドクラウドのサブセットとして考えてください。同時に、ハイブリッドクラウドを複数のクラウド環境の1つとして使用することもできます。
マルチクラウドはまた、特定の従業員が企業で使用しているクラウドとは異なるクラウドでの作業を好むというシャドーITの問題にも対処できます。シャドーITにより、経営陣からの全体的なガイダンスなしに、企業は複数のクラウドを導入することになります。マルチクラウドを使用すると、ハイブリッドクラウドよりも優れたシャドーITの可視性とガバナンスが得られます。
Gartner社は最近、ハイブリッドクラウドの問題を分散クラウドが解決するという論文を発表しました。分散クラウドは、マルチクラウドの問題も修正すると主張しています。
Kubernetes を例に挙げてみましょう。主要なクラウド・プロバイダーはすべて独自のKubernetesサービスをサポートしていますが、基盤となるテクノロジーはすべて基本的に同じオープンソースプロジェクトです。ただし、複数のベンダーでKubernetes クラスターを作成する場合は、次の領域で違いが生じる可能性があります。
クラウド・プロバイダーの一部ではサポートされていない最新バージョンのバージョン管理をIBM Cloudで使用すると、不整合が生まれ、運用チームが対処に苦労する可能性があります。
一部のマルチクラウド管理ソリューションは、この課題を解決するための単一のコントロール・ペインを備えていると主張しています。実際には、これらのプラットフォームを使用すると、Kubernetesクラスターのオペレーションを制御できますが、クラスターが実行されるクラウド・プロバイダーに固有のオペレーションを完全に管理することはできません。アクセスロールの変更やセキュリティ制約の変更などのタスクでは、さまざまなクラウド・プロバイダーの個々の運用ダッシュボードに移動する必要があります。
対照的に、分散クラウドでは、マルチクラウド環境の使用を継続しながら、その場所にかかわらずリソースにアクセスすることができます。これらはすべて、1つのクラウド上の単一のコントロール・プレーン内で行われます。
分散クラウドは、次のアクティビティを含む複数のタスクに使用できます。
分散クラウドを使用すると、次の主な利点が得られます。
さらに、分散クラウドは、Kubernetes 以外にも、 Red Hat OpenShiftやサーバーレスプラットフォームなどの他のサービスにも使用できます。
分散クラウドの詳細については、「分散クラウド アーキテクチャの基礎を理解する」をお読みください。
このブログの第 2 部では、分散クラウドがエッジコンピューティングでどのように機能するかについて説明します。
アプリケーションのモダナイゼーションの合理化とハイブリッドクラウド・ソリューションの導入によってイノベーションを加速し効率性を高めるための実行可能な洞察をご覧ください。
ハイブリッドクラウドとAIソリューションがビジネス戦略をどのように再構築しているかをご覧ください。業界の専門家から学び、戦略的パートナーシップを探ります。また、スケーラブルで未来に対応するテクノロジーでイノベーションを推進し、運用を最適化する方法を実証するお客様事例を掘り下げます。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能を解き放ち、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略と専門家のパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
AIとハイブリッドクラウドの力を組み合わせて活用して、データをシームレスに統合し、イノベーションを推進し、ビジネスを変革します。デジタル・トランスフォーメーションを加速させるための専門家の洞察、お客様事例、実世界の応用をご覧ください。
フルマネージドRed Hat OpenShiftプラットフォームをぜひお試しください。ニーズに合わせたスケーラブルで安全なソリューションにより、開発とデプロイメントのプロセスを加速できます。
拡張性、モダナイゼーション、シームレスな統合をITインフラストラクチャー全体にわたって最適化するように構築されたIBMのハイブリッドクラウド・ソリューションで、デジタル・トランスフォーメーションを合理化しましょう。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
AI駆動型ソリューションを活用することで、ハイブリッドクラウド・テクノロジーの可能性を最大化できます。IBMのハイブリッドクラウド製品やサービスを使用してクラウド・インフラストラクチャーを最適化する方法や、生成AIストラテジーを強化するための専門家の洞察にアクセスする方法をご覧ください。