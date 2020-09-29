Gartner社は最近、ハイブリッドクラウドの問題を分散クラウドが解決するという論文を発表しました。分散クラウドは、マルチクラウドの問題も修正すると主張しています。

Kubernetes を例に挙げてみましょう。主要なクラウド・プロバイダーはすべて独自のKubernetesサービスをサポートしていますが、基盤となるテクノロジーはすべて基本的に同じオープンソースプロジェクトです。ただし、複数のベンダーでKubernetes クラスターを作成する場合は、次の領域で違いが生じる可能性があります。

環境

エクスペリエンス

データセンター

さまざまなスキルセットを持つ運用チーム

クラウド・プロバイダーの一部ではサポートされていない最新バージョンのバージョン管理をIBM Cloudで使用すると、不整合が生まれ、運用チームが対処に苦労する可能性があります。

一部のマルチクラウド管理ソリューションは、この課題を解決するための単一のコントロール・ペインを備えていると主張しています。実際には、これらのプラットフォームを使用すると、Kubernetesクラスターのオペレーションを制御できますが、クラスターが実行されるクラウド・プロバイダーに固有のオペレーションを完全に管理することはできません。アクセスロールの変更やセキュリティ制約の変更などのタスクでは、さまざまなクラウド・プロバイダーの個々の運用ダッシュボードに移動する必要があります。

対照的に、分散クラウドでは、マルチクラウド環境の使用を継続しながら、その場所にかかわらずリソースにアクセスすることができます。これらはすべて、1つのクラウド上の単一のコントロール・プレーン内で行われます。